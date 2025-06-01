Minik sünger parçası sususluğu kökünden çözüyor! Depremde hayat kurtaracak

İÇME SUYUNA ERİŞİM ORTADAN KALKABİLİR





Güvenli içme suyuna erişim konusunda küresel bir soruna çözüm bulmak amacıyla, Avustralyalı ve Çinli bilim insanlarından oluşan bir ekip bir araya geldi. Ekip, ahşabın doğal gözenekliliğinden, Balsa ağacının süngerimsi yapısından ilham aldı ve suyu mevcut teknolojilerin çoğundan daha verimli bir şekilde toplayan, yalnızca güneş ışığıyla çalışan bir cihaz geliştirmek için kolları sıvadı. Balsa ağacı, atmosferden su emmek ve serbest bırakmak üzere doğal olarak süngerimsi bir yapıya sahipti. Araştırma ekibinin geliştirdiği ahşap bazlı kompozit; kubbe kapaklı ve kirliliği önleyici tepsili bir bardağa, ayrıca bir soğutma mekanizması ve güneş enerjisiyle çalışan bir etkinleştirme sistemine tam olarak oturacak şekilde tasarlandı. Cihazın farklı çevresel koşullar altındaki su toplama ve salma performansını doğru şekilde tahmin eden ekip bu icat için yapay zekânın da gücüne başvurdu.



Henüz prototip aşamasında olan süngerimsi cihaz içinde bulunduğu kubbenin kapağı açıkken atmosferden nemi emiyor ve içine hapsediyor. Güneş ışığı geldiğinde kapak kapanıyor ve içine altındaki haznesine suyu salıyor. Laboratuvar denemelerinde havadan su üreten cihazın yüzde 90 bağıl nemde her bir gram malzeme başına yaklaşık 2 mililitre su emdiği ve güneş ışığı altında 10 saat içinde neredeyse tüm suyu serbest bıraktığını gözlemlendi. Bu, bugüne dek denenmiş çoğu bilinen yöntemden daha yüksek verim ve daha düşük maliyet anlamına geliyordu. Yapılan denemelerde her biri 0,8 gram ağırlığında olan dokuz sünger küpüyle toplam 15 mililitre su emilip bardağa aktarılabileceği tespit edildi.