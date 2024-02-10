Milyarlarca liralık vurgun! Sedat Ocakçı'nın ikna yöntemi ortaya çıktı! Paralar nerede? sorusunu yanıtladı
İzmir'de 'yüksek kar' vaadiyle, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve nitelikli dolandırıcılık' suçlarından adliyeye sevk edilen holding sahibi Sedat Ocakcı (34), eşi Seçilay Ocakcı (30) ile holding bünyesindeki bir şirketin genel müdür yardımcısı emekli Tuğgeneral Mehmet Rıfat Alkan'ın da aralarında bulunduğu 27 şüpheli tutuklandı. Diğer 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kadir ÖZEN/İZMİR, (DHA)
• 10 Şubat 2024 - 11:02 • Son Güncelleme:
Kadir ÖZEN/İZMİR, (DHA)
• 10 Şubat 2024 - 11:02 • Son Güncelleme: