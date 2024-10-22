Milli sporcu babası tarafından şiddete uğradı! Hem aracına hem iş yerine saldırdı
Mersin'in Tarsus ilçesinde 20 yaşındaki Paravolley A Milli Voleybol Takımı oyuncusu İlke Naz Hoş, babasının şiddetinden kurtulmak için sosyal medyadan yardım istemesiyle gündeme geldi. Hoş, babasının son olarak hem aracına hem de iş yerine saldırdığını belirterek şikayetçi oldu.
Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA)
• 22 Ekim 2024 - 15:56 • Son Güncelleme:
Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA)
• 22 Ekim 2024 - 15:56 • Son Güncelleme: