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GündemMilli sporcu babası tarafından şiddete uğradı! Hem aracına hem iş yerine saldırdı
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Milli sporcu babası tarafından şiddete uğradı! Hem aracına hem iş yerine saldırdı

Mersin'in Tarsus ilçesinde 20 yaşındaki Paravolley A Milli Voleybol Takımı oyuncusu İlke Naz Hoş, babasının şiddetinden kurtulmak için sosyal medyadan yardım istemesiyle gündeme geldi. Hoş, babasının son olarak hem aracına hem de iş yerine saldırdığını belirterek şikayetçi oldu.

Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA)
• 22 Ekim 2024 - 15:56 • Son Güncelleme:
Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA)
• 22 Ekim 2024 - 15:56 • Son Güncelleme:
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Olay, dün saat 20.30 sıralarında Atatürk Caddesi'ndeki bir alışveriş merkezinin önünde meydana geldi. Sol elinden ampute İlke Naz Hoş, annesi F.T. ile işlettiği balıkçı dükkanından çıktıktan sonra bindikleri otomobilde, maddi konular nedeniyle aralarının bozuk olduğu babası O.H.'nin saldırısına uğrayıp, tehdit edildi.

2Milli sporcu babası tarafından şiddete uğradı Hem aracına hem iş yerine saldırdı

Otomobile zarar veren O.H., daha sonra anne-kızın iş yerindeki balık tezgahlarını da dağıttı. Olayın ardından İlke Naz Hoş ve babasından bir süre önce boşanan annesi F.T., polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

3Milli sporcu babası tarafından şiddete uğradı Hem aracına hem iş yerine saldırdı

Yaşanan anlar, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Polis, olayla ilgili çalışma başlattı

4ÖLMEK İSTEMİYORUM

'ÖLMEK İSTEMİYORUM'

İlke Naz Hoş, bugün de savcılığa giderek babası hakkında suç duyurusunda bulundu. Adliye çıkışında açıklamalarda bulunan Hoş, “Akşam önümü kesip aracımı tekmeledi. Tehditler savurdu. Sonra iş yerimin camlarını kırdı.

5Milli sporcu babası tarafından şiddete uğradı Hem aracına hem iş yerine saldırdı

Kendisi hakkında suç duyurusunda bulundum. Ben ölmek istemiyorum. Öldükten sonra mı değerli olacağım. Lütfen sesimi duyun” dedi.

6Milli sporcu babası tarafından şiddete uğradı Hem aracına hem iş yerine saldırdı