Milli Piyango'dan kazanılan para nasıl alınır, nereden çekilir? Milli Piyango Online ve Bayilerden alınan biletler için ödeme adresleri





Bayiler üzerinden veya terminalden oynanan ikramiye ödemeleri



25.000 TL'ye kadar olan ikramiyeler



25.000 TL'ye kadar olan ikramiye ödemelerini bayilerimizden alabilirsiniz.



25.000,01 – 500.000 TL arasındaki ikramiyeler



25.000,01 – 500.000 TL arasındaki ikramiye ödemeleri Türkiye Halk Bankası'nın Türkiye’deki 81 il ve KKTC, Girne’de yer alan yetkilendirilmiş 264 şubesinden yapılmaktadır.



Banka şubesinden ikramiye ödemesi alabilmek için; herhangi bir Milli Piyango bayisine giderek, kazanan bilet için “ikramiye bileti” alınmalı ve bu belge banka şubesine gösterilmelidir. İkramiye ödemesinin yapılabilmesi için geçerli olan belge biletin aslıdır; tek başına ikramiye bileti ibraz edilerek ikramiye ödemesi alınamaz.



Çoklu çekiliş seçeneği ile oynanmış biletlerde, ikramiyelerin tahsil edilebilmesi için bilette yer alan çekilişlerin tümü tamamlanmış olmalıdır.



500.000,01 TL ve üzerindeki ikramiyeler



500.000,01 TL üzerindeki ikramiyeler sadece Türkiye Halk Bankası, İstanbul Levent Şubesi’nden ödenmektedir; İstanbul, Levent Şubesi iş günlerinde ve 09.00 - 12.00 arasında hizmet vermektedir. 500.000,01 TL ve üzerindeki ikramiye ödemeleri için bayilerden “ikramiye bileti” alınmasına gerek yoktur.