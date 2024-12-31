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GündemMilli Piyango'dan kazanılan para nasıl alınır, nereden çekilir? Milli Piyango Online ve Bayilerden alınan biletler için ödeme adresleri
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Milli Piyango'dan kazanılan para nasıl alınır, nereden çekilir? Milli Piyango Online ve Bayilerden alınan biletler için ödeme adresleri

Milli Piyango 2025 Yılbaşı Özel Çekilişi devam ediyor. Milyonlarca vatandaş ikramiye kazanma hayaliyle biletlerini aldılar. Canlı yayında çekilişi takip edenler ise bir yandan Milli Piyangodan kazanılan para nasıl alınır, nereden çekilir? öğrenmek istiyor. Hem Milli Piyango Online'dan hem de bayilerden alınan biletler için ikramiye ödeme noktaları farklı oluyor.

• 31 Aralık 2024 - 22:18 • Son Güncelleme:
• 31 Aralık 2024 - 22:18 • Son Güncelleme:
1Milli Piyangodan kazanılan para nasıl alınır, nereden çekilir Milli Piyango Online ve Bayilerden alınan biletler için ödeme adresleri

Milli Piyango 2025 Yılbaşı özel çekilişi için çeyrek bilet 150 TL'ye, yarım bilet 300 TL'ye, tam bilet ise 600 TL'ye satıldı. Bayilerden ve Milli Piyango Online sitesi üzerinden satışa çıkan biletler yoğun ilgi gördü. Çekiliş başlar başlamaz ise kazanılan ikramiyelerin nereden teslim alınacağı merak konusu oldu. Peki Milli Piyangodan kazanılan para nasıl alınır, nereden çekilir? İşte Milli Piyango Online ve Bayilerden alınan biletler için adresler

2Milli Piyangodan kazanılan para nasıl alınır, nereden çekilir Milli Piyango Online ve Bayilerden alınan biletler için ödeme adresleri



Bayiler üzerinden veya terminalden oynanan ikramiye ödemeleri

25.000 TL'ye kadar olan ikramiyeler

25.000 TL'ye kadar olan ikramiye ödemelerini bayilerimizden alabilirsiniz.

25.000,01 – 500.000 TL arasındaki ikramiyeler

25.000,01 – 500.000 TL arasındaki ikramiye ödemeleri Türkiye Halk Bankası'nın Türkiye’deki 81 il ve KKTC, Girne’de yer alan yetkilendirilmiş 264 şubesinden yapılmaktadır.

Banka şubesinden ikramiye ödemesi alabilmek için; herhangi bir Milli Piyango bayisine giderek, kazanan bilet için “ikramiye bileti” alınmalı ve bu belge banka şubesine gösterilmelidir. İkramiye ödemesinin yapılabilmesi için geçerli olan belge biletin aslıdır; tek başına ikramiye bileti ibraz edilerek ikramiye ödemesi alınamaz.

Çoklu çekiliş seçeneği ile oynanmış biletlerde, ikramiyelerin tahsil edilebilmesi için bilette yer alan çekilişlerin tümü tamamlanmış olmalıdır.

500.000,01 TL ve üzerindeki ikramiyeler

500.000,01 TL üzerindeki ikramiyeler sadece Türkiye Halk Bankası, İstanbul Levent Şubesi’nden ödenmektedir; İstanbul, Levent Şubesi iş günlerinde ve 09.00 - 12.00 arasında hizmet vermektedir. 500.000,01 TL ve üzerindeki ikramiye ödemeleri için bayilerden “ikramiye bileti” alınmasına gerek yoktur.

3MİLLİ PİYANGO ONLİNE İKRAMİYE ÖDEMELERİ

MİLLİ PİYANGO ONLİNE İKRAMİYE ÖDEMELERİ



www.millipiyangoonline.com ve Milli Piyango Şans Oyunları uygulaması üzerinden oynanan oyunlardan kazanılan ikramiye ödemeleri, oyuncuların Milli Piyango Online hesaplarına otomatik olarak yüklenmektedir.

Oyuncularımız Milli Piyango Online hesaplarına yüklenen ikramiyeleri, online platformlarımız üzerinden bankaya para çekme işlemi ile banka hesaplarına transfer edebilirler.

İkramiye kazanan oyuncularımız online platformlarımızdan birine giriş yaptıktan sonra Hesabım > Para Çekme menüsü altından ikramiyelerini çekmek istedikleri bankanın IBAN numarasını ve çekmek istedikleri tutarı girerek ikramiyelerini banka hesaplarına çekme talimatı verebilirler. İkramiye ödemeleri en fazla 5 iş günü içerisinde oyuncularımızın banka hesaplarına yapılmaktadır.