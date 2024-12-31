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Milli Piyango teselli ikramiyesi kazananlar numaralar sorgulama || 2025 Milli Piyango yılbaşı çekilişi teselli ikramiyesi ne kadar

Milli Piyango bileti alan milyonlarca kişi, yılbaşı çekiliişi için heyecanlı bekleyişe başladı. Milli Piyango büyük ikramiye, amorti ve teselli ikramiyesi kazanan numaralar, 31 Aralık 2024 akşamı gerçekleştirilecek çekiliş ile belli olacak. Peki, Yılbaşı büyük ikramiye ne kadar? 2025 Milli Piyango yılbaşı çekilişi teselli ikramiyesi ne kadar, kaç TL?

• 31 Aralık 2024 - 19:48 • Son Güncelleme:
• 31 Aralık 2024 - 19:48 • Son Güncelleme:
1Milli Piyango teselli ikramiyesi kazananlar numaralar sorgulama || 2025 Milli Piyango yılbaşı çekilişi teselli ikramiyesi ne kadar

Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi, 31 Aralık 2024 Salı günü çekiliyor! Milli Piyango çekiliş sonuçları ve amorti bilgileri, www.millipiyangoonline.com adresinden kolaylıkla öğrenilebilecek. Tüm çekilişler tamamlandıktan sonra resmi sonuçlar için hürriyet.com.tr Milli Piyango sonuçları sayfasını ziyaret edebilirsiniz. Peki, Milli Piyango yılbaşı çekilişi teselli ikramiyesi ne kadar 2025? İşte teselli ikramiyesi kazananlar...

2MİLLİ PİYANGO BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR

MİLLİ PİYANGO BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR?

Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye 600 milyon TL, dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise 3 milyar 499 milyon 50 bin TL olarak belirlendi. Milli Piyango tarihinin rekor ikramiyesi olan 600 milyon TL’lik büyük ikramiyenin tamamı geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da dağıtım garantili olacak.

3TESELLİ İKRAMİYESİ NEDİR

TESELLİ İKRAMİYESİ NEDİR?

Büyük ikramiyeyi kazanan numaradan tek bir rakamla farklı olan bir bilete sahip olan kişiler teselli ikramiyesi almaya hak kazanırlar.Her ikramiye kategorisi için, son rakamları, o kategorinin kazanan numaralarından birine eşit olan tüm numaralar, bahse konu ikramiye kategorisine yönelik ikramiyeyi kazanır.

4TESELLİ İKRAMİYESİ NE KADAR 2025

TESELLİ İKRAMİYESİ NE KADAR 2025?



Büyük ikramiyeyi 1 rakamla kaçıranlar için teselli ikramiyesi tutarı 600.000 TL olması bekleniyor.

Kazanan sıralı numara tam bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin tamamını kazanır. Yarım bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca yarısını kazanır; kazanan sıralı numara çeyrek bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca çeyreğini (dörtte birini) kazanır.

5TESELLİ İKRAMİYESİ KAZANAN NUMARALAR 1 OCAK 2025

TESELLİ İKRAMİYESİ KAZANAN NUMARALAR 1 OCAK 2025

400 bin lira teselli ikramiyesi kazanan numaralar: 0550054, 1550054, 2550054, 3050054, 3150054, 3250054, 3350054, 3450054, 3500054, 3510054, 3520054, 3530054, 3540054, 3550004, 3550014, 3550024, 3550034, 3550044, 3550050, 3550051, 3550052, 3550053, 3550055, 3550056, 3550057, 3550058, 3550059, 3550064, 3550074, 3550084, 3550094, 3550154, 3550254, 3550354, 3550454, 3550554, 3550654, 3550754, 3550854, 3550954, 3551054, 3552054, 3553054, 3554054, 3555054, 3556054, 3557054, 3558054, 3559054, 3560054, 3570054, 3580054, 3590054, 3650054, 3750054, 3850054, 3950054, 4550054, 5550054, 6550054, 7550054, 8550054, 9550054

6Milli Piyango teselli ikramiyesi kazananlar numaralar sorgulama || 2025 Milli Piyango yılbaşı çekilişi teselli ikramiyesi ne kadar