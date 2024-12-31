Milli Piyango teselli ikramiyesi kazananlar numaralar sorgulama || 2025 Milli Piyango yılbaşı çekilişi teselli ikramiyesi ne kadar
Milli Piyango bileti alan milyonlarca kişi, yılbaşı çekiliişi için heyecanlı bekleyişe başladı. Milli Piyango büyük ikramiye, amorti ve teselli ikramiyesi kazanan numaralar, 31 Aralık 2024 akşamı gerçekleştirilecek çekiliş ile belli olacak. Peki, Yılbaşı büyük ikramiye ne kadar? 2025 Milli Piyango yılbaşı çekilişi teselli ikramiyesi ne kadar, kaç TL?
• 31 Aralık 2024 - 19:48 • Son Güncelleme:
• 31 Aralık 2024 - 19:48 • Son Güncelleme: