Milli Piyango teselli ikramiyesi kazananlar numaralar sorgulama || 2025 Milli Piyango yılbaşı çekilişi teselli ikramiyesi ne kadar

MİLLİ PİYANGO BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR?

Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye 600 milyon TL, dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise 3 milyar 499 milyon 50 bin TL olarak belirlendi. Milli Piyango tarihinin rekor ikramiyesi olan 600 milyon TL’lik büyük ikramiyenin tamamı geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da dağıtım garantili olacak.