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GündemMilli Piyango büyük ikramiye kime çıktı, nereye, hangi ile? İşte, 2025 Milli Piyango büyük ikramiye kazanan bilet!
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Milli Piyango büyük ikramiye kime çıktı, nereye, hangi ile? İşte, 2025 Milli Piyango büyük ikramiye kazanan bilet!

Milli Piyango kime çıktı 2025 çekilişi ile birlikte sorgulanıyor. Şans oyunu severler 600 milyon TL değerindeki büyük ikramiye kazanan biletin nereye, hangi ile çıktığını merak ediyor. Milli Piyango büyük ikramiye kazanan bilet 31 Aralık çekilişinde belli oluyor. Peki, Büyük ikramiye nereye, hangi ile çıktı?

• 31 Aralık 2024 - 23:45 • Son Güncelleme:
• 31 Aralık 2024 - 23:45 • Son Güncelleme:
1Milli Piyango büyük ikramiye kime çıktı, nereye, hangi ile İşte, 2025 Milli Piyango büyük ikramiye kazanan bilet

"Milli Piyango büyük ikramiye kime çıktı, hangi ile?" soruları son dakika yanıt arıyor. Millipiyangoonline.com ve Youtube üzerinden18.30'da başlayan çekiliş ile birlikte Milli Piyango büyük ikramiye kazanan bilet sorgulanıyor. Peki, Milli Piyango büyük ikramiye kime çıktı, hangi ile?

2Milli Piyango büyük ikramiye kime çıktı, nereye, hangi ile İşte, 2025 Milli Piyango büyük ikramiye kazanan bilet

BÜYÜK İKRAMİYE BU YIL NEREYE, HANGİ İLE ÇIKTI?Milli Piyango çekilişi 18.30'da başladı. Büyük ikramiye ve amorti çekilişi ise 23.30'da gerçekleşti.Millipiyangoonline.com ve Youtube üzerinden canlı olarak yayınlanacak yılbaşı çekilişi ile birlikte büyük ikramiyen,n nereye çıktığı belli oldu.

32025 MİLLİ PİYANGO BÜYÜK İKRAMİYE KAZANAN BİLET

2025 MİLLİ PİYANGO BÜYÜK İKRAMİYE KAZANAN BİLET!

Milli Piyango büyük ikramiyesi, bu yıl 3 çeyrek bilete isabet etti. Talihli biletler Bursa Osmangazi, Antalya Muratpaşa ve İzmir Bergama'dan çıktı.

4TOPLAM İKRAMİYE 3 MİLYAR 499 MİLYON

TOPLAM İKRAMİYE 3 MİLYAR 499 MİLYON

Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi'nde dağıtım garantili büyük ikramiyenin 600 milyon lira, ikinci büyük ikramiyenin 2 adet olmak üzere 60'ar milyon lira ve toplam dağıtılacak tutarın da 3 milyar 499 milyon 50 bin lira olacağı açıklandı.