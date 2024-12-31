Milli Piyango büyük ikramiye kime çıktı, nereye, hangi ile? İşte, 2025 Milli Piyango büyük ikramiye kazanan bilet!

BÜYÜK İKRAMİYE BU YIL NEREYE, HANGİ İLE ÇIKTI?Milli Piyango çekilişi 18.30'da başladı. Büyük ikramiye ve amorti çekilişi ise 23.30'da gerçekleşti.Millipiyangoonline.com ve Youtube üzerinden canlı olarak yayınlanacak yılbaşı çekilişi ile birlikte büyük ikramiyen,n nereye çıktığı belli oldu.