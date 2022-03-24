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MagazinMiley Cyrus’un korku dolu anları! Özel jetine yıldırım çarptı...
HaberlerMagazin Haberleri Miley Cyrus’un korku dolu anları! Özel jetine yıldırım çarptı...
• 24 Mart 2022 - 11:12 • Son Güncelleme:

Miley Cyrus’un korku dolu anları! Özel jetine yıldırım çarptı...

Ünlü pop şarkıcısı Miley Cyrus ve ekibi havada korku dolu anlar yaşadı. Cyrus'un özel jetine Paraguay tarafındaki kötü hava koşulları sebebiyle yıldırım çarptı. Güney Amerika'daki fırtınanın gazabına uğrayan özel jet, acil iniş yapmak durumunda kaldı

• 24 Mart 2022 - 11:12 • Son Güncelleme:
1Miley Cyrus’un korku dolu anları Özel jetine yıldırım çarptı...
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Miley Cyrus ve ekibi Güney Amerika turnesi için yolculuk ederken havada korku dolu anlar yaşadı.

2Miley Cyrus’un korku dolu anları Özel jetine yıldırım çarptı...

Paraguay’ın başkenti Asunción’a gitmekte olan özel jet, yıldırım çarpması sebebiyle acil iniş yapmak zorunda kaldı.

3Miley Cyrus’un korku dolu anları Özel jetine yıldırım çarptı...

Durumu iyi olan Cyrus, bir mesaj yayınlayarak hayranlarına güvende ve iyi olduğuna dair bilgi verdi.

4Miley Cyrus’un korku dolu anları Özel jetine yıldırım çarptı...

Instagram hesabından hayranlarına seslenen yıldız şarkıcı Asunción şehrindeki performansını da iptal etmek zorunda kaldı.

5Miley Cyrus’un korku dolu anları Özel jetine yıldırım çarptı...

Turne kapsamında Güney Amerika’yı gezen 29 yaşındaki şarkıcı, kazadan önce Arjantin’de hayranlarıyla buluşmuştu.

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