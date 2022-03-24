• 24 Mart 2022 - 11:12 • Son Güncelleme:
Miley Cyrus’un korku dolu anları! Özel jetine yıldırım çarptı...
Ünlü pop şarkıcısı Miley Cyrus ve ekibi havada korku dolu anlar yaşadı. Cyrus'un özel jetine Paraguay tarafındaki kötü hava koşulları sebebiyle yıldırım çarptı. Güney Amerika'daki fırtınanın gazabına uğrayan özel jet, acil iniş yapmak durumunda kaldı
• 24 Mart 2022 - 11:12 • Son Güncelleme:
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Miley Cyrus ve ekibi Güney Amerika turnesi için yolculuk ederken havada korku dolu anlar yaşadı.
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Paraguay’ın başkenti Asunción’a gitmekte olan özel jet, yıldırım çarpması sebebiyle acil iniş yapmak zorunda kaldı.
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