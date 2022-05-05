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GalatasarayMilan'ın efsanesi G.Saray'a geliyor! 6 takımda çalıştı hiçbirinde başarılı olamadı
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• 05 Mayıs 2022 - 15:05 • Son Güncelleme:

Milan'ın efsanesi G.Saray'a geliyor! 6 takımda çalıştı hiçbirinde başarılı olamadı

Domenec Torrent'le tazminat konusunda anlaşarak yollarını ayırmaya hazırlanan Burak Elmas'ın Sportif Direktör Sensibile'ye talimat verdiği ve Milan'ın efsane isimlerinden biri olan genç teknik direktörle görüşmelere başladığı iddia edildi. İşte Galatasaray'da yaşanan sıcak gelişmeler...

• 05 Mayıs 2022 - 15:05 • Son Güncelleme:
1Milanın efsanesi G.Saraya geliyor 6 takımda çalıştı hiçbirinde başarılı olamadı
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Kulislerde konuşulanlara göre Elmas bir yandan güçlü bir yönetim listesi oluşturmak için kolları sıvarken, bir yandan da teknik direktör arayışlarına başladı.

2Milanın efsanesi G.Saraya geliyor 6 takımda çalıştı hiçbirinde başarılı olamadı

Yeniden seçilmesi durumunda bir kez daha hata yapmak istemeyen Elmas, bu kez işini sağlama almayı planlıyor.

3Milanın efsanesi G.Saraya geliyor 6 takımda çalıştı hiçbirinde başarılı olamadı

Domenec Torrent'le yolları ayırmak için resmen düğmeye basan Başkan Elmas'ın listesinde 3 yabancı teknik adam bulunduğu ve bunlardan birisinin Gennaro Gattuso olduğu belirtiliyor.

4Milanın efsanesi G.Saraya geliyor 6 takımda çalıştı hiçbirinde başarılı olamadı

İtalyan sportif direktör Pasquale Sensibile'nin Elmas'ın talimati sonrası vatandaşı Gattuso ile temasa geçerek ilk görüşmeyi yaptığı öne sürülüyor.

5Milanın efsanesi G.Saraya geliyor 6 takımda çalıştı hiçbirinde başarılı olamadı

Galatasaray'da diğer adaylarla da temaslar devam ederken, uygun şartların oluşması durumunda Elmas'ın Gattuso ile el sıkışabileceği ifade ediliyor.

6Milanın efsanesi G.Saraya geliyor 6 takımda çalıştı hiçbirinde başarılı olamadı

Son olarak Napoli'de görev yapan 44 yaşındaki teknik adam 81 maçta 1.89 puan ortalaması yakaladı.

7Milanın efsanesi G.Saraya geliyor 6 takımda çalıştı hiçbirinde başarılı olamadı

Daha önce Milan'ın başında yer alan ve 82 maçta 1.73 puan ortalaması tutturan Gennaro Gattuso hırslı kişiliği ve lider özellikleri ile ön plana çıkıyor.

8Milanın efsanesi G.Saraya geliyor 6 takımda çalıştı hiçbirinde başarılı olamadı

Milan'dan önce de Girit, Pisa, Palermo ve Sion'u çalıştıran Gattuso, teknik adamlık anlamında önemli bir deneyim de elde etti.

9Milanın efsanesi G.Saraya geliyor 6 takımda çalıştı hiçbirinde başarılı olamadı

Futbolculuk döneminde olduğu kadar antrenörlük döneminde de aynı karakter yapısına sahip olan Gattuso, başarısızlığa ve disiplinsizliğe tahammül edemiyor.

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Takvim'in haberine göre Pasquale Sensibile'nin İtalyan teknik adamla görüşmeleri yoğun bir şekilde sürdürdüğü ve pazarlıkların olumlu ilerlediği gelen bilgiler arasında.

11Milanın efsanesi G.Saraya geliyor 6 takımda çalıştı hiçbirinde başarılı olamadı

Başkan Burak Elmas'ın hedeflediği güçlü listeyi oluşturabilmesi durumunda kesin olarak 11 Haziran'daki genel kurulda aday olarak yer almaya karar verdiği belirtiliyor.

12Milanın efsanesi G.Saraya geliyor 6 takımda çalıştı hiçbirinde başarılı olamadı

Bu doğrultuda çalışmalarına devam eden Elmas'ın kısa zaman içerisinde adaylığını açıklaması bekleniyor.

13Milanın efsanesi G.Saraya geliyor 6 takımda çalıştı hiçbirinde başarılı olamadı

2 Mart 2021'de Galatasaray başkanlığına aday olduğunu açıklayan Elmas, 19 Haziran 2021 tarihinde yapılan seçimde 1541 oy alarak 38. Galatasaray Başkanı seçilmişti.

14Milanın efsanesi G.Saraya geliyor 6 takımda çalıştı hiçbirinde başarılı olamadı

Seçimi kazanmasının ardından 22 Haziran 2021 tarihinde görevi Mustafa Cengiz'den devralmıştı.

15Milanın efsanesi G.Saraya geliyor 6 takımda çalıştı hiçbirinde başarılı olamadı

26 Mart 2022 tarihinde ise mali açıdan ibra edilen Elmas, idari açıdan ibra edilmemişti.

16Milanın efsanesi G.Saraya geliyor 6 takımda çalıştı hiçbirinde başarılı olamadı

 

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