• 05 Mayıs 2022 - 15:05 • Son Güncelleme:
Milan'ın efsanesi G.Saray'a geliyor! 6 takımda çalıştı hiçbirinde başarılı olamadı
Domenec Torrent'le tazminat konusunda anlaşarak yollarını ayırmaya hazırlanan Burak Elmas'ın Sportif Direktör Sensibile'ye talimat verdiği ve Milan'ın efsane isimlerinden biri olan genç teknik direktörle görüşmelere başladığı iddia edildi. İşte Galatasaray'da yaşanan sıcak gelişmeler...
• 05 Mayıs 2022 - 15:05 • Son Güncelleme:
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İtalyan sportif direktör Pasquale Sensibile'nin Elmas'ın talimati sonrası vatandaşı Gattuso ile temasa geçerek ilk görüşmeyi yaptığı öne sürülüyor.
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Galatasaray'da diğer adaylarla da temaslar devam ederken, uygun şartların oluşması durumunda Elmas'ın Gattuso ile el sıkışabileceği ifade ediliyor.
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Başkan Burak Elmas'ın hedeflediği güçlü listeyi oluşturabilmesi durumunda kesin olarak 11 Haziran'daki genel kurulda aday olarak yer almaya karar verdiği belirtiliyor.
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