Midyat'ta Yezidilerin asfalt halayı! 50 yıl sonra yaşanan mutluluk

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Belediye Başkanımız Veysi Şahin bize bu şerefi verdi. Bugün yol çalışmaları başladı, teşekkür ediyoruz. Bugün tarihi bir gün, kemençe getirdik, halay çektik. Her gün böyle bir gün olmaz. Belediye Başkanımıza ve tüm Midyat Belediyesi’ne saygı ve selamlarımı sunuyorum” dedi. dedi.