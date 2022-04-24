Mide küçültme ameliyatı olan Linet bambaşka biri oldu! Olay pozlar...

Linet daha önce yaptığı açıklamada "40 kilo verince sarkan bazı bölgelerim canımı çok sıkıyordu. Uzun zaman sonra bu durumu değiştirmek istedim. 'Kalça dolgusu yaptırdı' dediler ama ben deri fazlalığını aldırdım. Bir de karnımı gerdirdim. Bu işlemden sonra vücut hatlarım daha çok ortaya çıktı. Halimden çok memnunum" demişti.