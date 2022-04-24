• 24 Nisan 2022 - 17:46 • Son Güncelleme:
Mide küçültme ameliyatı olan Linet bambaşka biri oldu! Olay pozlar...
Sahne tarzıyla sık sık adından söz ettiren Linet sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor. Mide küçültme ameliyatı olarak bambaşka birine dönüşen Linet formunu korumak için spor ve yogayı ihmal etmiyor.
• 24 Nisan 2022 - 17:46 • Son Güncelleme:
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Mide ameliyatı olduktan sonra çeşitli estetik müdahaleler de yaptıran Linet formunu korumak için spor ve yogayı ihmal etmiyor. Sosyal medyada hem yoga yaptığı anları hem de sahnedeki tarzını paylaşan Linet'e yorum yağıyor.
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Linet daha önce yaptığı açıklamada "40 kilo verince sarkan bazı bölgelerim canımı çok sıkıyordu. Uzun zaman sonra bu durumu değiştirmek istedim. 'Kalça dolgusu yaptırdı' dediler ama ben deri fazlalığını aldırdım. Bir de karnımı gerdirdim. Bu işlemden sonra vücut hatlarım daha çok ortaya çıktı. Halimden çok memnunum" demişti.