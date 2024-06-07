Mezuniyet töreninde akıl almaz facia: LED ekran sahnedekilerin üzerine devrildi
Şişli'de, Eler Eğitim Vakfı Okulları'nın (ELEV) Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda yapılan yıl sonu gösterisi ve mezuniyet töreninde, dev LED ekran sahnedekilerin üzerine devrildi. Olayda, 3 veli ve 3 öğrenci yaralanırken, 1 velinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Aralarında okul yöneticileri, LED ekran teknisyenleri ve konser salonundaki teknik servis görevlilerinin de bulunduğu 13 kişi, ifadelerine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.
Murat DELİKLİTAŞ-Mustafa Mert KARACA/İSTANBUL,(DHA)
• 07 Haziran 2024 - 07:18 • Son Güncelleme:
Murat DELİKLİTAŞ-Mustafa Mert KARACA/İSTANBUL,(DHA)
• 07 Haziran 2024 - 07:18 • Son Güncelleme: