Metrobüs kazasında 1 kişi ölmüş 51 kişi de yaralanmıştı! Metrobüs şoförü dehşet anlarını anlattı mahkeme davada ara kararı açıkladı

‘METROBÜS YAPIMINDA SORUMLU KİŞİ BENİM’

Tutuklu olarak yargılanan proje müdürü Niyazi Baştürk savunmasında “Metrobüs yolunun yapımında sorumlu kişi benim. Bu yol tamamen sınırlandırılmış bir yoldur. Bütün personel eğitimli personeldir ama fiziki konuşalları birçok açıdan yetersizdir. Normalde 15 saniyede bir metrobüs hareketi gerçekleşiyor. Bu çalışma 3 yıldır devam ediyor. Ben proje müdürüyüm. Benim şantiyede bir sorumluluğum yok. Burada eksik olan bir şey yok. Şoför arkadaşımızın verdiği karar bu vahameti doğurdu" şeklinde konuştu.