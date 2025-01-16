Metrobüs kazasında 1 kişi ölmüş 51 kişi de yaralanmıştı! Metrobüs şoförü dehşet anlarını anlattı mahkeme davada ara kararı açıkladı
Küçükçekmece'de iki metrobüsün kafa kafaya çarpışması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği 51 kişinin ise yaralandığı kazanın ilk duruşmasında metrobüs şoförünün tutukluluğunun devamına, 4 tutuklu sanığın ise tahliyesine karar verildi. Metrobüs şoförü Düzgün Murat Çetin savunmasında, "Ben yola çıktım, kör noktada açılmış o yol. Ben görür görmez frenlemeye başladım ve kaza sonuna kadar frenden çekmedim. Amirlerimi ezmemek için karşı şeritten gelen metrobüsün sağ arka kısmına vurmak zorunda kaldım" dedi.
Dilara ŞAHİN/İSTANBUL, (DHA)
• 16 Ocak 2025 - 18:25 • Son Güncelleme:
Dilara ŞAHİN/İSTANBUL, (DHA)
• 16 Ocak 2025 - 18:25 • Son Güncelleme: