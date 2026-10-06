Meteoroloji’den peş peşe uyarılar! Kuvvetli yağış, fırtına ve toz taşınımı geliyor
Meteoroloji çok sayıda ili uyardı. Kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış beklenirken, Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı etkili olacak. İşte 6 Ekim 2026 il il hava durumu raporu...
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre ülke genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu olması bekleniyor. Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güneyi, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Antalya, Sivas, Tokat ve Sinop çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.
Yağışların Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay’ın kıyı kesimleri, Karaman, Malatya’nın güneyi, Elazığ, Tunceli, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari, Şırnak, Ağrı, Iğdır ve Kars çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.Ayrıca Adıyaman ve Diyarbakır’ın kuzey ve doğusu ile Batman’ın kuzey kesimlerinde de kuvvetli yağış ihtimaline karşı vatandaşların dikkatli olması istendi.
Meteoroloji’nin tahminlerinde Güneydoğu Anadolu için bir başka önemli uyarı da toz taşınımı oldu. Bölgede toz taşınımının görülmesi beklenirken, görüş mesafesinde azalma ve hava kalitesinde düşüş yaşanabileceği değerlendiriliyor. Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Ancak Güneydoğu Anadolu’da sıcaklıkların 4 ila 6 derece azalacağı tahmin ediliyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı bulutlu 21
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 22
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 27
Adana: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26
Antalya: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 16
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra ve gece saatlerinde kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 22