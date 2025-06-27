Meteoroloji'den 9 şehir için 'sarı' kodlu uyarı geldi! Fırtına, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış için tarih verildi
Son dakika hava durumu haberine göre; Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Ordu çevreleri ile Giresun'un iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İçişleri Bakanlığı, kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle yarın 9 il için "sarı" meteorolojik uyarı yapıldığını duyurdu.
Hava sıcaklığının, Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.
Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneyi ile Kuzey ve Kıyı Ege’de kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın, Marmara’nın güneyi ile Kuzey ve Kıyı Ege’de kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Bakanlığın sosyal medya hesabında yer alan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, yarın beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına sebebiyle 9 il için sarı uyarı verildiği bildirildi.
Açıklamada, Çanakkale, Balıkesir, Bursa ve Bilecik ile Kuzey ve Kıyı Ege'de (İzmir, Aydın, Manisa ve Kütahya ile Muğla'nın kuzeyi) kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtınanın beklendiği kaydedildi.
Ulaşımda aksama, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneyinde kuzey yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
BALIKESİR 18°C, 34°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
EDİRNE 22°C, 33°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL 22°C, 32°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
KIRKLARELİ 20°C, 32°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin kuzey ve kıyı kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR 16°C, 33°CAz bulutlu ve açık
İZMİR 26°C, 38°CAz bulutlu ve açık
MUĞLA 23°C, 39°CAz bulutlu ve açık
UŞAK 17°C, 34°CAz bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 22°C, 35°CAz bulutlu ve açık
ANTALYA 28°C, 39°CAz bulutlu ve açık
HATAY 23°C, 32°CAz bulutlu ve açık
ISPARTA 20°C, 36°CAz bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 17°C, 34°CAz bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR 17°C, 32°CAz bulutlu ve açık
KONYA 19°C, 33°CAz bulutlu ve açık
SİVAS 9°C, 31°CAz bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 12°C, 29°CAz bulutlu ve açık
DÜZCE 15°C, 32°CAz bulutlu ve açık
SİNOP 19°C, 29°CAz bulutlu ve açık
ZONGULDAK 18°C, 25°CAz bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, Ordu çevreleri ile Giresun'un iç kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 14°C, 34°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
RİZE 19°C, 28°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
SAMSUN 18°C, 27°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
TRABZON 20°C, 25°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 10°C, 31°CAz bulutlu ve açık
KARS 7°C, 28°CAz bulutlu ve açık
MALATYA 20°C, 38°CAz bulutlu ve açık
VAN 14°C, 27°CAz bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 23°C, 42°CAz bulutlu ve açık
GAZİANTEP 25°C, 40°CAz bulutlu ve açık
MARDİN 26°C, 38°CAz bulutlu ve açık
SİİRT 27°C, 40°CAz bulutlu ve açık