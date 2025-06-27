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Meteoroloji'den 9 şehir için 'sarı' kodlu uyarı geldi! Fırtına, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış için tarih verildi

27.06.2025 - 19:03Güncellenme Tarihi:

Son dakika hava durumu haberine göre; Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Ordu çevreleri ile Giresun'un iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İçişleri Bakanlığı, kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle yarın 9 il için "sarı" meteorolojik uyarı yapıldığını duyurdu.

1Meteoroloji'den 9 şehir için 'sarı' kodlu uyarı geldi! Fırtına, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış için tarih verildi

Hava sıcaklığının, Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.

2Meteoroloji'den 9 şehir için 'sarı' kodlu uyarı geldi! Fırtına, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış için tarih verildi

Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneyi ile Kuzey ve Kıyı Ege’de kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

3Meteoroloji'den 9 şehir için 'sarı' kodlu uyarı geldi! Fırtına, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış için tarih verildi

Rüzgarın, Marmara’nın güneyi ile Kuzey ve Kıyı Ege’de kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

4Meteoroloji'den 9 şehir için 'sarı' kodlu uyarı geldi! Fırtına, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış için tarih verildi

Bakanlığın sosyal medya hesabında yer alan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, yarın beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına sebebiyle 9 il için sarı uyarı verildiği bildirildi.

5Meteoroloji'den 9 şehir için 'sarı' kodlu uyarı geldi! Fırtına, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış için tarih verildi

Açıklamada, Çanakkale, Balıkesir, Bursa ve Bilecik ile Kuzey ve Kıyı Ege'de (İzmir, Aydın, Manisa ve Kütahya ile Muğla'nın kuzeyi) kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtınanın beklendiği kaydedildi.

6Meteoroloji'den 9 şehir için 'sarı' kodlu uyarı geldi! Fırtına, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış için tarih verildi

Ulaşımda aksama, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

7Meteoroloji'den 9 şehir için 'sarı' kodlu uyarı geldi! Fırtına, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış için tarih verildi

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneyinde kuzey yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

BALIKESİR 18°C, 34°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

EDİRNE 22°C, 33°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 22°C, 32°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

KIRKLARELİ 20°C, 32°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

8Meteoroloji'den 9 şehir için 'sarı' kodlu uyarı geldi! Fırtına, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış için tarih verildi

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin kuzey ve kıyı kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 16°C, 33°CAz bulutlu ve açık

İZMİR 26°C, 38°CAz bulutlu ve açık

MUĞLA 23°C, 39°CAz bulutlu ve açık

UŞAK 17°C, 34°CAz bulutlu ve açık

9Meteoroloji'den 9 şehir için 'sarı' kodlu uyarı geldi! Fırtına, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış için tarih verildi

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 22°C, 35°CAz bulutlu ve açık

ANTALYA 28°C, 39°CAz bulutlu ve açık

HATAY 23°C, 32°CAz bulutlu ve açık

ISPARTA 20°C, 36°CAz bulutlu ve açık

10Meteoroloji'den 9 şehir için 'sarı' kodlu uyarı geldi! Fırtına, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış için tarih verildi

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 17°C, 34°CAz bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 17°C, 32°CAz bulutlu ve açık

KONYA 19°C, 33°CAz bulutlu ve açık

SİVAS 9°C, 31°CAz bulutlu ve açık

11Meteoroloji'den 9 şehir için 'sarı' kodlu uyarı geldi! Fırtına, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış için tarih verildi

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 12°C, 29°CAz bulutlu ve açık

DÜZCE 15°C, 32°CAz bulutlu ve açık

SİNOP 19°C, 29°CAz bulutlu ve açık

ZONGULDAK 18°C, 25°CAz bulutlu ve açık

12Meteoroloji'den 9 şehir için 'sarı' kodlu uyarı geldi! Fırtına, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış için tarih verildi

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, Ordu çevreleri ile Giresun'un iç kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 14°C, 34°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

RİZE 19°C, 28°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

SAMSUN 18°C, 27°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

TRABZON 20°C, 25°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

13Meteoroloji'den 9 şehir için 'sarı' kodlu uyarı geldi! Fırtına, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış için tarih verildi

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 10°C, 31°CAz bulutlu ve açık

KARS 7°C, 28°CAz bulutlu ve açık

MALATYA 20°C, 38°CAz bulutlu ve açık

VAN 14°C, 27°CAz bulutlu ve açık

14Meteoroloji'den 9 şehir için 'sarı' kodlu uyarı geldi! Fırtına, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış için tarih verildi

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 23°C, 42°CAz bulutlu ve açık

GAZİANTEP 25°C, 40°CAz bulutlu ve açık

MARDİN 26°C, 38°CAz bulutlu ve açık

SİİRT 27°C, 40°CAz bulutlu ve açık