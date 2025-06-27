Meteoroloji'den 9 şehir için 'sarı' kodlu uyarı geldi! Fırtına, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış için tarih verildi

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Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneyinde kuzey yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.



BALIKESİR 18°C, 34°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu



EDİRNE 22°C, 33°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



İSTANBUL 22°C, 32°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu



KIRKLARELİ 20°C, 32°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı