Meteoroloji uyardı! İstanbul'da hava sıcaklıkları zirveye tırmanıyor! Doğu illerinde büyük tehlikeye dikkat

İstanbul'da güneşli ve sıcak hava etkisini devam ettiriyor. Meteoroloji'nin yaptığı güncel tahminlere göre bugün hava sıcaklığı 16 dereceye kadar çıkacak. Hafta sonu ise sıcaklıkların 2-3 derece kadar düşeceği ve yine güneşli olacağı tahmin ediliyor. Pazartesi günü ise sıcaklıkların tekrar yükselerek 15 derecelerin görüleceği tahmin ediliyor.