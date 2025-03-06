Meteoroloji uyardı! İstanbul'da hava sıcaklıkları zirveye tırmanıyor! Doğu illerinde büyük tehlikeye dikkat
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, güncel hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Buna göre İstanbul'da mevsimin en sıcak günü yaşanacak. Gün içinde hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerine çıkacağı ön görülüyor. Öte yandan bazı bölgeler için hava sıcaklığının artışı ile oluşabilecek çığ tehlikesine karşı uyarı yapıldı. İşte 6 Mart 2025 günü İstanbul ve yurdun genelinde hava durumu tahminleri...
Haber Merkezi
• 06 Mart 2025 - 10:35 • Son Güncelleme:
Haber Merkezi
• 06 Mart 2025 - 10:35 • Son Güncelleme: