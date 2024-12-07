Meteoroloji son hava tahmin raporunu yayınladı birçok ili uyardı: Pazar günü etkili olacak, dikkatli ve tedbirli olun...

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batısı ile Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.



ERZURUM -11°C, -1°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı



KARS -8°C, 1°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı



MALATYA 3°C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı



VAN -3°C, 10°CParçalı ve çok bulutlu