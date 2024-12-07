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GündemMeteoroloji son hava tahmin raporunu yayınladı birçok ili uyardı: Pazar günü etkili olacak, dikkatli ve tedbirli olun...
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Meteoroloji son hava tahmin raporunu yayınladı birçok ili uyardı: Pazar günü etkili olacak, dikkatli ve tedbirli olun...

Son dakika haberine göre pazar günü sağanak yağışlar hayatı olumsuz etkileyecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu(Kayseri, Sivas ve Niğde hariç), Batı Karadeniz(Bartın ve Zonguldak hariç), Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Artvin, Bingöl, Muş, Bitlis çevreleri ve Rize'nin iç kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Ege ve Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, İç ve Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek olan yağışların; Çanakkale, Balıkesir'in batısı, Antalya, İzmir, Manisa ve Aydın ile Muğla'nın batısında yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2), Muğla merkez ve doğusunda yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın; sabah saatlerinde Kıyı Ege’de güneyli yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

• 07 Aralık 2024 - 20:34 • Son Güncelleme:
• 07 Aralık 2024 - 20:34 • Son Güncelleme:
1KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

Yağışların, bu akşam saatlerinde Antalya çevreleri, bu gece saatlerinden itibaren Çanakkale, Balıkesir'in batısı, İzmir, Manisa ve Aydın ile Pazar günü (08/12/2024) ilk saatlerden itibaren Muğla'nın batısında aralıklı ve yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2), Muğla merkez ve doğusunda yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

2KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI:

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI:

Rüzgârın, Kıyı Ege ile Batı Akdeniz kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

3HAVA SICAKLIĞI:

HAVA SICAKLIĞI:

Yurt genelinde sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

4RÜZGAR:

RÜZGAR:

Rüzgârın, genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kıyı Ege ile Batı Akdeniz kıyılarında kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

5MARMARA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Çanakkale çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ÇANAKKALE 12°C, 16°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE 8°C, 12°CÇok bulutlu, gece saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL 11°C, 15°CÇok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KOCAELİ 9°C, 16°CÇok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

6EGE

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, kıyı kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması, Muğla merkez ve doğusunda yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın; yarın sabah saatlerinde Kıyı Ege’de güneyli yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 3°C, 10°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DENİZLİ 8°C, 15°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İZMİR 11°C, 16°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA 5°C, 12°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli, merkez ve doğusunda çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

7AKDENİZ

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda sağanak ve gök gürültülü sağanak, iç kesimlerde yağmur, yükseklerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi tahmin edliliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde Antalya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bu akşam ilk saatlerde güneyli yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

ADANA 10°C, 20°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ANTALYA 11°C, 17°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde yerel olamk üzere kuvvetli olması bekleniyor.

ISPARTA 4°C, 11°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

MERSİN 13°C, 19°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

8İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin( Sivas, Kayseri ve Niğde hariç) yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA 3°C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 3°C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KONYA 4°C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİVAS 0°C, 6°CParçalı ve çok bulutlu

9BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Zonguldak ve Bartın hariç) yağmurlu, iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU 4°C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

DÜZCE 7°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

KASTAMONU 0°C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

ZONGULDAK 9°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu

10ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Kaaradeniz'in iç kesimleri ile Artvin çevreleri ve Rize'nin iç kesimlerinin yağmurlu, iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AMASYA 4°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN 11°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu

TOKAT 2°C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

TRABZON 12°C, 17°CParçalı bulutlu

11DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batısı ile Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ERZURUM -11°C, -1°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KARS -8°C, 1°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

MALATYA 3°C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

VAN -3°C, 10°CParçalı ve çok bulutlu

12GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR 2°C, 10°CParçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP 5°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu

SİİRT 2°C, 11°CParçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA 8°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu