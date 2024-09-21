Meteoroloji son hava tahmin raporunu açıkladı, birçok ili sağanak yağışlara karşı uyardı!

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



DİYARBAKIR 14°C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam ve yarın (Pazar) öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.



GAZİANTEP 17°C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazar) yer yer kuvvetli olmak üzere üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



SİİRT 18°C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Pazar) öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.



ŞANLIURFA 18°C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazar) yer yer kuvvetli olmak üzere üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı