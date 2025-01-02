Meteoroloji son hava durumu raporu ile illeri sağanak yağış, buzlanma, sis, don ve çığ tehlikesine karşı uyardı
Son dakika haberine göre soğuk hava dalgası yurtta etkisini sürdürüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Yurdun batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Ege kıyılarının aralıklı sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde, buzlanma ve don ile birlikte, pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
• 02 Ocak 2025 - 19:30 • Son Güncelleme:
• 02 Ocak 2025 - 19:30 • Son Güncelleme: