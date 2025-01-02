Gazete Vatan Logo
GAZETE VATAN ANA SAYFA
GündemMeteoroloji son hava durumu raporu ile illeri sağanak yağış, buzlanma, sis, don ve çığ tehlikesine karşı uyardı
HaberlerGündem Haberleri Meteoroloji son hava durumu raporu ile illeri sağanak yağış, buzlanma, sis, don ve çığ tehlikesine karşı uyardı

Meteoroloji son hava durumu raporu ile illeri sağanak yağış, buzlanma, sis, don ve çığ tehlikesine karşı uyardı

Son dakika haberine göre soğuk hava dalgası yurtta etkisini sürdürüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Yurdun batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Ege kıyılarının aralıklı sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde, buzlanma ve don ile birlikte, pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

• 02 Ocak 2025 - 19:30 • Son Güncelleme:
• 02 Ocak 2025 - 19:30 • Son Güncelleme:
1HAVA SICAKLIĞI:

HAVA SICAKLIĞI:

Hava sıcaklıklarının yurdun güney kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 2-5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

2RÜZGAR:

RÜZGAR:

Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kuzey Ege ve Marmara Bölgesi'nde yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

3BUZLANMA VE ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI:

BUZLANMA VE ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI:

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile buzlanma, don ve ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

4MARMARA

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Çanakkale'nin güney, Balıkesir'in batı kesimlerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın, güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

ÇANAKKALE 10°C, 15°CParçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Cuma) güney kesimleri hafif sağanak yağışlı

EDİRNE 3°C, 13°CParçalı, yer yer çok bulutlu

İSTANBUL 10°C, 14°CParçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 4°C, 13°CParçalı ve az bulutlu

5EGE

EGE

Parçalı, yer yer çok bulutlu, kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın, güneyli yönlerden Kuzey Ege'de yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR -2°C, 8°CParçalı, yer yer çok bulutlu

DENİZLİ 3°C, 14°CParçalı, yer yer çok bulutlu

İZMİR 9°C, 16°CParçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

MUĞLA 4°C, 12°CParçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

6AKDENİZ

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA 4°C, 17°CParçalı ve az bulutlu

ANTALYA 7°C, 16°CParçalı ve az bulutlu

HATAY 4°C, 13°CParçalı ve az bulutlu

MERSİN 6°C, 17°CParçalı ve az bulutlu

7İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA -1°C, 8°CParçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI -2°C, 8°CParçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR -2°C, 10°CParçalı ve az bulutlu

KONYA -3°C, 9°CParçalı ve az bulutlu

8BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU -1°C, 10°CParçalı ve az bulutlu

DÜZCE 1°C, 16°CParçalı ve az bulutlu

SİNOP 6°C, 14°CParçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 6°C, 16°CParçalı ve az bulutlu

9ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA -1°C, 12°CParçalı ve az bulutlu

SAMSUN 7°C, 15°CParçalı ve az bulutlu

TOKAT -1°C, 13°CParçalı ve az bulutlu

TRABZON 6°C, 14°CParçalı ve az bulutlu

10DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -15°C, -1°CParçalı ve az bulutlu

KARS -12°C, 3°CParçalı ve az bulutlu

MALATYA -2°C, 8°CParçalı ve az bulutlu

VAN -5°C, 5°CParçalı ve az bulutlu

11GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR -2°C, 9°CAz bulutlu ve açık

GAZİANTEP 3°C, 11°CAz bulutlu ve açık

SİİRT -2°C, 10°CAz bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 3°C, 13°CAz bulutlu ve açık