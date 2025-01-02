Meteoroloji son hava durumu raporu ile illeri sağanak yağış, buzlanma, sis, don ve çığ tehlikesine karşı uyardı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.



AMASYA -1°C, 12°CParçalı ve az bulutlu



SAMSUN 7°C, 15°CParçalı ve az bulutlu



TOKAT -1°C, 13°CParçalı ve az bulutlu



TRABZON 6°C, 14°CParçalı ve az bulutlu