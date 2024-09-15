Meteoroloji son dakika duyurdu! İstanbul dahil çok sayıda kentte alarm verildi: Çok kuvvetli olacak
Havalar tersine döndü! Meteoroloji haritayı değiştirdi. Bugün İstanbul dahil çok sayıda il için alarm verildi. Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklamasına göre; İstanbul’un bazı bölgelerinde yerel kuvvetli sağanak etkili olacak. MGM tarafından yapılan uyarılarda yaşanabilecek, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı gibi tehlikelere dikkat çekildi. 10 il için sarı kodlu uyarı yapıldı. İşte il il son dakika hava durumu detayları...
• 15 Eylül 2024 - 13:01 • Son Güncelleme:
• 15 Eylül 2024 - 13:01 • Son Güncelleme: