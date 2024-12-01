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GündemMeteoroloji son dakika duyurdu! Bu gece yarısı başlıyor, 3 gün sürecek, İstanbul dahil çok sayıda kent için yeni uyarı...
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Meteoroloji son dakika duyurdu! Bu gece yarısı başlıyor, 3 gün sürecek, İstanbul dahil çok sayıda kent için yeni uyarı...

Kar, soğuk, fırtına geliyor! MGM illeri tek tek açıkladı. İstanbul dahil çok sayıda kent için alarm verildi. Bu gece yarısı İstanbul'da başlıyor. 3 gün boyunca etkisini sürdürecek. Meteoroloji haritalı olarak paylaştı. Uzmanlardan da uyarılar geliyor. Hazır olun! 50-60 yılın en soğuk kışı olacak. İşte il il hava durumu ile ilgili detaylar...

• 01 Aralık 2024 - 16:35 • Son Güncelleme:
• 01 Aralık 2024 - 16:35 • Son Güncelleme:
1Meteoroloji son dakika duyurdu Bu gece yarısı başlıyor, 3 gün sürecek, İstanbul dahil çok sayıda kent için yeni uyarı...

Meteoroloji ve uzmanlar uyarıyor. Bu yıl geçtiğimiz yıllardan çok farklı olacak. Kış şartları vatandaşları zorlayacak. 60 yıllın en soğuk kışı yaşanacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın batısı, Ege (Afyonkarahisar hariç) ile Bursa ve Yalova çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kıyı Ege ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

2SON DAKİKA KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

SON DAKİKA KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

Yağışların, Kıyı Ege ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

3KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:

Rüzgarın, Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu, Kıyı Ege'de güney ve güneydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

4MARMARA

MARMARA

Çok bulutlu, bölgenin batısı ile Bursa ve Yalova çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 14°C

Çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 14°C

Çok bulutlu ve akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 14°C

Çok bulutlu ve gece saatlerinde sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 15°C

Çok bulutlu

5EGE

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Afyonkarahisar hariç) sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kıyı Ege'de yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, kıyı kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. İç kesimlerinde sabah saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 19°C

Çok bulutlu ve akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

İZMİR °C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

MANİSA °C, 15°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

6AKDENİZ

AKDENİZ

Az bulutlu, bölgenin batısının parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç ve yüksek kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.

ADANA °C, 18°C

Az bulutlu

ANTALYA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

HATAY °C, 15°C

Az bulutlu

MERSİN °C, 18°C

Az bulutlu

7İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Az bulutlu, bölgenin batısının parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.

ANKARA °C, 9°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 9°C

Parçalı bulutlu

YOZGAT °C, 2°C

Parçalı ve az bulutlu

8BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.

BOLU °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 5°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

9ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.

AMASYA °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT °C, 5°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

10DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.

ERZURUM °C, -6°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 3°C

Az bulutlu

MALATYA °C, 5°C

Az bulutlu

VAN °C, 5°C

Parçalı ve az bulutlu

11GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeydoğusunda sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 12°C

Az bulutlu

GAZİANTEP °C, 13°C

Az bulutlu

SİİRT °C, 12°C

Az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 14°C

Az bulutlu

12Meteoroloji son dakika duyurdu Bu gece yarısı başlıyor, 3 gün sürecek, İstanbul dahil çok sayıda kent için yeni uyarı...

İstanbul'da bugün başlayan yağışlar 3 gün boyunca devam edecek. Ayrıca MGM tarafından haritalı olarak paylaşılan 5 gün hava durumunda yurt genelinde yağışlı havanın hakim olduğu görülüyor.

13DOĞA, MUTLAKA KENDİNİ DENGELER

'DOĞA, MUTLAKA KENDİNİ DENGELER'

Öte yandan Prof. Dr. Yaşar yaşanan hava değişiklikleri ile ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Yaşar, "Doğa kendini dengeliyor. Eğer çok sıcak bir dönemden geçtiysek, onun arkasından soğuk bir dönem gelir ya da tam tersi. Doğa, mutlaka kendini dengeler. Sıcaklık veya soğuk hava alıp başını gidemez. 2020'den sonra 2021 ve 2022'de çok nadir görülen bir olay oldu."

14Meteoroloji son dakika duyurdu Bu gece yarısı başlıyor, 3 gün sürecek, İstanbul dahil çok sayıda kent için yeni uyarı...

"3 yıl boyunca çok kurak geçti. 2020'de yüzde 12, 2021'de yüzde 9 ve 2022'de yüzde 12 eksik yağış yağdı. Bütün barajlarımız boşaldı. Barajlarımız halen daha dolmadı. Ardından Süper El Nino patladı. Doğa, o 3 yıllık açığı Süper El Nino ile kapatmaya çalıştı. Dubai'de, Sahra'da, Brezilya'da, Avrupa'da seller oldu" diye konuştu.

15SON 60 YILIN EN SOĞUĞU OLACAK

SON 60 YILIN EN SOĞUĞU OLACAK

La Nina'yla soğukların etkili olduğunu belirten Prof. Dr. Yaşar, "Son 50-60 yılın son soğuk zamanlarından biri olacağını düşünüyorum. Verilere göre öyle gözüküyor."

16Meteoroloji son dakika duyurdu Bu gece yarısı başlıyor, 3 gün sürecek, İstanbul dahil çok sayıda kent için yeni uyarı...

"Sonrasında şahane yağışlı bir yıl geçireceğimize inanıyorum. Şu an kar yağışı var. Bu da çok güzel. Bizi rahatsız ediyor ama en azından yer altındaki suyu besleyecek" dedi.