Meteoroloji son dakika duyurdu! Bu gece yarısı başlıyor, 3 gün sürecek, İstanbul dahil çok sayıda kent için yeni uyarı...
Kar, soğuk, fırtına geliyor! MGM illeri tek tek açıkladı. İstanbul dahil çok sayıda kent için alarm verildi. Bu gece yarısı İstanbul'da başlıyor. 3 gün boyunca etkisini sürdürecek. Meteoroloji haritalı olarak paylaştı. Uzmanlardan da uyarılar geliyor. Hazır olun! 50-60 yılın en soğuk kışı olacak. İşte il il hava durumu ile ilgili detaylar...
• 01 Aralık 2024 - 16:35 • Son Güncelleme:
• 01 Aralık 2024 - 16:35 • Son Güncelleme: