Meteoroloji son dakika duyurdu! Bu gece yarısı başlıyor, 3 gün sürecek, İstanbul dahil çok sayıda kent için yeni uyarı...

Meteoroloji ve uzmanlar uyarıyor. Bu yıl geçtiğimiz yıllardan çok farklı olacak. Kış şartları vatandaşları zorlayacak. 60 yıllın en soğuk kışı yaşanacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın batısı, Ege (Afyonkarahisar hariç) ile Bursa ve Yalova çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kıyı Ege ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.