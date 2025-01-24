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GündemMeteoroloji, İstanbul dahil birçok il için alarm verdi! Kar yağışı, sağanak geliyor, bu saatlere dikkat
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Meteoroloji, İstanbul dahil birçok il için alarm verdi! Kar yağışı, sağanak geliyor, bu saatlere dikkat

Meteoroloji son dakika uyarıda bulundu. İstanbul dahil birçok ilde yağış etkili olacak. Meteoroloji haritayı güncelledi ve yarın için İstanbul dahil birçok kent için alarm verildi. Yarın yurdun birçok kesiminde sağanak, kar ve karla karışık yağmur etkili olacak. Antalya ve Muğla için kar ve karla karışık yağmur alarmı verildi. İşte il il detaylar…

• 24 Ocak 2025 - 15:25 • Son Güncelleme:
• 24 Ocak 2025 - 15:25 • Son Güncelleme:
1Meteoroloji, İstanbul dahil birçok il için alarm verdi Kar yağışı, sağanak geliyor, bu saatlere dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara geneli, Ege ve Batı Akdeniz'in kıyı kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Batı Karadeniz'in batısı, Doğu Karadeniz ve (Şırnak ve Iğdır dışında) Doğu Anadolu ile Burdur ve Denizli çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

2Meteoroloji, İstanbul dahil birçok il için alarm verdi Kar yağışı, sağanak geliyor, bu saatlere dikkat

Yağışların genellikle kıyı kesimlerde ve yurdun batısında yağmur ve sağanak, doğusunda iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi, gece saatlerinde İstanbul, Kocaeli ve Yalova çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

3Meteoroloji, İstanbul dahil birçok il için alarm verdi Kar yağışı, sağanak geliyor, bu saatlere dikkat

Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor.

4HAVA SICAKLIĞI:

HAVA SICAKLIĞI:

Hava sıcaklığının, yurdun kuzeydoğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 4 ila 9 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

5RÜZGAR:

RÜZGAR:

Genellikle güneyli, Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

6KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

Gece saatlerinde İstanbul, Kocaeli ve Yalova çevrelerinde görülecek yağışların yer yer kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

7BUZLANMA VE DON OLAYI İLE ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI:

BUZLANMA VE DON OLAYI İLE ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI:

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

8SARI ALARM

SARI ALARM

Yarın “Antalya, Muğla” için sarı kodlu uyarı yapıldı.

9MUĞLANIN DOĞUSU İLE ANTALYADA YEREL KUVVETLİ YAĞIŞ

MUĞLA'NIN DOĞUSU İLE ANTALYA'DA YEREL KUVVETLİ YAĞIŞ

Yapılan son değerlendirmelere göre; 25.01.2025 Cumartesi günü öğle saatlerinden sonra Muğla'nın doğusu ile Antalya'da yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı bekleniyor.

10Meteoroloji, İstanbul dahil birçok il için alarm verdi Kar yağışı, sağanak geliyor, bu saatlere dikkat

Yağışların Antalya-Konya karayolu Alacabel mevkisi başta olmak üzere 1400 metre rakım üzeri yüksek kesimlerde kuvvetli kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

11Meteoroloji, İstanbul dahil birçok il için alarm verdi Kar yağışı, sağanak geliyor, bu saatlere dikkat

Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, yüksek kesimlerde buzlanma, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

12MARMARA

MARMARA

Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı. İstanbul, Kocaeli ve İzmit çevrelerindeki yağışların yer yer kuvvetli olması tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah saatlerinde pus ve yer yer sis hadiseleri bekleniyor.

13İSTANBUL °C, 13°C

İSTANBUL °C, 13°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

14İZMİR °C, 17°C

İZMİR °C, 17°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı. ANKARA °C, 8°C Parçalı, yer yer çok bulutlu