Meteoroloji, İstanbul dahil birçok il için alarm verdi! Kar yağışı, sağanak geliyor, bu saatlere dikkat
Meteoroloji son dakika uyarıda bulundu. İstanbul dahil birçok ilde yağış etkili olacak. Meteoroloji haritayı güncelledi ve yarın için İstanbul dahil birçok kent için alarm verildi. Yarın yurdun birçok kesiminde sağanak, kar ve karla karışık yağmur etkili olacak. Antalya ve Muğla için kar ve karla karışık yağmur alarmı verildi. İşte il il detaylar…
• 24 Ocak 2025 - 15:25 • Son Güncelleme:
• 24 Ocak 2025 - 15:25 • Son Güncelleme: