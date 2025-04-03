Mesleğini bırakıp işinin patronu oldu! Hayatı elektik akımına uğradıktan sonra değişti

Biz de devraldık. Ancak bu işi bilmiyorduk, bu yüzden bir ustayı yanımıza çağırdık ve bize öğretmesini istedik. ‘Nasıl olacak bize göster, yaptığın ürün senin olsun’ dedik. Yaklaşık 2-3 ay boyunca bizimle çalıştı, ürettiği kemençeleri kendisine verdik. Daha sonra ‘Biz bundan sonrasını yavaş yavaş yaparız’ diyerek kendi üretimimize başladık” diye konuştu.