Mesleğini bırakıp işinin patronu oldu! Hayatı elektik akımına uğradıktan sonra değişti
Samsun'da elektrik dağıtım şirketinde çalışırken yüksek gerilim hattında akıma kapılan Fethi Bol (43), aynı işi yapan ağabeyi ile birlikte mesleğini bırakıp kemençe üretimine başladı. Şimdilerde birçok ülkeye kemençe gönderen kardeşlerden Fethi Bol, “Tanıdığımız bir kemençe ustası vefat edince, biz de bir ustadan bu işi öğrenip kemençe üretimine girdik. Yaklaşık 23 yıldır bu işle uğraşıyoruz” dedi.
Gökçen ÖZEN/SAMSUN, (DHA)-
• 03 Nisan 2025 - 11:58 • Son Güncelleme:
Gökçen ÖZEN/SAMSUN, (DHA)-
• 03 Nisan 2025 - 11:58 • Son Güncelleme: