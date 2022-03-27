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MagazinMeryem Uzerli İstanbul'dan paylaştı,yorum yağdı! 'Kraliçe geri döndü'
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• 27 Mart 2022 - 13:05 • Son Güncelleme:

Meryem Uzerli İstanbul'dan paylaştı,yorum yağdı! 'Kraliçe geri döndü'

'Muhteşem Yüzyıl'da canlandırdığı 'Hürrem Sultan' karakteriyle adını duyuran oyuncu Meryem Uzerli, İstanbul'a geldi. Yeni pozlarını takipçileriyle paylaşan Uzerli'ye, adeta beğeni ve yorum yağdı.

• 27 Mart 2022 - 13:05 • Son Güncelleme:
1Meryem Uzerli İstanbuldan paylaştı,yorum yağdı Kraliçe geri döndü
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'Muhteşem Yüzyıl' dizisiyle adını geniş kitlelere duyuran ve son olarak 2019 yapımı 'Kovan' filminde rol alan Meryem Uzerli, 2014 yılında Can Ateş'ten olan kızı Lara'yı, geçen sene ise küçük kızı Lily Koi'yi dünyaya getirmişti.

2Meryem Uzerli İstanbuldan paylaştı,yorum yağdı Kraliçe geri döndü

Hayatını Almanya'da sürdüren 38 yaşındaki güzel oyuncu, uzun süredir ekranlardan uzak olsa da sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. İstanbul'a gelen ve yeni pozlarını takipçilerinin beğenesine sunan Uzerli, paylaşımıyla yine adından söz ettirmeyi başardı.

3BİNLERCE BEĞENİ VE YORUM GELDİ

BİNLERCE BEĞENİ VE YORUM GELDİ

Pencerenin önünde çekildiği karelerini 7,2 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından paylaşan ve fotoğraflarına "İstanbul, aşkım" etiketini ekleyen oyuncuya, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.

4Meryem Uzerli İstanbuldan paylaştı,yorum yağdı Kraliçe geri döndü

Takipçileri, Uzerli'ye, "Hoş geldin güzellik", "Nerede görsem 'Sultanım' deme isteği geliyor" ve "Kraliçe geri döndü" gibi yorumlar yazdı.

5DUBAI TATİLİNDEN PAYLAŞTI

DUBAI TATİLİNDEN PAYLAŞTI

Öte yandan Uzerli, geçtiğimiz ay kızlarıyla birlikte Dubai tatiline gitmiş, birlikte verdikleri eğlenceli pozları ise sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmemişti.

Ünlü oyuncunun çocukları sevimli halleriyle sosyal medyada ilgi odağı olurken; sekiz yaşındaki Lara'nın annesine olan benzerliği dikkat çekmişti.

6BAHÇELİ BİR EVDE YAŞAMAK İSTİYORUM

"BAHÇELİ BİR EVDE YAŞAMAK İSTİYORUM"

Öncesinde ise MAG Dergisi'nin ekim sayısına konuk olan Meryem Uzerli, "Daha sağlıklı olmak ve bahçeli bir evde yaşamak istiyorum. Şu an bir apartman dairesinde oturuyoruz. Bir de annemi ve babamı daha çok görmek istiyorum. En büyük hayalim çocuklarım Lara ve Lily’ye güzel bir gelecek yaratmak ve bu dünyada kadın-erkek eşitliğini nihayet görebilmek" demişti.

7Meryem Uzerli İstanbuldan paylaştı,yorum yağdı Kraliçe geri döndü

Almanya’nın başkenti Berlin’de yaşayan Meryem Uzerli, iki çocuğu Lara ve Lily Koi’ye de kendi bakıyor. Bakıcı tutmayan oyuncunun, pandemi sürecinde ise; market dışında evinden çıkmadığı öğrenilmişti.

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