Meryem Uzerli İstanbul'dan paylaştı,yorum yağdı! 'Kraliçe geri döndü'
'Muhteşem Yüzyıl'da canlandırdığı 'Hürrem Sultan' karakteriyle adını duyuran oyuncu Meryem Uzerli, İstanbul'a geldi. Yeni pozlarını takipçileriyle paylaşan Uzerli'ye, adeta beğeni ve yorum yağdı.
'Muhteşem Yüzyıl' dizisiyle adını geniş kitlelere duyuran ve son olarak 2019 yapımı 'Kovan' filminde rol alan Meryem Uzerli, 2014 yılında Can Ateş'ten olan kızı Lara'yı, geçen sene ise küçük kızı Lily Koi'yi dünyaya getirmişti.
Hayatını Almanya'da sürdüren 38 yaşındaki güzel oyuncu, uzun süredir ekranlardan uzak olsa da sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. İstanbul'a gelen ve yeni pozlarını takipçilerinin beğenesine sunan Uzerli, paylaşımıyla yine adından söz ettirmeyi başardı.
DUBAI TATİLİNDEN PAYLAŞTI
Öte yandan Uzerli, geçtiğimiz ay kızlarıyla birlikte Dubai tatiline gitmiş, birlikte verdikleri eğlenceli pozları ise sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmemişti.
Ünlü oyuncunun çocukları sevimli halleriyle sosyal medyada ilgi odağı olurken; sekiz yaşındaki Lara'nın annesine olan benzerliği dikkat çekmişti.
"BAHÇELİ BİR EVDE YAŞAMAK İSTİYORUM"
Öncesinde ise MAG Dergisi'nin ekim sayısına konuk olan Meryem Uzerli, "Daha sağlıklı olmak ve bahçeli bir evde yaşamak istiyorum. Şu an bir apartman dairesinde oturuyoruz. Bir de annemi ve babamı daha çok görmek istiyorum. En büyük hayalim çocuklarım Lara ve Lily’ye güzel bir gelecek yaratmak ve bu dünyada kadın-erkek eşitliğini nihayet görebilmek" demişti.