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• 13 Mart 2022 - 14:54 • Son Güncelleme:

Merve Özbey bebek müjdesini böyle verdi!

Kar yağışı sonrası İstanbul beyaza büründü. Karın tadını çıkaran ünlü isimler, çektikleri fotoğrafları sosyal medya hesaplarında takipçileri ile paylaştılar. Merve Özbey bebek beklediği müjdesini kar pozuyla verdi. İşte o paylaşımlar...

• 13 Mart 2022 - 14:54 • Son Güncelleme:
1MERVE ÖZBEY
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MERVE ÖZBEY

Siz bu fotoğrafa bakınca yüzleri gülen üç kişi görüyorsunuz ya öyle değil… Görünmeyeni de bilin isterim… Sırtımı sevgisine dayadığım, elini hep omzumda hissettiğim yoldaşımla kurduğumuz yuvamız yeniden şenleniyor. Ömrümüze ömür katan Elif’ime kardeş geliyor… Ailemiz büyüyor. Şimdi bıraksanız sabaha kadar anlatırım yaşadığım heyecanı. Ama biliyorum ki ne desem eksik kalacak. “Anneler olmasa kim kimi severdi” diyen Gülten Akın’dan yardım alarak sevgimi ve sevincimi paylaşmak istedim. Kalbinden doğuran, yalnızca insana değil kediye, köpeğe, kuşlara yuva olmayı bilen tüm güzel yüreklerin varlığına şükrederek, sevgiyi yücelterek çoğalmamız umuduyla. Bin şükür.

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GÜLBEN ERGEN

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