• 31 Mart 2022 - 13:07 • Son Güncelleme:
Merve Boluğur'un mayolu pozu sosyal medyayı ikiye böldü! 'Göğsün gözüküyor'
Sosyal medya paylaşımları ve söyledikleriyle olay yaratan Merve Boluğur, son zamanlarda kariyerinden çok özel hayatıyla gündeme geliyor. Yaptıklarıyla konuşulan Boluğur'un mayolu pozu Instagram'ı çalkaladı.
• 31 Mart 2022 - 13:07 • Son Güncelleme:
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Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç ile evli olan ve sonra boşanma kararı alan Merve Boluğur son zamanlarda sosyal medyada oldukça aktif. Pozları ve açıklamalarıyla ilgi odağı olan Merve Boluğur'un mayolu kombini dikkat çekti.
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