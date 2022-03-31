Geri Dön
GAZETE VATAN ANA SAYFA
MagazinMerve Boluğur'un mayolu pozu sosyal medyayı ikiye böldü! 'Göğsün gözüküyor'
HaberlerMagazin Haberleri Merve Boluğur'un mayolu pozu sosyal medyayı ikiye böldü! 'Göğsün gözüküyor'
• 31 Mart 2022 - 13:07 • Son Güncelleme:

Merve Boluğur'un mayolu pozu sosyal medyayı ikiye böldü! 'Göğsün gözüküyor'

Sosyal medya paylaşımları ve söyledikleriyle olay yaratan Merve Boluğur, son zamanlarda kariyerinden çok özel hayatıyla gündeme geliyor. Yaptıklarıyla konuşulan Boluğur'un mayolu pozu Instagram'ı çalkaladı.

• 31 Mart 2022 - 13:07 • Son Güncelleme:
1Merve Boluğurun mayolu pozu sosyal medyayı ikiye böldü Göğsün gözüküyor
ABONE OL

Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç ile evli olan ve sonra boşanma kararı alan Merve Boluğur son zamanlarda sosyal medyada oldukça aktif. Pozları ve açıklamalarıyla ilgi odağı olan Merve Boluğur'un mayolu kombini dikkat çekti.

2MAYOLU KOMBİNİ INSTAGRAMI KARIŞTIRDI

MAYOLU KOMBİNİ INSTAGRAM'I KARIŞTIRDI

Ünlü oyuncu Merve Boluğur mayolu pozunu, 'Mayo sezonu' ifadeleriyle paylaştı.

3Merve Boluğurun mayolu pozu sosyal medyayı ikiye böldü Göğsün gözüküyor

Ancak Boluğur'un, mayo ile birlikte giydiği pantolon ve bot dikkat çekti.

4Merve Boluğurun mayolu pozu sosyal medyayı ikiye böldü Göğsün gözüküyor

Boluğur'un takipçileri fotoğrafının altına, "Bu iyice kendini kaybetti.", "Yazın bot giymek lazım tabi", "Göğsün gözüküyor" tarzında yorumlar yaptı.

5Merve Boluğurun mayolu pozu sosyal medyayı ikiye böldü Göğsün gözüküyor

Merve Boluğur Instagram pozlarıyla sık sık sosyal medyanın diline düşüyor.

6Merve Boluğurun mayolu pozu sosyal medyayı ikiye böldü Göğsün gözüküyor

Ayrıca Boluğur, Instagram üzerinden dekolteli ve cesur pozlarını da paylaşmayı ihmal etmiyor.

7Merve Boluğurun mayolu pozu sosyal medyayı ikiye böldü Göğsün gözüküyor

Geçtiğimiz günlerde karlı havada, kameraya kar atarken çektiği video sosyal medyanın diline düşmüştü.

8Merve Boluğurun mayolu pozu sosyal medyayı ikiye böldü Göğsün gözüküyor

Bu gönderiyi 'Karda güneşleniyorum' ifadeleriyle paylaşan Boluğur'a takipçileri, "Son olaylardan sonra benim mental sağlık", "Ne yapmak istedin?", "Neden böylesin?" tarzında yorumlar gelmişti.

9Merve Boluğurun mayolu pozu sosyal medyayı ikiye böldü Göğsün gözüküyor
10Merve Boluğurun mayolu pozu sosyal medyayı ikiye böldü Göğsün gözüküyor

İLGİLİ GALERİLER

Sıradaki Galeri
Merve Boluğur'un mayolu pozu sosyal medyayı ikiye böldü! 'Göğsün gözüküyor'

Merve Boluğur'un mayolu pozu sosyal medyayı ikiye böldü! 'Göğsün gözüküyor'

Silikon taktıran Danla Bilic'ten bikinili poz!

Silikon taktıran Danla Bilic'ten bikinili poz!

Alişan'dan üçüncü çocuk açıklaması!

Alişan'dan üçüncü çocuk açıklaması!

Ünlülerin bilinmeyen hastalıkları

Ünlülerin bilinmeyen hastalıkları