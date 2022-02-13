Merve Boluğur’dan samimi pozlar! Yine kafa karıştırdı!

SESSİZLİĞİNİ KORUYOR

Yakın çevresi tarafından işkolik olduğu bilinen, arabesk albüme mola verip, mekanlara çıktığında ise hep Merve Boluğur ile görüntülenen Emre Kaya, bu konudaki sessizliğini korurken, sempatik oyuncunun bunun tam tersi paylaşımlar yapması ise kafaları karıştırdı. Kaya'nın ise sosyal medya hesaplarında işi ve spor dışında hiçbir paylaşım yapmaması dikkati çekiyor.