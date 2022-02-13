Merve Boluğur’dan samimi pozlar! Yine kafa karıştırdı!
Mutluluğu uzun süredir bulamayan ünlü oyuncu Merve Boluğur'un ismi bir süredir şarkıcı Emre Kaya ile anılıyordu. Sık sık Emre Kaya ile aşk yaşadığı iddiaları ile gündeme gelen ancak, "Aşk yok, iş var" açıklamasında bulunan oyuncu Merve Boluğur’un paylaşımları kafaları karıştırdı.
Murat Dalkılıç ile evlilikleri sadece üç yıl süren ve aşka aradığı mutluluğu uzun süredir bulamayan ünlü oyuncu Merve Boluğur'un ismi bir süredir şarkıcı Emre Kaya ile anılıyordu.
Geçtiğimiz günlerde yine Kaya ile görüntülenen oyuncu Boluğur, haklarında çıkan haberlere yanıt vererek "İlişki yok, iş var" açıklamasını yapmıştı. Boluğur, Kaya'nın başarılı çalışmalarından söz ederek, onunla müzikle alakalı çalıştıklarını söylese de gazeteciler tarafından çok inandırıcı bulunmamıştı.
SESSİZLİĞİNİ KORUYOR
Yakın çevresi tarafından işkolik olduğu bilinen, arabesk albüme mola verip, mekanlara çıktığında ise hep Merve Boluğur ile görüntülenen Emre Kaya, bu konudaki sessizliğini korurken, sempatik oyuncunun bunun tam tersi paylaşımlar yapması ise kafaları karıştırdı. Kaya'nın ise sosyal medya hesaplarında işi ve spor dışında hiçbir paylaşım yapmaması dikkati çekiyor.