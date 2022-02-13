Geri Dön
GAZETE VATAN ANA SAYFA
MagazinMerve Boluğur’dan samimi pozlar! Yine kafa karıştırdı!
HaberlerMagazin Haberleri Merve Boluğur’dan samimi pozlar! Yine kafa karıştırdı!
• 13 Şubat 2022 - 10:21 • Son Güncelleme:

Merve Boluğur’dan samimi pozlar! Yine kafa karıştırdı!

Mutluluğu uzun süredir bulamayan ünlü oyuncu Merve Boluğur'un ismi bir süredir şarkıcı Emre Kaya ile anılıyordu. Sık sık Emre Kaya ile aşk yaşadığı iddiaları ile gündeme gelen ancak, "Aşk yok, iş var" açıklamasında bulunan oyuncu Merve Boluğur’un paylaşımları kafaları karıştırdı.

• 13 Şubat 2022 - 10:21 • Son Güncelleme:
1Merve Boluğur’dan samimi pozlar Yine kafa karıştırdı
ABONE OL

Murat Dalkılıç ile evlilikleri sadece üç yıl süren ve aşka aradığı mutluluğu uzun süredir bulamayan ünlü oyuncu Merve Boluğur'un ismi bir süredir şarkıcı Emre Kaya ile anılıyordu.

2Merve Boluğur’dan samimi pozlar Yine kafa karıştırdı

Geçtiğimiz günlerde yine Kaya ile görüntülenen oyuncu Boluğur, haklarında çıkan haberlere yanıt vererek "İlişki yok, iş var" açıklamasını yapmıştı. Boluğur, Kaya'nın başarılı çalışmalarından söz ederek, onunla müzikle alakalı çalıştıklarını söylese de gazeteciler tarafından çok inandırıcı bulunmamıştı.

3SAMİMİ POZLARINI PAYLAŞTI

SAMİMİ POZLARINI PAYLAŞTI

Son olarak arabesk albüm çalışması nedeniyle ekibiyle gece gündüz çalışan Emre Kaya'yı stüdyosunda ziyaret eden Merve Boluğur, ünlü popçu ile oldukça samimi pozlarını sosyal medya hesaplarında paylaştı.

4Merve Boluğur’dan samimi pozlar Yine kafa karıştırdı

Enerjik ve mutlu olduğu gözlenen güzel oyuncunun el ele göz göze ve derin sohbetler yaparken çekilen fotoğrafları, "Bu aşk değil de nedir" dedirtti.

5SESSİZLİĞİNİ KORUYOR

SESSİZLİĞİNİ KORUYOR

Yakın çevresi tarafından işkolik olduğu bilinen, arabesk albüme mola verip, mekanlara çıktığında ise hep Merve Boluğur ile görüntülenen Emre Kaya, bu konudaki sessizliğini korurken, sempatik oyuncunun bunun tam tersi paylaşımlar yapması ise kafaları karıştırdı. Kaya'nın ise sosyal medya hesaplarında işi ve spor dışında hiçbir paylaşım yapmaması dikkati çekiyor.

6Merve Boluğur’dan samimi pozlar Yine kafa karıştırdı

Öte yandan, son şarkısı 'Tebessüm' ile geçtiğimiz yaza damga vuran, art arda verdiği konserler serisinin ardından kapandığı stüdyoda adeta soluksuz çalışan Emre Kaya'nın merakla beklenen arabesk albümünün ise son aşamaya geldiği öğrenildi.

7Merve Boluğur’dan samimi pozlar Yine kafa karıştırdı

Kaya'nın 21 şarkıdan oluşan 'Usta Şarkılar' adlı albümde, 'Yaşayan Efsane' dediği Hakan Altun, Orhan Gencebay, Müslüm Gürses, Yıldız Tilbe, Kibariye ve İbrahim Tatlıses gibi ve arabesk müziğin duayenlerinin seslendirdiği birbirinden değerli eserler yer alıyor.

İLGİLİ GALERİLER

Sıradaki Galeri
Müge Anlı'da akıl almaz olay! Önce 600 bin TL dolandırıldı sonra yine inandı yine dolandırıldı!

Müge Anlı'da akıl almaz olay! Önce 600 bin TL dolandırıldı sonra yine inandı yine dolandırıldı!

Oğuzhan Koç, Demet Özdemir ilişkisinde sürpriz evlenme teklifi!

Oğuzhan Koç, Demet Özdemir ilişkisinde sürpriz evlenme teklifi!

Şeyma Subaşı yine dikkatleri çekti! Mohammed Alsaloussi ile...

Şeyma Subaşı yine dikkatleri çekti! Mohammed Alsaloussi ile...

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eşi Ece Erken isyan etti!

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eşi Ece Erken isyan etti!