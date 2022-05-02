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MagazinMerve Boluğur’dan cesur paylaşım! Aynanın karşısına geçip...
HaberlerMagazin Haberleri Merve Boluğur’dan cesur paylaşım! Aynanın karşısına geçip...
• 02 Mayıs 2022 - 12:32 • Son Güncelleme:

Merve Boluğur’dan cesur paylaşım! Aynanın karşısına geçip...

Acemi Cadı dizisi ile tanınan ve Küçük Sırlar, Kuzey Güney gibi yapımlarda da rol almış olan ünlü oyuncu Merve Boluğur, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. 2015'te Murat Dalkılıç ile evlenen Boluğur, 2017'de ünlü şarkıcıyla yollarını ayırmıştı. Boluğur'dan bu defa çok konuşulacak sütyenli bir paylaşım geldi.

• 02 Mayıs 2022 - 12:32 • Son Güncelleme:
1Merve Boluğur’dan cesur paylaşım Aynanın karşısına geçip...
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2006-2007 seneleri arasında rol aldığı Acemi Cadı dizisiyle büyük kitleler tarafından tanınan Merve Boluğur'dan gelen sütyenli paylaşım olay oldu. Boluğur, geçtiğimiz günlerde bisiklet sürerken mini şortuyla poz vermişti.

2AYNA KARŞISINDA SÜTYENLİ POZU OLAY OLDU

AYNA KARŞISINDA SÜTYENLİ POZU OLAY OLDU!

Çok kez eski eşi Murat Dalkılıç ile ayrılığı atlatamadığı iddia edilen Merve Boluğur, bu kez ayna karşısında verdiği sütyenli pozunu paylaştı.

3Merve Boluğur’dan cesur paylaşım Aynanın karşısına geçip...

Ünlü oyuncu "Night" (Gece) notunu düştüğü paylaşımda bol pantolonuyla ayna karşısına geçerek poz verdi.

4SİYAHLAR İÇİNDE PAYLAŞIMIYLA ŞAŞIRTMIŞTI

SİYAHLAR İÇİNDE PAYLAŞIMIYLA ŞAŞIRTMIŞTI

Paylaşımlarıyla sık sık ses getiren ünlü oyuncu geçtiğimiz günlerde paylaştığı vampir kombinli pozu da çokça konuşulmuştu.

5Merve Boluğur’dan cesur paylaşım Aynanın karşısına geçip...

Ünlü oyuncunun paylaşımlarını yorumlara kapatması da dikkat çekmişti. (mynet)

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