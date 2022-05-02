• 02 Mayıs 2022 - 12:32 • Son Güncelleme:
Merve Boluğur’dan cesur paylaşım! Aynanın karşısına geçip...
Acemi Cadı dizisi ile tanınan ve Küçük Sırlar, Kuzey Güney gibi yapımlarda da rol almış olan ünlü oyuncu Merve Boluğur, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. 2015'te Murat Dalkılıç ile evlenen Boluğur, 2017'de ünlü şarkıcıyla yollarını ayırmıştı. Boluğur'dan bu defa çok konuşulacak sütyenli bir paylaşım geldi.
• 02 Mayıs 2022 - 12:32 • Son Güncelleme:
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2006-2007 seneleri arasında rol aldığı Acemi Cadı dizisiyle büyük kitleler tarafından tanınan Merve Boluğur'dan gelen sütyenli paylaşım olay oldu. Boluğur, geçtiğimiz günlerde bisiklet sürerken mini şortuyla poz vermişti.
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