• 27 Mart 2022 - 11:29 • Son Güncelleme:
Merve Boluğur sütyensiz pozları ve açıklamalarıyla olay oldu!
Ekranlara uzun süredir ara veren Merve Boluğur son dönemde yaptığı paylaşımlarla konuşuluyor. Özellikle sütyensiz pozları ve açıklamalarıyla dikkat çeken oyuncu son olarak +18 uyarısıyla paylaştı.
• 27 Mart 2022 - 11:29 • Son Güncelleme:
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Murat Dalkılıç'la yaşadığı aşkla bir dönem gündemden düşmeyen Merve Boluğur, son günlerde sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettirdi. Acemi Cadı dizisinde Ayşegül karakterini canlandıran ve uzun zamandır hiçbir projesi olmayan oyuncu iddialı açıklama ve pozlarıyla gündeme geliyor.
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