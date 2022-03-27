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MagazinMerve Boluğur sütyensiz pozları ve açıklamalarıyla olay oldu!
HaberlerMagazin Haberleri Merve Boluğur sütyensiz pozları ve açıklamalarıyla olay oldu!
• 27 Mart 2022 - 11:29 • Son Güncelleme:

Merve Boluğur sütyensiz pozları ve açıklamalarıyla olay oldu!

Ekranlara uzun süredir ara veren Merve Boluğur son dönemde yaptığı paylaşımlarla konuşuluyor. Özellikle sütyensiz pozları ve açıklamalarıyla dikkat çeken oyuncu son olarak +18 uyarısıyla paylaştı.

• 27 Mart 2022 - 11:29 • Son Güncelleme:
1Merve Boluğur sütyensiz pozları ve açıklamalarıyla olay oldu
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Murat Dalkılıç'la yaşadığı aşkla bir dönem gündemden düşmeyen Merve Boluğur, son günlerde sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettirdi. Acemi Cadı dizisinde Ayşegül karakterini canlandıran ve uzun zamandır hiçbir projesi olmayan oyuncu iddialı açıklama ve pozlarıyla gündeme geliyor.

2Merve Boluğur sütyensiz pozları ve açıklamalarıyla olay oldu

Sosyal medyayı aktif kullanan Boluğur, son yayınladığı pozla yine tüm dikkatleri üzerine topladı. Vücudunu saran tulumuyla objektif karşısına geçen Boluğur'un iddialı paylaşımı, kısa sürede gündem oldu.

3Merve Boluğur sütyensiz pozları ve açıklamalarıyla olay oldu

Sütyensiz dekolteli tarzını takipçileriyle paylaşan Boluğur bu sefer paylaşımını yoruma kapadı.

4Merve Boluğur sütyensiz pozları ve açıklamalarıyla olay oldu

Merve Boluğur bununla da kalmadı ve fotoğrafa +18 emojisi koydu.

5Merve Boluğur sütyensiz pozları ve açıklamalarıyla olay oldu

Ünlü oyuncu geçtiğimiz günlerde ilk buluşmayla ilgili verdiği tavsiyede "Ben kendimi olduğum gibi ortaya koyarım. Ne fazla açık ne kapalı giyinirim. Siz de öyle olun" demişti.

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