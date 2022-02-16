Mert'in Sude'e verdiği Sevgililer Günü çiçeği ortalığı karıştırdı! Nisa çıldırdı...
Survivor yeni bölüm fragmanınında aşk kokusu var.Fragmanda Survivor Mert, Survivor Sude'ye çiçek vererek 14 Şubat Sevgililer Gününü kutluyor. Sude Burcu da çiçeği büyük bir zevkle kabul ederek hislerini dile getirirken hiç beklenmeyen bir durum yaşanıyor. Survivor Nisa Bölükbaşı gördüğü görüntüler karşısında şaşkınlığını gizleyemezken Mert Öcal ile ilgili sessizce bir şeyler mırıldanıyor ve sonrasında adada kıyamet kopuyor. Nisa ve Sude birbirlerine girerken sosyal medyada bu durum kısa sürede gündem oldu.
Survivor Mert Öcal ile Survivor Sude Burcu aşkı tam gaz devam ederken yarışmanın yeni bölüm fragmanı yayınlandı.Mert Öcal'ın Sevgililer Günü'nde Sude Burcu'ya çiçek vermesi adayı karıştırdı. Survivor Sude'nin mutluluğu gözlerinden okunuyor. Bu durumu gören ve bu ilişkiyi en başından beri desteklemeyen Survivor Nisa ise Sude ile tartışma yaşıyor. Nisa Bölükbaşı'nın Sude Burcu ile ilgili ithamları ortalığı karıştırırken ikilinin birbirine girdiği anlar sosyal medyada kriz yarattı.
ÖDÜL OYUNU ÜNLÜLERİN
Survivor'da kazanan takım ödül oyunundaki kıyasıya rekabetin ardından belli oldu. Tv8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star'da ünlüler ve gönüllüler takımı ilk etapta uzun atlama oyununda karşı karşıya geldi. İlk önce kadınların mücadele ettiği yarışmada galibiyete uzanan takım ünlüler oldu.
Erkekler oyununda ise 8-4'lük skorla ünlü isimler galibiyete ulaştı ve sandviç ödülünü kazanan taraf oldu.
OYUN SONRASI GERGİNLİK
Oyun sırasında Yemek tartışmasına giren ünlü isimlere gönüllüler takımından tepki geldi. Yarışmanın sonunda açıklama yapan Anıl Berk Baki, Sercan'a 'ödülü kazanmadan konuşmasını yapıyorsunuz, ayıp ediyorsunuz' sözleriyle tepki gösterdi. İkili arasında gergin anlar yaşandı.
ANLAT BAKALIM ÖDÜLÜNÜ HANGİ TAKIM KAZANDI?
Yarışmacıların stres atmasını sağlayan Survivor Anlat Bakalım oyununda ünlüler ve gönüllüler takımı bir kez daha karşı karşıya geldi. Survivor'da soru ve yanıt vermeye dayalı eğlenceli oyunlardan olan Anlat Bakalım için iki takım da en fazla kelimeyi anlatmak için bu oyunda da elinden geleni yaptı.Eğlenceli anların ekranlara geldiği oyunu ünlüler takımı kazandı ve kek ödülünün sahibini oldu.
NE OLMUŞTU?
İddiaya göre Mert ve Sude arasında yarışmadan önce bir yakınlaşma oldu. Bir süredir aşk yaşayan ikili bu ilişkiyi gizli tutmayı tercih etti. Evrim'in oyun alanında Sude ve Mert'e 'aranız da bir şey mi var' diye sorması gerçekleri ortaya çıkardı.
Mert ve Sude'nin aşk yaşadığını öğrenen Ogeday, Sude'yi 'Mert'ten uzak dur' sözleriyle uyardı. Daha sonra Nisa, Sude'ye Mert'in dışarıda bir ilişkisi olduğunu söyleyip ihaneti ortaya çıkardı.
MERT'İN SEVGİLİSİ MAKBULE ŞAKALAKOĞLU MU?
Survivor'daki 'ihanet' sosyal medyayı salladı. Adada yaşananlar 'Mert'in sevgilisi kim?' sorularına neden oldu. İddiaya göre Mert, uzun zamandır Makbule Şakalakoğlu ile birlikte. Survivor 2020'de yarışan Makbule Şakalakoğlu ve Nisa Bölükbaşı yakın arkadaş. Bu birlikteliği bilen Nisa, Sude'yi uyardı. Yayınlanan görüntülerin ardından Makbule Şakalakoğlu sosyal medya hesabından Mert Öcal'ı takip etmeyi bıraktı. Birlikte yer aldıkları fotoğrafları da kaldıran Şakalakoğlu, ihanetle yıkıldı.
Makbule Şakalakoğlu, Mert Öcal eleme potasına gidince sevenlerinden oy istemişti. Yaşanan gelişmelerin ardından Şakalakoğlu paylaşımlarını sildi.