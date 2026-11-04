Mersin'de üreticilere fidan, hayvan ve solar kamera dağıtıldı!

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Gülnar’ın çalışkan insanlarıyla, köklü üretim kültürüyle, toprağına bağlılığıyla Mersin’in çok kıymetli ilçelerinden biri olduğunu ifade eden Genç, küçük aile işletmelerinin tarımda girdi maliyetleri nedeniyle ekonomik olarak sıkıntı yaşadıklarını bildiklerini söyledi. Üreticinin geçimini sağlarken aynı zamanda toprağı yaşatmaya ve gelecek nesillere miras bırakmaya devam ettiğini kaydeden Genç, "Sizlerin emeği, kırsal yaşamın devamlılığının, toplumsal refahın ve ülkemizin geleceğinin de güvencesidir. Biz de Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak toprağın bereketini alın teriyle buluşturan üreticilerimizin yanında olmayı, üretimi ve kırsal kalkınmayı, yaşamı güçlendirmeyi temel sorumluluklarımızdan biri olarak görüyoruz. Mersin Büyükşehir olarak 2019 yılından bu yana tarımsal üretimi desteklemek için planlı ve sürdürülebilir bir politika yürütüyoruz" diye konuştu.



"SÜRDÜRÜLEBİLİR PROJELERİMİZLE 45 MİLYON TL’LİK KAYNAK TASARRUF SAĞLADIK"



Tarımsal destekleri yaparken Türkiye’de yaşayan insanların alın teriyle ödediği vergileri kullandıklarını söyleyen Genç, vatandaşın vergilerini yine vatandaşa aktardıklarını altını çizdi. Özellikle sürdürülebilir projelere ağırlık verdiklerini belirten Genç, "Bu anlayışın en güzel örneğinden biri de ‘Hadi Gel Köyümüze Destek Verelim’ projemiz. Bu projede verdiğimiz desteğin yalnızca bir defaya mahsus kalmasını istemedik. Destek verdiğimiz yetiştiricilerimizden geri aldığımız damızlık hayvanları yeni yetiştiricilerimize de ulaşan bir sistem kurduk. Bu yöntem sayesinde 2026 yılında Mersin genelinde 60 yeni yetiştiricimiz için hayvan bedelleri dahil yaklaşık 53 milyon lira olarak hesaplanan desteği, yaklaşık 8 milyon liralık harcamayla gerçekleştiriyoruz. Yani bu modelle yaklaşık 45 milyon liralık kaynak tasarruf gerçekleştirdik. Bunu Vahap Başkanımızın yıllardır büyük bir kararlılıkla sürdürdüğü planlı, hesap verebilir ve kamu yararını esas alan yönetim anlayışına borçluyuz" diyerek, Mersin Büyükşehir’in güçlü bir belediye olduğunu ve kaynaklarını halkın yararına aktardıklarını vurguladı.