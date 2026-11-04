Mersin'de üreticilere fidan, hayvan ve solar kamera dağıtıldı!
Mersin Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınmayı desteklemek, üreticilerin girdi maliyetlerini düşürmek ve tarımsal üretimin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla Gülnar ilçesinde kapsamlı bir "Tarımsal Destekler Dağıtım Töreni" düzenledi. Törene katılan Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Gülşah Yıldırım Genç; üreticilere küçükbaş hayvan, yem, solar güvenlik kamerası ile zeytin, badem, alıç ve ceviz fidanı dağıtımı gerçekleştirildiğini müjdeledi.
kaynak olarak ekleyin
Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Gülşah Yıldırım Genç, Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından Gülnar’da düzenlenen ‘Tarımsal Destekler Dağıtım Töreni’ne katıldı. Törende, üreticilerin üretim maliyetlerini azaltmak, kırsal kalkınmayı desteklemek ve tarımsal üretimin sürdürülebilirliğine katkı sunmak amacıyla solar kamera ile zeytin, badem, alıç ve ceviz fidanı dağıtımı gerçekleştirildi.
Başkan Vekili Genç program öncesi, ilçe esnafı ile bir araya gelirken törenin ardından da Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge’yi ziyaret etti. Ziyarette, Gülnar’a yönelik hayata geçirilmesi planlanan projeler ele alınırken ilçenin ihtiyaçları ve belediyenin talepleri dinlendi. Başkan Vekili Genç ve Başkan Önge, Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Gülnar Belediyesi arasında uyum ve iş birliği içerisinde çalışmanın önemine vurgu yaparak, ilçenin gelişimine katkı sunacak çalışmaların ortaklaşa yürütülmesi konusunda görüş alışverişinde bulundu.
"BAŞKANIMIZIN VERDİĞİ SÖZLERİ YERİNE GETİRMEYE DEVAM EDİYORUZ"
Törende yaptığı konuşmada emeğiyle üreten, alın teriyle yaşamını kazanan üreticilerle bir arada olduğu için mutluluk duyduğunu söyleyen Başkan Vekili Genç, "Sözlerime Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer’in sizlere sevgi ve selamlarını ileterek başlamak istiyorum. Vahap Başkanımızın Gülnar’a, Gülnarlı hemşehrilerimize ve özellikle üreticilerimize verdiği değeri hepimiz çok iyi biliyoruz. Gerçekleştirdiğimiz desteklerin temelinde de onun 2019 yılında başlattığı üretimi, üreticiyi önceleyen belediyecilik anlayışı bulunuyor. Bizler de aynı anlayışla, aynı sorumlulukla çalışmaya, halkımıza verdiğimiz sözleri yerine getirmeye devam ediyoruz" sözlerine yer verdi.
"SİZLERİN EMEĞİ ÜLKEMİZİN GELECEĞİNİN GÜVENCESİDİR"
Gülnar’ın çalışkan insanlarıyla, köklü üretim kültürüyle, toprağına bağlılığıyla Mersin’in çok kıymetli ilçelerinden biri olduğunu ifade eden Genç, küçük aile işletmelerinin tarımda girdi maliyetleri nedeniyle ekonomik olarak sıkıntı yaşadıklarını bildiklerini söyledi. Üreticinin geçimini sağlarken aynı zamanda toprağı yaşatmaya ve gelecek nesillere miras bırakmaya devam ettiğini kaydeden Genç, "Sizlerin emeği, kırsal yaşamın devamlılığının, toplumsal refahın ve ülkemizin geleceğinin de güvencesidir. Biz de Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak toprağın bereketini alın teriyle buluşturan üreticilerimizin yanında olmayı, üretimi ve kırsal kalkınmayı, yaşamı güçlendirmeyi temel sorumluluklarımızdan biri olarak görüyoruz. Mersin Büyükşehir olarak 2019 yılından bu yana tarımsal üretimi desteklemek için planlı ve sürdürülebilir bir politika yürütüyoruz" diye konuştu.
"SÜRDÜRÜLEBİLİR PROJELERİMİZLE 45 MİLYON TL’LİK KAYNAK TASARRUF SAĞLADIK"
Tarımsal destekleri yaparken Türkiye’de yaşayan insanların alın teriyle ödediği vergileri kullandıklarını söyleyen Genç, vatandaşın vergilerini yine vatandaşa aktardıklarını altını çizdi. Özellikle sürdürülebilir projelere ağırlık verdiklerini belirten Genç, "Bu anlayışın en güzel örneğinden biri de ‘Hadi Gel Köyümüze Destek Verelim’ projemiz. Bu projede verdiğimiz desteğin yalnızca bir defaya mahsus kalmasını istemedik. Destek verdiğimiz yetiştiricilerimizden geri aldığımız damızlık hayvanları yeni yetiştiricilerimize de ulaşan bir sistem kurduk. Bu yöntem sayesinde 2026 yılında Mersin genelinde 60 yeni yetiştiricimiz için hayvan bedelleri dahil yaklaşık 53 milyon lira olarak hesaplanan desteği, yaklaşık 8 milyon liralık harcamayla gerçekleştiriyoruz. Yani bu modelle yaklaşık 45 milyon liralık kaynak tasarruf gerçekleştirdik. Bunu Vahap Başkanımızın yıllardır büyük bir kararlılıkla sürdürdüğü planlı, hesap verebilir ve kamu yararını esas alan yönetim anlayışına borçluyuz" diyerek, Mersin Büyükşehir’in güçlü bir belediye olduğunu ve kaynaklarını halkın yararına aktardıklarını vurguladı.
"GÜLNAR’IN HER ALANDA GELİŞMESİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ"
Genç, Gülnar’ın üstyapıdan içme suyuna, eğitimden sosyal hizmetlere, kültürden kırsal kalkınmaya kadar her alanda gelişmesi için çalıştıklarını kaydederek, "Mersin merkezinde yaşayan bir vatandaşımız hangi imkanlara erişebiliyorsa, Gülnar’ın en uzak mahallesindeki vatandaşımız da aynı imkanlara erişebilsin diye çalışıyor ve bunu önemsiyoruz. Bu anlayışla 2019 yılından bu yıla Gülnar’ımızda önemli hizmet ve yatırımları hayata geçirdik" dedi ve ilçede Mersin Büyükşehir Belediyesi ile MESKİ Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen yatırımlar hakkında bilgi verdi.
Gerçekleştirilen tarımsal desteklerin ve diğer projelerin yüzde 60 oyla Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Vahap Seçer’in yönetim anlayışının parçası olduğunu ifade eden Genç, "Bizler Mersin halkının bize verdiği sorumluluğun bilinciyle görevimizin başındayız. Hiçbir hizmetimizi yarım bırakmayacak, hiçbir yatırımımızdan vazgeçmeyeceğiz. Vahap Başkanımızın öncülüğünde oluşturduğumuz hizmet anlayışını aynı kararlılıkla sürdüreceğiz. Gülnar’ımız, Mersin’imiz ve ülkemizin geleceği için çalışmaya, üreticimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Çünkü bizim toprağımıza da üreticimize de bu kente de sözümüz var" diye konuştu.