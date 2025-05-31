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GündemMersin'de ilk hasat başladı! Yurt dışına tonlarca satılıyor, kilosu 190 TL
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Mersin'de ilk hasat başladı! Yurt dışına tonlarca satılıyor, kilosu 190 TL

Mersin’in Silifke ilçesinde doğal ve ilaçsız üretimle yetiştirilen ürünlerin hasat sezonu başladı. Tarla ve bahçelerden özenle toplanan bu sağlıklı ürünler, hijyenik koşullarda paketlenerek tüketicilere ulaştırılıyor. Özellikle yurt dışı pazarlarında büyük rağbet gören ürünlerin kilogram fiyatı 190 liraya kadar yükseliyor. Silifke’nin bereketli topraklarından çıkan bu kaliteli ürünler, hem bölge ekonomisine katkı sağlıyor hem de sağlıklı beslenme konusunda önemli bir alternatif sunuyor.

Atike CEYLAN KAÇAR/SİLİFKE (Mersin), (DHA)
• 31 Mayıs 2025 - 11:07 • Son Güncelleme:
Atike CEYLAN KAÇAR/SİLİFKE (Mersin), (DHA)
• 31 Mayıs 2025 - 11:07 • Son Güncelleme:
1Mersinde ilk hasat başladı Yurt dışına tonlarca satılıyor, kilosu 190 TL

Silifke'de yaklaşık 250 dönümlük alanda karadut hasadı sürüyor. Doğal ve ilaçsız üretilen karadutlar özenle toplanıp paketleniyor. Ağırlıklı olarak ihraç edilen karadut, üreticinin de yüzünü güldürdü.

2Mersinde ilk hasat başladı Yurt dışına tonlarca satılıyor, kilosu 190 TL

Hasat başladığında kilosu 190 liraya satılan karadutun fiyatı, 90'a indi. Karadut üretiminde en büyük maliyetin işçilik olduğunu belirten üretici Halise Sarıcalık, "Karadut bu sezon da sizleri memnun etti" dedi.

3Mersinde ilk hasat başladı Yurt dışına tonlarca satılıyor, kilosu 190 TL

Silifke Ziraat Odası Başkanı Kemal Gezer de ilçede yaklaşık 250 dönümlük alanda karadut üretildiğini belirterek, "Bu ürünlerin yüzde 70'i Dubai, Katar ve Irak gibi ülkelere ihraç ediliyor. Yeni açılan havalimanı sayesinde ihracat daha da kolaylaşmış durumda. İç piyasada da karadut, çilek sezonunun başlamasıyla birlikte rağbet gördü. Üreticiler, bu yılki verim ve fiyatlardan memnun" diye konuştu.