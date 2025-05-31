Mersin'de ilk hasat başladı! Yurt dışına tonlarca satılıyor, kilosu 190 TL
Mersin’in Silifke ilçesinde doğal ve ilaçsız üretimle yetiştirilen ürünlerin hasat sezonu başladı. Tarla ve bahçelerden özenle toplanan bu sağlıklı ürünler, hijyenik koşullarda paketlenerek tüketicilere ulaştırılıyor. Özellikle yurt dışı pazarlarında büyük rağbet gören ürünlerin kilogram fiyatı 190 liraya kadar yükseliyor. Silifke’nin bereketli topraklarından çıkan bu kaliteli ürünler, hem bölge ekonomisine katkı sağlıyor hem de sağlıklı beslenme konusunda önemli bir alternatif sunuyor.
Atike CEYLAN KAÇAR/SİLİFKE (Mersin), (DHA)
• 31 Mayıs 2025 - 11:07 • Son Güncelleme:
Atike CEYLAN KAÇAR/SİLİFKE (Mersin), (DHA)
• 31 Mayıs 2025 - 11:07 • Son Güncelleme: