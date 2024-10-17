Mersin'de antik kentte yeni keşif: 2 bin yıllık 13 satırlık sporcu yazıtı bulundu! Geçmişe ışık tutacak
Mersin'in önemli kültür turizm noktalarından Anemurium Antik Kenti'nde kazı çalışmalarına her yıl düzenli olarak aralıksız bir şekilde sürdüren ekipler, 2024 yılındaki kazılarda Liman Hamamı'nda ilk defa 2 bin yıl öncesine ait olduğu değerlendirilen dönemin bir güreş sporcusunu onurlandıran 13 satırdan oluşan bir yazıt buldu. Anamur ilçesinde Akdeniz kenarında yaklaşık 600 dönümlük bir arazide yer alan Anemurium Antik Kenti'nde Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Konya Selçuk Üniversitesi adına Kazı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Tekocak başkanlığında birçok disiplin ve üniversitelerden akademisyen ile öğrencilerden oluşan ekip tarafından kazı, araştırma ve restorasyon çalışmaları yıl boyunca aralıksız sürüyor.
• 17 Ekim 2024 - 09:37 • Son Güncelleme:
• 17 Ekim 2024 - 09:37 • Son Güncelleme: