Mersin'de antik kentte yeni keşif: 2 bin yıllık 13 satırlık sporcu yazıtı bulundu! Geçmişe ışık tutacak

Geçen yıl buradan bir sağlık tanrıçası heykeli bulmuştuk, bu sene de sporcuya ait bir yazıt bulduk. Yaklaşık 120 santim yüksekliğinde 50 santim genişliğindeki bir altar, sunak yada heykel kaidesi diyebileceğimiz bir arkeolojik materyalin üzerinde 13 satırdan oluşan sağlam bir yazıtı ilk defa buluyoruz. Önemli olan da bu yazıtın üzerinde yarışmayı düzenleyen kişi, ödül alan kişi ve yarışmanın hangi kategoride olduğunu biliyoruz. Burada Milattan Sonra 2. yüzyılda yaşamış 'Flavianus' adında biri kendi adına her 5 yılda bir yarışma düzenliyor.