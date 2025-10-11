GAZETE VATAN ANA SAYFA
Mersin'de 7. uluslararası festival başladı: Gelirler deprem bölgesi çocuklarına gidecek!

11.10.2025 - 14:48Güncellenme Tarihi:

Kaynak : AA

Mersin'de bu yıl 7'ncisi düzenlenen "Uluslararası Kushimoto Sokak Sanatçıları Festivali" coşkulu bir açılışla başladı. Yenişehir Belediyesi ve Mersin Rotary Kulübü işbirliğiyle Kushimoto Sokağı'na taşınan festival, bando ekiplerinin dinletisi ve farklı kentlerden gelen müzisyenlerin performanslarına ev sahipliği yapıyor.

Mersin'de bu yıl 7. kez düzenlenen "Uluslararası Kushimoto Sokak Sanatçıları Festivali" başladı.

Yenişehir Belediyesi ve Mersin Rotary Kulübü işbirliğiyle Kushimoto Sokağı'nda düzenlenen festivalin açılışında bando ekipleri müzik dinletisi sundu.

Yenişehir Belediye Başkan Vekili Çağdaş Dutlu, açılışta, ilçenin sadece altyapıyla değil eğitimle, sanatla, kültürle büyüyen bir ilçe olduğunu söyledi.

Sanatı sokaklara taşıdıklarını anlatan Dutlu, "Sanat, herkes içindir ve kent yaşamının doğal parçasıdır. Festivalimiz sanatın yanı sıra kentimizdeki insanları bir araya getirmesi, aynı duyguları paylaşmasını, kaynaşmasını ve Yenişehir'in sosyal yaşamına canlılık getirmesini sağlayan bir etkinliktir." diye konuştu.

Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç da festivale katkı sunanlara teşekkür ederek, sanat ve sanatçının yanında olacaklarını belirtti.

Konuşmasının ardından katılımcılar sokakta açılan stantları gezdi.

Farklı kentlerden gelen müzisyenlerin performans sergileyeceği festival yarın sona erecek.

Bu arada, festival kapsamında kurulan stantlardan elde edilen kiralama gelirinin deprem bölgesindeki çocukların yararına kullanılacağı bildirildi.

