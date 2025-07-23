Mersin sahillerinde Akdenizle buluştular! Yeşil Deniz Kaplumbağaların zorlu yolculuğu başladı

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Ergene, Davultepe 100. Yıl Tabiat Parkı'nda 250'ye yakın yuva olduğunu belirterek, "Bu yıl yuva sayısında rekor kırabiliriz. Bu kumsal için şimdiye kadarki en yüksek yuva sayısı 274'tü. 2025'te bu sayının geçilmesini bekliyoruz. Bu yıl yuva sayıları ve yavru çıkışları oldukça güzel. Herhangi bir problem yok." diye konuştu.