Merkez Hakem Kurulu’dan deprem etkisi yaratan hakem operasyonu! FIFA ve UEFA'dan Cüneyt Çakır tepkisi... Perde arkasındaki ayrıntılar ortaya çıktı...

Bu karar sorunların kabulüdür

Galatasaray Kulübü de MHK’nin operasyonu ile ilgili yazılı bir açıklamada bulundu. Sarı-kırmızılılar, "Bunca haksızlığa uğramış bir kulüp olarak, değişiklik isteğimiz ortadadır. Bu süreçte bu talebimizi her mecrada birçok kez ifade ettik. Alınan bu karar kulübümüzün dile getirdiği Türk futbolundaki büyük sorunların varlığının bir kabulüdür. Galatasaray Spor Kulübü’nün talebi sadece kişilerin değil, sistemin işleyişinin değişmesi ile ilgilidir. Biz, kapalı kapılar ardında, ben dedim, oldu zihniyeti ile yapılan değil; şeffaf, kriterleri belli, tüm kulüplerin fikirleri alınarak ortak aklın ürünü olan, doğru zamanda ve vicdanların rahat olacağı bir sistem kurulmasını talep ediyoruz" ifadelerine yer verdi.