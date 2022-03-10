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Süper LigMerkez Hakem Kurulu’dan deprem etkisi yaratan hakem operasyonu! FIFA ve UEFA'dan Cüneyt Çakır tepkisi... Perde arkasındaki ayrıntılar ortaya çıktı...
HaberlerSüper Lig Haberleri Merkez Hakem Kurulu’dan deprem etkisi yaratan hakem operasyonu! FIFA ve UEFA'dan Cüneyt Çakır tepkisi... Perde arkasındaki ayrıntılar ortaya çıktı...
• 10 Mart 2022 - 10:48 • Son Güncelleme:

Merkez Hakem Kurulu’dan deprem etkisi yaratan hakem operasyonu! FIFA ve UEFA'dan Cüneyt Çakır tepkisi... Perde arkasındaki ayrıntılar ortaya çıktı...

Merkez Hakem Kurulu’nun hakem operasyonu Türk futbolunda deprem etkisi yarattı. FIFA Hakem Komitesi Başkanı Collina, MHK’nin operasyonu sonrası Süper Lig kadrosundan çıkarılan deneyimli isim Cüneyt Çakır’ı arayarak, yaşanan gelişmeleri sordu. Durumu takip eden UEFA yetkilileri de Futbol Federasyonu başkanvekili Servet Yardımcı’ya "şok olduk" sözleriyle tepkilerini dile getirdi.

• 10 Mart 2022 - 10:48 • Son Güncelleme:
1Merkez Hakem Kurulu’dan deprem etkisi yaratan hakem operasyonu FIFA ve UEFAdan Cüneyt Çakır tepkisi... Perde arkasındaki ayrıntılar ortaya çıktı...
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Merkez Hakem Kurulu’nun Türk futbolunda deprem etkisi yaratan “hakem operasyonu”, FİFA ve UEFA’da da büyük yankı uyandırdı. FİFA Hakem Komitesi Başkanı Pierluigi Collina, kadro dışı bırakılan Cüneyt Çakır’ı telefonla arayarak, “Neler oluyor orada?” diye şaşkınlığını dile getirdi. Deneyimli hakem, Collina’ya kendisi ile birlikte bazı üst düzey hakemler hakkında alınan kararın gerekçesini kendisinin de bilmediğini ve yapılacak açıklamayı beklediklerini aktardı.

2Atletik testi kaçırıyor

Atletik testi kaçırıyor

15 gün sonra Dünya Kupası’na aday hakemlerin yapılacak atletik testine katılması gereken, ancak yaşanan gelişmelerden sonra durumu belirsiz hale gelen Çakır’ın, karar değişmez ise 2022’de Katar’da düzenlenecek turnuvaya gitme olasılığı da büyük olasılıkla ortadan kalktı. Cüneyt Çakır, Dünya Kupası’nda maç yönetme hakkını elde etse idi, dünyada üç turnuvada üst üste görev yapan ilk hakem unvanını da kazanacaktı.

3‘Bunun arkasında ne var’

‘Bunun arkasında ne var’

UEFA’nın üst düzey yöneticileri de TFF ile temasa geçerek bilgi aldı. Başkanvekili Servet Yardımcı ile görüşen yetkililer özellikle FİFA kokartlı Cüneyt Çakır, Ali Palabıyık ve Abdülkadir Bitigen için tepkilerini “şok olduk” şeklinde dile getirirken, “Bunun arkasında ne var?” sorusunu yönelttiler. Yardımcı ise kararın arkasında herhangi bir şey bulunmadığını, MHK’nin performans ve gençleşleştirme kriterleri doğrultusunda bu adımı attığını belirtti.

4İstifalar cepte

İstifalar cepte

Türk Futbolu’nu derinden sarsan kararların Merkez Hakem Kurulu içinde de ciddi rahatsızlık yarattığı ileri sürüldü. Operasyona sıcak bakmayan bazı üyelerin önümüzdeki günlerde istifa edebileceği, MHK’nin varlığının da tartışmaya açılabileceği öğrenildi.

5Kalkavan rest çekti

Kalkavan rest çekti

Ligin bitimine 9 hafta kala klasmandan çıkarılan Süper Lig hakemleri ve şu an klasmanda bulunan bazı isimler ortak hareket etme kararı aldı.

6Merkez Hakem Kurulu’dan deprem etkisi yaratan hakem operasyonu FIFA ve UEFAdan Cüneyt Çakır tepkisi... Perde arkasındaki ayrıntılar ortaya çıktı...

İlk olarak dün RİVA’da yapılan seminerde tepkisini ortaya koyan Mete Kalkavan ve uzun yıllardır Cüneyt Çakır’ın yardımcılığını yapan Tarık Ongun ile Bahattin Duran’ın sezon sonuna kadar görev kabul etmeyeceklerini öğrenildi.

7Merkez Hakem Kurulu’dan deprem etkisi yaratan hakem operasyonu FIFA ve UEFAdan Cüneyt Çakır tepkisi... Perde arkasındaki ayrıntılar ortaya çıktı...

MHK başkanı Ferhat Gündoğdu’nun konuyla ilgili yaptığı konuşmanın ardından salonu terk eden Kalkavan’a gelişmelerden rahatsızlık duyan başka hakemlerin de katılacağı öne sürüldü.

8Merkez Hakem Kurulu’dan deprem etkisi yaratan hakem operasyonu FIFA ve UEFAdan Cüneyt Çakır tepkisi... Perde arkasındaki ayrıntılar ortaya çıktı...

Federasyon ve MHK’nin yapacağı açıklamalardan sonra yol haritasını belirleyecek olan hakemler için “gerekçeli karar” belirleyici olacak.

9Merkez Hakem Kurulu’dan deprem etkisi yaratan hakem operasyonu FIFA ve UEFAdan Cüneyt Çakır tepkisi... Perde arkasındaki ayrıntılar ortaya çıktı...

Önce Tahkim Kurulu, ardından da hukuki kanallar devreye sokulacak. Maddi-manevi tazminat davası da gündeme gelecek.

10Ertelenen operasyon

Ertelenen operasyon

Merkez Hakem Kurulu’nun aldığı radikal kararların aslında ligin devre arasında planlandığı, ancak dönemin MHK Başkanı Serdar Tatlı’nın buna karşı çıktığı öğrenildi. Tatlı’nın istifasıyla sonuçlanan süreçte kulüplerden ve federasyon yönetiminden gelen talebi geri çevirdiği bildirildi.

11Merkez Hakem Kurulu’dan deprem etkisi yaratan hakem operasyonu FIFA ve UEFAdan Cüneyt Çakır tepkisi... Perde arkasındaki ayrıntılar ortaya çıktı...

Kulüpler Birliği’nin ilk yarının sonuna kadar hakemlerle ilgili “konuşmama” kararı verirken federasyondan bazı hakemlerin futboldan el çektirilmesi konusunda söz aldığı, ancak Tatlı’nın istifasıyla operasyonun ertelendiği kaydedildi.

12‘İstenmeyen adam’ talebi

‘İstenmeyen adam’ talebi

Geçen sene ekim ayında MHK talimatında yapılan değişiklik ile kurula sezon içinde klasman belirleme hakkı verilmesi üç gün önceki radikal kararın altyapısını oluşturdu. Kulüpler Birliği bir açıklama yaparak konuyla ilgileri olmadığını açıklasa da, Süper Lig’den 5 kulübün bazı hakemler ile ilgili “istenmeyen adam” talebinin TFF yönetimine iletildiği belirtildi. Cüneyt Çakır, Ali Palabıyık, Fırat Aydınus, Abdülkadir Bitigen gibi önemli isimlerin de yar aldığı listenin federasyon tarafından da onaylandıktan sonra açıklandığı vurgulandı.

13Başkan Özdemir kararlı

Başkan Özdemir kararlı!

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir futbol gündemine bomba gibi düşen olaydan sonra MHK kararını desteklediklerini ve arkasında durduklarını söyledi.

14Merkez Hakem Kurulu’dan deprem etkisi yaratan hakem operasyonu FIFA ve UEFAdan Cüneyt Çakır tepkisi... Perde arkasındaki ayrıntılar ortaya çıktı...

NTV’ye konuşan Özdemir, “Merkez Hakem Kurulu’ndan hakemlerle ilgili bir karar geldi. Ben de federasyon başkanı olarak konuyu yönetim kurulumuza taşıdım. Oy birliği ile onayladık. Gelen tepkilerle ilgili bir yorumum olmaz. Kararımız kesindir” ifadelerini kullandı.

15Kulüpler Birliği acil toplanıyor

Kulüpler Birliği acil toplanıyor

Kulüpler Birliği Vakfı bugün Ahmet Ağaoğlu başkanlığında bir araya gelecek. Toplantıda hem halen bir çözüme ulaşmayan naklen yayın ihalesi hem de MHK’nin gündeme bomba gibi düşen MHK’nin hakem operasyonunu masaya yatırılacak.

16Merkez Hakem Kurulu’dan deprem etkisi yaratan hakem operasyonu FIFA ve UEFAdan Cüneyt Çakır tepkisi... Perde arkasındaki ayrıntılar ortaya çıktı...

Kulüplerin Süper Lig TV üzerinde görüşmeler yapacağı, ayrıca 13 hakemin ayrılması ile ilgili de toplantı sonunda görüş bildireceği öğrenildi.

17Söz sırası Gündoğdu’da

Söz sırası Gündoğdu’da

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu bugün beIN Sports’a çıkarak aldıkları kararın gerekçelerini anlatacak ve soruları yanıtlayacak. Gündoğdu’nun bugün Riva’da basın mensupları ile buluşmayı planladığı ancak İstanbul’da beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle bunu ertelediği ve televizyon programına katılmaya karar verdiği belirtildi. MHK Başkanı önümüzdeki hafta gazetecilerle bir araya gelecek.

18Başakşehir’den MHK’ye sorular

Başakşehir’den MHK’ye sorular

Medipol Başakşehir Kulübü, Merkez Hakem Kurulu’nun 13 hakem ile ilgili aldığı kararlara tepki verdi. Turuncu-lacivertli kulüp olayı şaşkınlıkla karşıladıklarını belirtirken, yapılan açıklamada şu sorular yöneltildi;

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1 - Hangi objektif performans kriterlerine göre bazı hakemler liste dışı kalmış, bazıları görevlerine devam etmektedir?2 - Bu karar alınırken performans hariç başka kriterler göz önüne alınmış mıdır?3 - Neden bu liste sezon başı ya da devre arası yerine ligin bitimine 10 hafta kala değiştirilmiştir?4 - Pazartesi maç yöneten hakemler Salı günü nasıl liste dışı kalmıştır? Her şey bir günde mi planlanmıştır?

20Bu karar sorunların kabulüdür

Bu karar sorunların kabulüdür

Galatasaray Kulübü de MHK’nin operasyonu ile ilgili yazılı bir açıklamada bulundu. Sarı-kırmızılılar, "Bunca haksızlığa uğramış bir kulüp olarak, değişiklik isteğimiz ortadadır. Bu süreçte bu talebimizi her mecrada birçok kez ifade ettik. Alınan bu karar kulübümüzün dile getirdiği Türk futbolundaki büyük sorunların varlığının bir kabulüdür. Galatasaray Spor Kulübü’nün talebi sadece kişilerin değil, sistemin işleyişinin değişmesi ile ilgilidir. Biz, kapalı kapılar ardında, ben dedim, oldu zihniyeti ile yapılan değil; şeffaf, kriterleri belli, tüm kulüplerin fikirleri alınarak ortak aklın ürünü olan, doğru zamanda ve vicdanların rahat olacağı bir sistem kurulmasını talep ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

21Merkez Hakem Kurulu’dan deprem etkisi yaratan hakem operasyonu FIFA ve UEFAdan Cüneyt Çakır tepkisi... Perde arkasındaki ayrıntılar ortaya çıktı...

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