Merkez Hakem Kurulu’dan deprem etkisi yaratan hakem operasyonu! FIFA ve UEFA'dan Cüneyt Çakır tepkisi... Perde arkasındaki ayrıntılar ortaya çıktı...
Merkez Hakem Kurulu’nun hakem operasyonu Türk futbolunda deprem etkisi yarattı. FIFA Hakem Komitesi Başkanı Collina, MHK’nin operasyonu sonrası Süper Lig kadrosundan çıkarılan deneyimli isim Cüneyt Çakır’ı arayarak, yaşanan gelişmeleri sordu. Durumu takip eden UEFA yetkilileri de Futbol Federasyonu başkanvekili Servet Yardımcı’ya "şok olduk" sözleriyle tepkilerini dile getirdi.
Merkez Hakem Kurulu’nun Türk futbolunda deprem etkisi yaratan “hakem operasyonu”, FİFA ve UEFA’da da büyük yankı uyandırdı. FİFA Hakem Komitesi Başkanı Pierluigi Collina, kadro dışı bırakılan Cüneyt Çakır’ı telefonla arayarak, “Neler oluyor orada?” diye şaşkınlığını dile getirdi. Deneyimli hakem, Collina’ya kendisi ile birlikte bazı üst düzey hakemler hakkında alınan kararın gerekçesini kendisinin de bilmediğini ve yapılacak açıklamayı beklediklerini aktardı.
Atletik testi kaçırıyor
15 gün sonra Dünya Kupası’na aday hakemlerin yapılacak atletik testine katılması gereken, ancak yaşanan gelişmelerden sonra durumu belirsiz hale gelen Çakır’ın, karar değişmez ise 2022’de Katar’da düzenlenecek turnuvaya gitme olasılığı da büyük olasılıkla ortadan kalktı. Cüneyt Çakır, Dünya Kupası’nda maç yönetme hakkını elde etse idi, dünyada üç turnuvada üst üste görev yapan ilk hakem unvanını da kazanacaktı.
‘Bunun arkasında ne var’
UEFA’nın üst düzey yöneticileri de TFF ile temasa geçerek bilgi aldı. Başkanvekili Servet Yardımcı ile görüşen yetkililer özellikle FİFA kokartlı Cüneyt Çakır, Ali Palabıyık ve Abdülkadir Bitigen için tepkilerini “şok olduk” şeklinde dile getirirken, “Bunun arkasında ne var?” sorusunu yönelttiler. Yardımcı ise kararın arkasında herhangi bir şey bulunmadığını, MHK’nin performans ve gençleşleştirme kriterleri doğrultusunda bu adımı attığını belirtti.
Ertelenen operasyon
Merkez Hakem Kurulu’nun aldığı radikal kararların aslında ligin devre arasında planlandığı, ancak dönemin MHK Başkanı Serdar Tatlı’nın buna karşı çıktığı öğrenildi. Tatlı’nın istifasıyla sonuçlanan süreçte kulüplerden ve federasyon yönetiminden gelen talebi geri çevirdiği bildirildi.
‘İstenmeyen adam’ talebi
Geçen sene ekim ayında MHK talimatında yapılan değişiklik ile kurula sezon içinde klasman belirleme hakkı verilmesi üç gün önceki radikal kararın altyapısını oluşturdu. Kulüpler Birliği bir açıklama yaparak konuyla ilgileri olmadığını açıklasa da, Süper Lig’den 5 kulübün bazı hakemler ile ilgili “istenmeyen adam” talebinin TFF yönetimine iletildiği belirtildi. Cüneyt Çakır, Ali Palabıyık, Fırat Aydınus, Abdülkadir Bitigen gibi önemli isimlerin de yar aldığı listenin federasyon tarafından da onaylandıktan sonra açıklandığı vurgulandı.
Söz sırası Gündoğdu’da
MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu bugün beIN Sports’a çıkarak aldıkları kararın gerekçelerini anlatacak ve soruları yanıtlayacak. Gündoğdu’nun bugün Riva’da basın mensupları ile buluşmayı planladığı ancak İstanbul’da beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle bunu ertelediği ve televizyon programına katılmaya karar verdiği belirtildi. MHK Başkanı önümüzdeki hafta gazetecilerle bir araya gelecek.
1 - Hangi objektif performans kriterlerine göre bazı hakemler liste dışı kalmış, bazıları görevlerine devam etmektedir?2 - Bu karar alınırken performans hariç başka kriterler göz önüne alınmış mıdır?3 - Neden bu liste sezon başı ya da devre arası yerine ligin bitimine 10 hafta kala değiştirilmiştir?4 - Pazartesi maç yöneten hakemler Salı günü nasıl liste dışı kalmıştır? Her şey bir günde mi planlanmıştır?
Bu karar sorunların kabulüdür
Galatasaray Kulübü de MHK’nin operasyonu ile ilgili yazılı bir açıklamada bulundu. Sarı-kırmızılılar, "Bunca haksızlığa uğramış bir kulüp olarak, değişiklik isteğimiz ortadadır. Bu süreçte bu talebimizi her mecrada birçok kez ifade ettik. Alınan bu karar kulübümüzün dile getirdiği Türk futbolundaki büyük sorunların varlığının bir kabulüdür. Galatasaray Spor Kulübü’nün talebi sadece kişilerin değil, sistemin işleyişinin değişmesi ile ilgilidir. Biz, kapalı kapılar ardında, ben dedim, oldu zihniyeti ile yapılan değil; şeffaf, kriterleri belli, tüm kulüplerin fikirleri alınarak ortak aklın ürünü olan, doğru zamanda ve vicdanların rahat olacağı bir sistem kurulmasını talep ediyoruz" ifadelerine yer verdi.