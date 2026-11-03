Meriç Nehri’nde bot alabora oldu: Kayıp 2 çocuk aranıyor

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AFAD ekipleri botlarla nehir yüzeyinde tarama çalışması yürütürken, jandarma ekipleri de kıyı şeridinde arama çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca, iki gün önce de Edirne'in Doyran köyü mevkiinde Meriç Nehri'nde genç bir kadının cansız bedeni bulundu.Öte yandan, geçtiğimiz hafta aynı bölgede yaşanan benzer olayda iki çocuğun hayatını kaybetmesi hafızalardaki tazeliğini koruyor.