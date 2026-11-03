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Meriç Nehri’nde bot alabora oldu: Kayıp 2 çocuk aranıyor

03.11.2026 - 14:54Güncellenme Tarihi:

Edirne'de Meriç Nehri'nde yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan düzensiz göçmenleri taşıyan botun alabora olması sonucu kaybolan iki çocuğu arama çalışmaları başlatıldı.

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1Meriç Nehri’nde bot alabora oldu: Kayıp 2 çocuk aranıyor

Olay, Edirne'de Bosnaköy yakınlarındaki NATO Köprüsü mevkisinde meydana geldi. Düzensiz göçmenleri taşıyan botun nehirde arızalanması ve alabora olması sonucu 6 yaşlarında iki çocuk suda kayboldu.

2Meriç Nehri’nde bot alabora oldu: Kayıp 2 çocuk aranıyor

İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve diğer arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

3Meriç Nehri’nde bot alabora oldu: Kayıp 2 çocuk aranıyor

AFAD ekipleri botlarla nehir yüzeyinde tarama çalışması yürütürken, jandarma ekipleri de kıyı şeridinde arama çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca, iki gün önce de Edirne'in Doyran köyü mevkiinde Meriç Nehri'nde genç bir kadının cansız bedeni bulundu.Öte yandan, geçtiğimiz hafta aynı bölgede yaşanan benzer olayda iki çocuğun hayatını kaybetmesi hafızalardaki tazeliğini koruyor.

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