Meriç Nehri’nde bot alabora oldu: Kayıp 2 çocuk aranıyor
03.11.2026 - 14:54Güncellenme Tarihi:
Edirne'de Meriç Nehri'nde yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan düzensiz göçmenleri taşıyan botun alabora olması sonucu kaybolan iki çocuğu arama çalışmaları başlatıldı.
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İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve diğer arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
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AFAD ekipleri botlarla nehir yüzeyinde tarama çalışması yürütürken, jandarma ekipleri de kıyı şeridinde arama çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca, iki gün önce de Edirne'in Doyran köyü mevkiinde Meriç Nehri'nde genç bir kadının cansız bedeni bulundu.Öte yandan, geçtiğimiz hafta aynı bölgede yaşanan benzer olayda iki çocuğun hayatını kaybetmesi hafızalardaki tazeliğini koruyor.