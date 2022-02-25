Menajerlere ödenen paraları açıkladı hızını alamayıp UEFA'nın kapısını çaldı

HAYRETTİN KOZAK - DİVAN KURULU ÜYESİ

"Hiç kimse, menajerlere ödenmiş bedeller hakkında yanlış diyemez. Ancak bir fayda sağlanması isteniyorsa, Galatasaray’da futbolun bu süreçte diğer giderlerini de yazsınlar. Profesyonel futbola yapılan toplam gider ne kadardır? Bunun açıklanması gerekiyor. Aradaki fark üzerinde de uzun uzun düşünsünler. Amaç suistimalleri tespit mi yoksa Galatasaray’ın devasa rakamlara ulaşan giderlerinin incelenmesi mi? Hangisi önceliklidir? Herkes bunu düşünsün."