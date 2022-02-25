Menajerlere ödenen paraları açıkladı hızını alamayıp UEFA'nın kapısını çaldı
Son yıllarda menajerlere ödenen astronomik ücretleri açıklayarak camiayı şok eden Burak Elmas'ın durumu UEFA Başkanı Ceferin ile paylaştığı belirtildi. Elmas ayrıca Ceferin'i UEFA Avrupa Ligi maçına özel olarak davet etti.
Galatasaray Başkanı Burak Elmas’ın, genel kurul üyeleriyle yaptığı online toplantıda, menajerlere 6 yılda 40.5 milyon euro ödendiğini açıklaması büyük ses getirdi. Sarı-kırmızılı camia, dönemin sorumlularından açıklama istedi.
Galatasaray’da taraftarların ligdeki kötü gidişata rağmen Çaykur Rizespor maçına ilgisi dikkat çekiyor. İki kulüp arasında Oğulcan Çağlayan krizi ile başlayan sorunun, Gedson Fernandes’in bu kulübe kiralanması sonrası yeni bir boyut kazanmıştı. İki kulüp arasında son dönemde yaşanan gerginlik nedeniyle sarı-kırmızılılar yakın ilgi gösterdi. Biletlerin satışı henüz iki gün önce başlarken, şimdiden 28 bininin satıldığı görüldü.
HAYRETTİN KOZAK - DİVAN KURULU ÜYESİ
"Hiç kimse, menajerlere ödenmiş bedeller hakkında yanlış diyemez. Ancak bir fayda sağlanması isteniyorsa, Galatasaray’da futbolun bu süreçte diğer giderlerini de yazsınlar. Profesyonel futbola yapılan toplam gider ne kadardır? Bunun açıklanması gerekiyor. Aradaki fark üzerinde de uzun uzun düşünsünler. Amaç suistimalleri tespit mi yoksa Galatasaray’ın devasa rakamlara ulaşan giderlerinin incelenmesi mi? Hangisi önceliklidir? Herkes bunu düşünsün."
AHMET ÖZDOĞAN - ESKİ YÖNETİCİ
"Menajer olaylarına kim imza attıysa açıklama yapması gerekir. Onu bekliyoruz. Bu işler ciddi işler... Mutlaka kamuoyunu bilgilendirmeleri lazım. Kim imzaları attıysa suçlu onlardır. Bazı menajerler bu fiyatları görmedik diyebilirler. Madem bir dosya açıldı, kapatılamaz. Kim imza attıysa sorumluluk ondadır. Onlar çıkıp açıklama yapmalı."