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GalatasarayMenajerlere ödenen paraları açıkladı hızını alamayıp UEFA'nın kapısını çaldı
HaberlerGalatasaray Haberleri Menajerlere ödenen paraları açıkladı hızını alamayıp UEFA'nın kapısını çaldı
• 25 Şubat 2022 - 07:53 • Son Güncelleme:

Menajerlere ödenen paraları açıkladı hızını alamayıp UEFA'nın kapısını çaldı

Son yıllarda menajerlere ödenen astronomik ücretleri açıklayarak camiayı şok eden Burak Elmas'ın durumu UEFA Başkanı Ceferin ile paylaştığı belirtildi. Elmas ayrıca Ceferin'i UEFA Avrupa Ligi maçına özel olarak davet etti.

• 25 Şubat 2022 - 07:53 • Son Güncelleme:
1Menajerlere ödenen paraları açıkladı hızını alamayıp UEFAnın kapısını çaldı
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Galatasaray Başkanı Burak Elmas’ın, genel kurul üyeleriyle yaptığı online toplantıda, menajerlere 6 yılda 40.5 milyon euro ödendiğini açıklaması büyük ses getirdi. Sarı-kırmızılı camia, dönemin sorumlularından açıklama istedi.

2Menajerlere ödenen paraları açıkladı hızını alamayıp UEFAnın kapısını çaldı

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin’i ziyaret etti. UEFA Genel Merkezi’nde gerçekleşen görüşmede, dünya futbolundaki dönüşüm ve futbol endüstrisinin geleceği hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

3Menajerlere ödenen paraları açıkladı hızını alamayıp UEFAnın kapısını çaldı

Elmas, önceki gün kulüp üyelerine yaptığı menajerlik ücretleriyle ilgili sunumun detaylarını da Ceferin ve UEFA Yönetimi’yle paylaştı. Başkan Burak Elmas, UEFA Başkanı’nı İstanbul’daki UEFA Avrupa Ligi maçına özel olarak davet etti.

4Menajerlere ödenen paraları açıkladı hızını alamayıp UEFAnın kapısını çaldı

Galatasaraylı futbolcular, Semih Kaya’nın dün düzenlediği organizasyonda buluştu. Öğlen yemeğinde bir araya gelen oyuncuların eşleri de yanlarında yer aldı. Semih, yemekte 31. yaş gününü de kutlandı. Sarı-kırmızılılarda geçtiğimiz günlerde de Gomis takımı yemeğe çıkarmıştı.

5Menajerlere ödenen paraları açıkladı hızını alamayıp UEFAnın kapısını çaldı

Galatasaray’da taraftarların ligdeki kötü gidişata rağmen Çaykur Rizespor maçına ilgisi dikkat çekiyor. İki kulüp arasında Oğulcan Çağlayan krizi ile başlayan sorunun, Gedson Fernandes’in bu kulübe kiralanması sonrası yeni bir boyut kazanmıştı. İki kulüp arasında son dönemde yaşanan gerginlik nedeniyle sarı-kırmızılılar yakın ilgi gösterdi. Biletlerin satışı henüz iki gün önce başlarken, şimdiden 28 bininin satıldığı görüldü.

6Menajerlere ödenen paraları açıkladı hızını alamayıp UEFAnın kapısını çaldı

MİLLİYET, sarı-kırmızılı camianın ileri gelenlerine, "menajer dosyasını"nı sordu. İşte görüş bildiren isimler ve yorumları:

7HAYRETTİN KOZAK - DİVAN KURULU ÜYESİ

HAYRETTİN KOZAK - DİVAN KURULU ÜYESİ

"Hiç kimse, menajerlere ödenmiş bedeller hakkında yanlış diyemez. Ancak bir fayda sağlanması isteniyorsa, Galatasaray’da futbolun bu süreçte diğer giderlerini de yazsınlar. Profesyonel futbola yapılan toplam gider ne kadardır? Bunun açıklanması gerekiyor. Aradaki fark üzerinde de uzun uzun düşünsünler. Amaç suistimalleri tespit mi yoksa Galatasaray’ın devasa rakamlara ulaşan giderlerinin incelenmesi mi? Hangisi önceliklidir? Herkes bunu düşünsün."

8REFİK ARKAN - ESKİ BAŞKAN YARDIMCISI

REFİK ARKAN - ESKİ BAŞKAN YARDIMCISI

"Fahiş ödemeler... Hiç alakası olmayan menajerler araya giriyor. Rakamlar çok yüksek. UEFA’nın koyduğu standardın üzerinde ödemeler yapılmış. Bunların izah edilmesi gerekiyor. Diğer şekilde herkesin kafasında sorular belirir."

9AHMET ÖZDOĞAN - ESKİ YÖNETİCİ

AHMET ÖZDOĞAN - ESKİ YÖNETİCİ

"Menajer olaylarına kim imza attıysa açıklama yapması gerekir. Onu bekliyoruz. Bu işler ciddi işler... Mutlaka kamuoyunu bilgilendirmeleri lazım. Kim imzaları attıysa suçlu onlardır. Bazı menajerler bu fiyatları görmedik diyebilirler. Madem bir dosya açıldı, kapatılamaz. Kim imza attıysa sorumluluk ondadır. Onlar çıkıp açıklama yapmalı."

10DOĞAN HASOL - ESKİ 2. BAŞKAN

DOĞAN HASOL - ESKİ 2. BAŞKAN

"Bizden sonra yönetime gelenlerden birisi, ismi lazım değil, 'Borçlanmadan büyüme olmaz' demişti. İlk yaptıkları şey de borçlanma yetkisi almak olmuştu. Biz geçmişte borçtan çok korkardık. Sonuç bu. 'Bizden sonra kimse talip olmaz' demişlerdi. Başardılar da."

11Menajerlere ödenen paraları açıkladı hızını alamayıp UEFAnın kapısını çaldı

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