• 01 Mart 2022 - 13:33 • Son Güncelleme:
Meltem Miraloğlu soluğu mahkemede aldı! Savcılığa başvurdu...
Meltem Miraloğlu’nun başvurusu üzerine zorlama hapis cezası alan Onur Akay’ın peşini bırakmıyor. Meltem Miraloğlu, şimdi de mağdur olarak geçtiğimiz 14 Şubat’ta İstanbul Anadolu 3. Aile Mahkemesi’ne başvurdu.
• 01 Mart 2022 - 13:33 • Son Güncelleme:
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Hayat Devam Ediyor dizisiyle yıldızı parlayan ve ABD'ye yerleşip kendisinden 48 yaş büyük Patrick isimli bir Amerikalı ile evlenen Meltem Miraloğlu'nun özel hayatı sık sık gündeme geliyor.
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Karara çıkan dosya durumunda mahkeme oyuncunun talebini kabul ederse, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 397/2 hükmü uyarınca ihtiyati tedbir, nihai kararın kesinleşmesine kadar devam edecek.