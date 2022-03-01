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MagazinMeltem Miraloğlu soluğu mahkemede aldı! Savcılığa başvurdu...
HaberlerMagazin Haberleri Meltem Miraloğlu soluğu mahkemede aldı! Savcılığa başvurdu...
• 01 Mart 2022 - 13:33 • Son Güncelleme:

Meltem Miraloğlu soluğu mahkemede aldı! Savcılığa başvurdu...

Meltem Miraloğlu’nun başvurusu üzerine zorlama hapis cezası alan Onur Akay’ın peşini bırakmıyor. Meltem Miraloğlu, şimdi de mağdur olarak geçtiğimiz 14 Şubat’ta İstanbul Anadolu 3. Aile Mahkemesi’ne başvurdu.

• 01 Mart 2022 - 13:33 • Son Güncelleme:
1Meltem Miraloğlu soluğu mahkemede aldı Savcılığa başvurdu...
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Hayat Devam Ediyor dizisiyle yıldızı parlayan ve ABD'ye yerleşip kendisinden 48 yaş büyük Patrick isimli bir Amerikalı ile evlenen Meltem Miraloğlu'nun özel hayatı sık sık gündeme geliyor.

2Meltem Miraloğlu soluğu mahkemede aldı Savcılığa başvurdu...

Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay'a, 50 bin dolarlık tazminat davası açan oyuncu bu davadan istediğini alamadı. Oyuncu pes etmedi ve Akay hakkında zorlama hapis cezası kararı çıkarttırdı.

3Meltem Miraloğlu soluğu mahkemede aldı Savcılığa başvurdu...

Miraloğlu, şimdi de mağdur olarak geçtiğimiz 14 Şubat’ta İstanbul Anadolu 3. Aile Mahkemesi’ne başvurdu.

4Meltem Miraloğlu soluğu mahkemede aldı Savcılığa başvurdu...

Açılan davada karşı taraf olan Onur Akay hakkında ihtiyati tedbir talep eden Miraloğlu, ayrıca Akay’ın internet üzerinden evliliği hakkında yayımladığı yazı, röportaj, video, yorum vb. içeriklerin kaldırılmasını da istedi.

5Meltem Miraloğlu soluğu mahkemede aldı Savcılığa başvurdu...

Karara çıkan dosya durumunda mahkeme oyuncunun talebini kabul ederse, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 397/2 hükmü uyarınca ihtiyati tedbir, nihai kararın kesinleşmesine kadar devam edecek.

6Meltem Miraloğlu soluğu mahkemede aldı Savcılığa başvurdu...

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