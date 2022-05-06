• 06 Mayıs 2022 - 15:56 • Son Güncelleme:
Melisa Şenolsun sütyensiz pozuyla dikkat çekti! "Hiç yakışmadı"
Ünlü oyuncu Melisa Şenolsun sosyal medya pozlarıyla dikkat çekti. Yeşil bluzunun altına sütyen giymeyen oyuncunun pozları takipçilerini ikiye böldü. Kimi ünlü oyuncunun sütyen giymemesini eleştirdi kimi ise pozları çok beğendi.
• 06 Mayıs 2022 - 15:56 • Son Güncelleme:
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Son olarak TRT1 ekranında yayınlanmakta olan Masumlar Apartmanı dizisinde Rüya karakteri ile ekranda olan Melisa Şenolsun, oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da zaman zaman gündeme geliyor. Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren oyuncu yine iddialı bir pozunu paylaştı.
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