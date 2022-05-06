Melisa Şenolsun sütyensiz pozuyla dikkat çekti! "Hiç yakışmadı"

Son olarak TRT1 ekranında yayınlanmakta olan Masumlar Apartmanı dizisinde Rüya karakteri ile ekranda olan Melisa Şenolsun, oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da zaman zaman gündeme geliyor. Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren oyuncu yine iddialı bir pozunu paylaştı.