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MagazinMelisa Şenolsun sütyensiz pozuyla dikkat çekti! "Hiç yakışmadı"
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• 06 Mayıs 2022 - 15:56 • Son Güncelleme:

Melisa Şenolsun sütyensiz pozuyla dikkat çekti! "Hiç yakışmadı"

Ünlü oyuncu Melisa Şenolsun sosyal medya pozlarıyla dikkat çekti. Yeşil bluzunun altına sütyen giymeyen oyuncunun pozları takipçilerini ikiye böldü. Kimi ünlü oyuncunun sütyen giymemesini eleştirdi kimi ise pozları çok beğendi.

• 06 Mayıs 2022 - 15:56 • Son Güncelleme:
1Melisa Şenolsun sütyensiz pozuyla dikkat çekti Hiç yakışmadı
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Son olarak TRT1 ekranında yayınlanmakta olan Masumlar Apartmanı dizisinde Rüya karakteri ile ekranda olan Melisa Şenolsun, oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da zaman zaman gündeme geliyor. Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren oyuncu yine iddialı bir pozunu paylaştı.

2Melisa Şenolsun sütyensiz pozuyla dikkat çekti Hiç yakışmadı

Melisa Şenolsun "O zaman dans!!! Renk" notuyla sokakta çekilen pozlarına sayfasında yer verdi.

3Melisa Şenolsun sütyensiz pozuyla dikkat çekti Hiç yakışmadı

Oyuncu yeşil bluzunun içine sütyen giymemesiyle dikkat çekti. Göğüs uçları belli olan oyuncunun iddialı pozu takipçilerini ikiye böldü.

4Melisa Şenolsun sütyensiz pozuyla dikkat çekti Hiç yakışmadı

Melisa Şenolsun'un bu pozlarını iddialı bulanlar da vardı yakıştıramayanlar da... İşte Melisa Şenolsun'a gelen yorumlardan bazıları:

5Melisa Şenolsun sütyensiz pozuyla dikkat çekti Hiç yakışmadı

Az kıyafet cok huzur

Yine hayran kaldık

Ya hiç yakışmıyor senin gibi bir oyuncuya takipten çıkıyorum yazık

Kadının göğsünden size ne?

Çok güzelsin

6Melisa Şenolsun sütyensiz pozuyla dikkat çekti Hiç yakışmadı

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Melisa Şenolsun sütyensiz pozuyla dikkat çekti! "Hiç yakışmadı"

Melisa Şenolsun sütyensiz pozuyla dikkat çekti! "Hiç yakışmadı"

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