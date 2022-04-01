Melis Sezen'in Harley Quinn hayalini paylaştı!

AŞK İNSANI DİNÇ TUTUYOR

Aşk hakkındaki soruları da yanıtlayan Melis Sezen, “Aşk bir anda hayatın akışının arkasına müzik koymak... Ya da roller coaster’ın bir anda hızlanıp yükselmesi ve yavaşlaması gibi... Sanki kontrolü sizde değil. Fakat insanı dinç tutan, bilmediği duygular yaşatan bir şey. Hayatın güzel bir esprisi” diye konuştu.