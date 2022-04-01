• 01 Nisan 2022 - 10:59 • Son Güncelleme:
Melis Sezen'in Harley Quinn hayalini paylaştı!
“Sadakatsiz”in Derin’i Melis Sezen, karanlık karakterleri oynamayı sevdiğini söyledi. Gotik sinemaya hayran olan oyuncunun hayalindeki rol, Margot Robbie’nin canlandırdığı Harley Quinn.
• 01 Nisan 2022 - 10:59 • Son Güncelleme:
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Kanal D’nin sevilen dizisi “Sadakatsiz”de Derin karakterine hayat veren Melis Sezen, Marie Claire dergisine verdiği röportajda bilinmeyenlerini anlattı.
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Sinemada özellikle Tim Burton’ın filmleri gibi gotik yapımları sevdiğini dile getiren oyuncu, karanlık karakterleri canlandırmayı hayal ettiğini söyleyerek, “Harley Quinn’i oynamak isterdim; bir de Black Swan’daki Nina’yı. Tabii Kill Bill’i de atlamamak lazım” dedi.
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AŞK İNSANI DİNÇ TUTUYOR
Aşk hakkındaki soruları da yanıtlayan Melis Sezen, “Aşk bir anda hayatın akışının arkasına müzik koymak... Ya da roller coaster’ın bir anda hızlanıp yükselmesi ve yavaşlaması gibi... Sanki kontrolü sizde değil. Fakat insanı dinç tutan, bilmediği duygular yaşatan bir şey. Hayatın güzel bir esprisi” diye konuştu.