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MagazinMelis Sezen'in Harley Quinn hayalini paylaştı!
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• 01 Nisan 2022 - 10:59 • Son Güncelleme:

Melis Sezen'in Harley Quinn hayalini paylaştı!

Sadakatsiz”in Derin’i Melis Sezen, karanlık karakterleri oynamayı sevdiğini söyledi. Gotik sinemaya hayran olan oyuncunun hayalindeki rol, Margot Robbie’nin canlandırdığı Harley Quinn.

• 01 Nisan 2022 - 10:59 • Son Güncelleme:
1Melis Sezenin Harley Quinn hayalini paylaştı
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Kanal D’nin sevilen dizisi “Sadakatsiz”de Derin karakterine hayat veren Melis Sezen, Marie Claire dergisine verdiği röportajda bilinmeyenlerini anlattı.

2Melis Sezenin Harley Quinn hayalini paylaştı

Oyunculuğu, “kendi katmanlarını keşfetmek” olarak tanımlayan Sezen, duygusu güçlü karakterlere hayat vermek istediğini söyledi.

3Melis Sezenin Harley Quinn hayalini paylaştı

Sinemada özellikle Tim Burton’ın filmleri gibi gotik yapımları sevdiğini dile getiren oyuncu, karanlık karakterleri canlandırmayı hayal ettiğini söyleyerek, “Harley Quinn’i oynamak isterdim; bir de Black Swan’daki Nina’yı. Tabii Kill Bill’i de atlamamak lazım” dedi.

4Melis Sezenin Harley Quinn hayalini paylaştı

Çıkış yapmasını sağlayan Derin rolüyle ilgili sorulara da yanıt veren Melis Sezen, karakterle ortak noktalarını şu sözlerle anlattı:

5Melis Sezenin Harley Quinn hayalini paylaştı

“Derin, inandığı şeylerin peşinden koşan bir kız. Sadece inandıklarını kendi gerçeklik algısına göre belirleyebiliyor. Ben de inandığım şeyin peşinden koşarım ama onun gibi kafama göre gerçeklik yaratmam.”

6Melis Sezenin Harley Quinn hayalini paylaştı

Bu karakteri canlandırmaktan büyük keyif aldığını ekleyen oyuncu, “Derin bana uçsuz bucaksız geliyor. Onunla birlikte kendimi keşfediyorum” dedi.

7AŞK İNSANI DİNÇ TUTUYOR

AŞK İNSANI DİNÇ TUTUYOR

Aşk hakkındaki soruları da yanıtlayan Melis Sezen, “Aşk bir anda hayatın akışının arkasına müzik koymak... Ya da roller coaster’ın bir anda hızlanıp yükselmesi ve yavaşlaması gibi... Sanki kontrolü sizde değil. Fakat insanı dinç tutan, bilmediği duygular yaşatan bir şey. Hayatın güzel bir esprisi” diye konuştu.

8Melis Sezenin Harley Quinn hayalini paylaştı
9Melis Sezenin Harley Quinn hayalini paylaştı

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