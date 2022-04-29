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MagazinMelis Sezen ve Mehmet Uygun hakkındaki aşk iddialarında yeni gelişme!
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• 29 Nisan 2022 - 17:18 • Son Güncelleme:

Melis Sezen ve Mehmet Uygun hakkındaki aşk iddialarında yeni gelişme!

Sadakatsiz dizisi ile yıldızı parlayan Melis Sezen, özel hayatıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Sezen, geçen günlerde Mehmet Uygun ile yakalanmıştı. Etiler'de baş başa yemek yemişlerdi. Çiftin sevgili oldukları iddia edilirken yeni bir gelişme yaşandı.

• 29 Nisan 2022 - 17:18 • Son Güncelleme:
1Melis Sezen ve Mehmet Uygun hakkındaki aşk iddialarında yeni gelişme
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Kanal D’deki ‘Sadakatsiz’in ‘Derin’i Melis Sezen iki hafta önce Etiler’de Mehmet Uygun ile görüntülenmişti.

2Melis Sezen ve Mehmet Uygun hakkındaki aşk iddialarında yeni gelişme

Etiler'de Mehmet Uygun ile VIP araca binen Melis Sezen görüntülendiklerini fark edince şaşkına dönmüştü.

3Melis Sezen ve Mehmet Uygun hakkındaki aşk iddialarında yeni gelişme

Melis Sezen aynı arkadaşıyla gündüz de sete gitmeden önce Uygun ile vakit geçirmişti.

4Melis Sezen ve Mehmet Uygun hakkındaki aşk iddialarında yeni gelişme

İkilinin sevgili olduğu iddia edilmiş, taraflardan yalanlama gelmemişti.

5Melis Sezen ve Mehmet Uygun hakkındaki aşk iddialarında yeni gelişme

Çiftin iki aylık beraberlik sonrasında yollarını ayırdığı öğrenildi.

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