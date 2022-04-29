• 29 Nisan 2022 - 17:18 • Son Güncelleme:
Melis Sezen ve Mehmet Uygun hakkındaki aşk iddialarında yeni gelişme!
Sadakatsiz dizisi ile yıldızı parlayan Melis Sezen, özel hayatıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Sezen, geçen günlerde Mehmet Uygun ile yakalanmıştı. Etiler'de baş başa yemek yemişlerdi. Çiftin sevgili oldukları iddia edilirken yeni bir gelişme yaşandı.
• 29 Nisan 2022 - 17:18 • Son Güncelleme:
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Kanal D’deki ‘Sadakatsiz’in ‘Derin’i Melis Sezen iki hafta önce Etiler’de Mehmet Uygun ile görüntülenmişti.