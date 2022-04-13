• 13 Nisan 2022 - 09:58 • Son Güncelleme:
Melis Sezen gizemli erkek arkadaşıyla yakalandı! Şaşkınlığını gizleyemedi...
Sadakatsiz dizisinde Derin karakteriyle adını duyuran Melis Sezen, dün bir erkek arkadaşıyla Etiler'de objektiflere yansıdı. Bir mekanda baş başa yemek yiyen ikili samimi halleriyle dikkat çekti.
• 13 Nisan 2022 - 09:58 • Son Güncelleme:
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Sadakatsiz dizisinin Derin’i Melis Sezen dün akşam bir erkek arkadaşıyla Etiler’deydi. Bir mekanda baş başa yemek yiyen ikili samimi halleriyle dikkat çekti. Bircan Bali yanındaki gizemli kişinin kim olduğunu açıkladı.
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MELİS SEZEN'DEN AŞK AÇIKLAMASI
Kanal D’nin sevilen dizisi 'Sadakatsiz'de hayat verdiği 'Derin' karakteri ile bir anda magazin dünyasının öne çıkan isimlerinden olan Melis Sezen, başarılı oyunculuğu ile gönüllere taht kurdu. Sezen, Marie Claire dergisine geçtiğimiz günlerde kendisi ve aşk hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu.
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