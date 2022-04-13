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MagazinMelis Sezen gizemli erkek arkadaşıyla yakalandı! Şaşkınlığını gizleyemedi...
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• 13 Nisan 2022 - 09:58 • Son Güncelleme:

Melis Sezen gizemli erkek arkadaşıyla yakalandı! Şaşkınlığını gizleyemedi...

Sadakatsiz dizisinde Derin karakteriyle adını duyuran Melis Sezen, dün bir erkek arkadaşıyla Etiler'de objektiflere yansıdı. Bir mekanda baş başa yemek yiyen ikili samimi halleriyle dikkat çekti.

• 13 Nisan 2022 - 09:58 • Son Güncelleme:
1Melis Sezen gizemli erkek arkadaşıyla yakalandı Şaşkınlığını gizleyemedi...
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Sadakatsiz dizisinin Derin’i Melis Sezen dün akşam bir erkek arkadaşıyla Etiler’deydi. Bir mekanda baş başa yemek yiyen ikili samimi halleriyle dikkat çekti. Bircan Bali yanındaki gizemli kişinin kim olduğunu açıkladı.

2Melis Sezen gizemli erkek arkadaşıyla yakalandı Şaşkınlığını gizleyemedi...

“Sadakatsiz” dizisinin Derin’i Melis Sezen dün akşam bir erkek arkadaşıyla Etiler’deydi. Bir mekanda baş başa yemek yiyen ikili samimi halleriyle dikkat çekti.

3Melis Sezen gizemli erkek arkadaşıyla yakalandı Şaşkınlığını gizleyemedi...

Sezen ve erkek arkadaşı gece sonunda mekandan birlikte ayrıldı. Aynı VIP araca binen çift, “Söylemezsem Olmaz” adlı programın kameralarına yakalandı.

4Melis Sezen gizemli erkek arkadaşıyla yakalandı Şaşkınlığını gizleyemedi...

Sezen, görüntülendiklerini fark edince şaşkınlığını gizleyemedi. Ünlü oyuncunun yanındaki kişinin, Sezen’in üniversiteden arkadaşı, Taha Tatlıcı’nın yeğeni Mehmet Uygun olduğu ortaya çıktı.

5Melis Sezen gizemli erkek arkadaşıyla yakalandı Şaşkınlığını gizleyemedi...

Melis Sezen aynı arkadaşıyla gündüz de sete gitmeden önce vakit geçirdi.

6MELİS SEZENDEN AŞK AÇIKLAMASI

MELİS SEZEN'DEN AŞK AÇIKLAMASI

Kanal D’nin sevilen dizisi 'Sadakatsiz'de hayat verdiği 'Derin' karakteri ile bir anda magazin dünyasının öne çıkan isimlerinden olan Melis Sezen, başarılı oyunculuğu ile gönüllere taht kurdu. Sezen, Marie Claire dergisine geçtiğimiz günlerde kendisi ve aşk hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu.

7Melis Sezen gizemli erkek arkadaşıyla yakalandı Şaşkınlığını gizleyemedi...

Oyunculuğu 'kendi katmanlarını keşfetmek' olarak tanımlayan Melis Sezen, duygusu güçlü karakterlere hayat vermek istediğini söyledi.

8Melis Sezen gizemli erkek arkadaşıyla yakalandı Şaşkınlığını gizleyemedi...

Sinemada özellikle Tim Burton’ın filmleri gibi gotik yapımları sevdiğini dile getiren oyuncu, karanlık karakterleri canlandırmayı hayal ettiğini belirterek, "Harley Quinn’i oynamak isterdim; bir de Black Swan’daki Nina’yı. Tabii Kill Bill’i de atlamamak lazım” dedi.

9Melis Sezen gizemli erkek arkadaşıyla yakalandı Şaşkınlığını gizleyemedi...

Çıkış yapmasını sağlayan 'Derin' rolüyle ilgili sorulara da yanıt veren Melis Sezen, karakterle ortak noktalarını şu sözlerle anlattı.

10Melis Sezen gizemli erkek arkadaşıyla yakalandı Şaşkınlığını gizleyemedi...

“Derin, inandığı şeylerin peşinden koşan bir kız. Sadece inandıklarını kendi gerçeklik algısına göre belirleyebiliyor... Ben de inandığım şeyin peşinden koşarım ama onun gibi kafama göre gerçeklik yaratmam.”

11Melis Sezen gizemli erkek arkadaşıyla yakalandı Şaşkınlığını gizleyemedi...

Bu karakteri canlandırmaktan büyük keyif aldığını dile getiren oyuncu, “Derin bana uçsuz bucaksız geliyor. Onunla birlikte kendimi keşfediyorum” ifadelerini kullandı.

12Melis Sezen gizemli erkek arkadaşıyla yakalandı Şaşkınlığını gizleyemedi...

Aşk hakkındaki soruları yanıtlayan Melis Sezen, “Aşk bir anda hayatın akışının arkasına müzik koymak... Ya da roller coaster’ın bir anda hızlanıp yükselmesi ve yavaşlaması gibi. Sanki kontrolü sizde değil...

13Melis Sezen gizemli erkek arkadaşıyla yakalandı Şaşkınlığını gizleyemedi...

Fakat insanı dinç tutan, bilmediği duygular yaşatan bir şey. Hayatın güzel bir esprisi” şeklinde konuştu.

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