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MagazinMelis Sezen: Derin bir yandan saatli bomba gibi
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• 05 Nisan 2022 - 12:46 • Son Güncelleme:

Melis Sezen: Derin bir yandan saatli bomba gibi

Kanal D’deki ‘Sadakatsiz’de ‘Derin’i canlandıran Melis Sezen, Marie Claire dergisine konuştu. Hem rolünü hem de kendini anlattı.

• 05 Nisan 2022 - 12:46 • Son Güncelleme:
1Melis Sezen: Derin bir yandan saatli bomba gibi
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Kanal D’deki Sadakatsiz dizisinin ‘Derin’i Melis Sezen, aşkı “Bir anda hayatın akışının arkasına müzik koymak” olarak tanımladı. Oyuncu “Roller Coaster’ın bir anda hızlanıp yükselmesi ve yavaşlaması gibi. Sanki kontrolü sizde değil. Fakat insanı dinç tutan, bilmediği duygular yaşatan bir şey. Aynı zamanda yaşam kaynağı” dedi.

2Melis Sezen: Derin bir yandan saatli bomba gibi

“Kendimi anlatmak o kadar basit değil. Beni yaşamaları lazım. Şu kadarını söyleyeyim; hayallerinin peşinde koşan, sıcakkanlı ve enerjik, çok inançlı, kendi doğrularını takip eden biriyim. Duygusalım ama mantığımı da kullanırım.”

3Melis Sezen: Derin bir yandan saatli bomba gibi

“Genelde yüksek enerjiliyimdir. Aşıkken iyice kıpır kıpır oluyorum. Otuz iki diş gülüyorum; daha da enerjiyle doluyorum. Tam sevgi kelebeğiyim.”

4Melis Sezen: Derin bir yandan saatli bomba gibi

“İftira atılmasına ve yalan söylenmesine çok sinirlenirim. Affım yok.”

5Melis Sezen: Derin bir yandan saatli bomba gibi

*“Kendimi güzel buluyorum. Bu biraz ruh hâliyle ilgili. İç dünyamız huzurluysa ve mutluysak insan her türlü güzelleşiyor.”

6Melis Sezen: Derin bir yandan saatli bomba gibi

“Derin uçsuz bucaksız bir kız. Daha önce yaşamadığım hisler yaşatabiliyor bana. Onunla birlikte kendimi keşfediyorum. Derin’e hayat vermek çok heyecanlı. Çünkü bir yandan saatli bomba gibi. Çok eğlenceli ve sınırı yok. Bir yandan da zorlayıcı. Ağır bir yük taşıyor ve savaş veriyor.”

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