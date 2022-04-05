Melis Sezen: Derin bir yandan saatli bomba gibi

“Derin uçsuz bucaksız bir kız. Daha önce yaşamadığım hisler yaşatabiliyor bana. Onunla birlikte kendimi keşfediyorum. Derin’e hayat vermek çok heyecanlı. Çünkü bir yandan saatli bomba gibi. Çok eğlenceli ve sınırı yok. Bir yandan da zorlayıcı. Ağır bir yük taşıyor ve savaş veriyor.”