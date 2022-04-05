• 05 Nisan 2022 - 12:46 • Son Güncelleme:
Melis Sezen: Derin bir yandan saatli bomba gibi
Kanal D’deki ‘Sadakatsiz’de ‘Derin’i canlandıran Melis Sezen, Marie Claire dergisine konuştu. Hem rolünü hem de kendini anlattı.
• 05 Nisan 2022 - 12:46 • Son Güncelleme:
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Kanal D’deki Sadakatsiz dizisinin ‘Derin’i Melis Sezen, aşkı “Bir anda hayatın akışının arkasına müzik koymak” olarak tanımladı. Oyuncu “Roller Coaster’ın bir anda hızlanıp yükselmesi ve yavaşlaması gibi. Sanki kontrolü sizde değil. Fakat insanı dinç tutan, bilmediği duygular yaşatan bir şey. Aynı zamanda yaşam kaynağı” dedi.
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