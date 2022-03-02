• 02 Mart 2022 - 12:19 • Son Güncelleme:
Mehtap Yılmaz canlı yayında isyan edip ağladı!
Popstar yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran Mehtap Yılmaz, 2. Sayfa programına konuk oldu. Mehtap Yılmaz, programda gözyaşları içinde ‘Bergen’ açıklamasında bulundu.
• 02 Mart 2022 - 12:19 • Son Güncelleme:
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2008 senesinde katıldığı müzik yarışmasıyla adını duyuran Mehtap Yılmaz, TV8’de ekrana gelen magazin programına konuk oldu. Mehtap Yılmaz, programda gözyaşları içinde ‘Bergen’ açıklamasında bulundu.
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Katıldığı yarışma ile ünlenen ve güçlü sesiyle tanınan Mehtap Yılmaz, Bergen'in Sen Affetsen Ben Affetmem şarkısını okudu. Cuma günü klibini çıkarmaya hazırlanan Yılmaz'a kötü haber geldi.
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