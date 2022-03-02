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MagazinMehtap Yılmaz canlı yayında isyan edip ağladı!
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• 02 Mart 2022 - 12:19 • Son Güncelleme:

Mehtap Yılmaz canlı yayında isyan edip ağladı!

Popstar yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran Mehtap Yılmaz, 2. Sayfa programına konuk oldu. Mehtap Yılmaz, programda gözyaşları içinde ‘Bergen’ açıklamasında bulundu.

• 02 Mart 2022 - 12:19 • Son Güncelleme:
1Mehtap Yılmaz canlı yayında isyan edip ağladı
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2008 senesinde katıldığı müzik yarışmasıyla adını duyuran Mehtap Yılmaz, TV8’de ekrana gelen magazin programına konuk oldu. Mehtap Yılmaz, programda gözyaşları içinde ‘Bergen’ açıklamasında bulundu.

2Mehtap Yılmaz canlı yayında isyan edip ağladı

Katıldığı yarışma ile ünlenen ve güçlü sesiyle tanınan Mehtap Yılmaz, Bergen'in Sen Affetsen Ben Affetmem şarkısını okudu. Cuma günü klibini çıkarmaya hazırlanan Yılmaz'a kötü haber geldi.

3Mehtap Yılmaz canlı yayında isyan edip ağladı

Bergen için hazırlanan Saygı albümünde Sen Affetsen Ben Affetmem şarkısını okuyan Gülşen'i sert bir dille eleştirerek beğenmediğini söyleyen Mehtap Yılmaz, Bergen filminin vizyona gireceği 4 Mart Cuma günü klibini yayınlayacaktı.

4Mehtap Yılmaz canlı yayında isyan edip ağladı

Ancak Mehtap Yılmaz'ın klibini çıkarması engellendi. Konuk olduğu 2. Sayfa programında verilen yayın yasağına isyan eden ve gözyaşlarına hakim olamayan Mehtap Yılmaz, "Müzik kariyerimle ilgili planlarım vardı. Düetlerim de var.

5Mehtap Yılmaz canlı yayında isyan edip ağladı

Bunların hepsini allak bullak ettiler. Demek ki çok korkmuşlar. Ben yalnız değilim, arkamda sevenlerim var.

6Mehtap Yılmaz canlı yayında isyan edip ağladı

Allah her şeyi görüyor. Kimsenin hakkı kimsede kalmaz. Canlı sahnemde söyleyebilirim ama klibi çıkartamam. İnsanlar ego ve korkular var. Sevenlerim rahat olsun. Yarışmadan beri hayat mücadelesi içindeyim.

7Mehtap Yılmaz canlı yayında isyan edip ağladı

Gözümden akan her damla yaşı Allah sorsun. Bu sektöre girdiğimden beri bana her zaman bir engel geliyor. Bu kadar korkmayın. Sizin filminden sonra ben çıkartacağım. Yasağı kimin koyduğunu bilmiyorum ama tahmin edebiliyorum" dedi.

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