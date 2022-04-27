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MagazinMegan Fox'tan ilginç açıklama: Birbirimizin kanını içiyoruz!
HaberlerMagazin Haberleri Megan Fox'tan ilginç açıklama: Birbirimizin kanını içiyoruz!
• 27 Nisan 2022 - 12:23 • Son Güncelleme:

Megan Fox'tan ilginç açıklama: Birbirimizin kanını içiyoruz!

Nişanlısı Machine Gun Kelly ile evlilik hazırlığı yapan Megan Fox, birbirlerinin kanını içtiklerini dile getirdi. Konuyla alakalı konuşan Fox, bunu bir ritüel olarak gerçekleştirdiklerini belirtti

• 27 Nisan 2022 - 12:23 • Son Güncelleme:
1Megan Foxtan ilginç açıklama: Birbirimizin kanını içiyoruz
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Şarkıcı Machine Gun Kelly'in evlilik teklifine 3 ay önce "Evet" yanıtını veren ünlü aktris ve model Megan Fox, şaşırtıcı bir açıklama yaptı. Glamour dergisinin İngiltere baskısı için röportaj veren Fox, nişanlısıyla zaman zaman kontrollü bir şekilde birbirlerinin kanını içtiklerini açıkladı.

2BU BİR RİTÜEL

"BU BİR RİTÜEL"

Bunu bir ritüel olarak yaptıklarını dile getiren Megan Fox, konuyla alakalı insanların kafasında canlanan görüntüye benzer bir durum olmadığını da sözlerine ekledi.

3KADEHLERDEN İÇMİYORUZ

"KADEHLERDEN İÇMİYORUZ"

Fox, "Birbirimizin kanını içiyoruz" dediğinde kimsenin aklına "Game of Thrones" (Taht Oyunları) dizisindeki gibi kadehlerle bunu yaptıklarının gelmemesi gerektiğini belirtti.

Ünlü oyuncu, bu durumun sadece birkaç damla kandan ibaret olduğunu dile getirdi.

4KANLA DOLU KOLYELERİ DE VAR

KANLA DOLU KOLYELERİ DE VAR

Megan Fox ile gerçek adı "Colson Baker" olan Machine Gun Kelly'nin, bazen boyunlarına birbirlerinin birkaç damla kanını içeren küçük şişe şeklinde kolyeler taktığı da biliniyor.

5KOCAMIN KANI DÜNYADAKİ EN GÜZEL ŞEY

"KOCAMIN KANI DÜNYADAKİ EN GÜZEL ŞEY"

2000-2003 yılları arasında evli kalan Angelina Jolie ile ikinci eşi Billy Bob Thornton da benzer bir tercih yaptıklarını açıklamışlardı. Jolie ile Thornton, yüzük takmak yerine boyunlarında birbirlerinin kanının bulunduğu bir kolye taşımayı seçmişti.

Jolie, konuyla ilgili, "Bazı insanlar büyük bir mücevherin çok güzel olduğunu düşünüyor ama bana göre kocamın kanı dünyadaki en güzel şey." demişti.

6TAKLİTÇİLİK SUÇLAMASI

"TAKLİTÇİLİK" SUÇLAMASI

İkilinin birbirlerinin kanını taşıyan küçük şişe şeklinde kolyeler taktıklarını açıklaması, Billy Bob Thornton'un oğlu Harry James tarafından "taklitçilik" olarak nitelendirilmişti. James, "Benim babamı ve eski üvey annemi taklit ediyorlar." şeklinde konuşmuştu.

7KENDİMİZE GÖRE MÜCADELELERİMİZ VAR

"KENDİMİZE GÖRE MÜCADELELERİMİZ VAR"

Öte yandan geçtiğimiz aylarda ilk kez özel hayatı hakkında konuşan Megan Fox, "Kimse, bizim ilişkimizin 'sorunsuz' olduğunu düşünmesin, bizim de kendimize göre mücadelelerimiz var." demişti.

8BİRBİRİMİZLE CEHENNEME GİDİYORUZ

"BİRBİRİMİZLE CEHENNEME GİDİYORUZ"

Kelly de, "Biraz hafif olmalı ama biz birbirimizle cehenneme de gidiyoruz." ifadelerini kullanmıştı. Ünlü rapçi, Megan Fox ile ilişkisini, "Bir tür kendinden geçme ve acıyla kıvranma" sözleriyle tanımlamıştı.

Machine Gun Kelly, sözlerini, "İnsanların, bizim hakkımızda her şeyin harika olduğunu düşünmesini istemiyorum. Bunun en karanlık peri masalı olduğunu sebepsiz yere söylemiyorum." şeklinde sürdürmüştü.

9FİLM SETİNDE TANIŞTILAR

FİLM SETİNDE TANIŞTILAR

Megan Fox ile Machine Gun Kelly, birlikte rol aldıkları 'Midnight in the Switchgrass' adlı filmin setinde tanışmıştı. İkili, o sette birbirlerinin gözlerinin içine baktıklarında aradıkları aşkı bulduklarını ifade etmişti.

10ÜÇ ÇOCUK ANNESİ

ÜÇ ÇOCUK ANNESİ

Fox, meslektaşı Brian Austin Green ile 2010 yılında evlenmişti. Çift, iki çocuğun ardından yollarını ayırmaya karar vermişti. Ancak tam da "ayrılık" haberi basına yansımışken, Fox bir ödül törenine katılarak, hamile olduğunu gözler önüne sermişti.

İkili, üçüncü bebeklerinin dünyaya gelmesinin ardından evliliklerine bir şans daha vermişti ama işler yine yolunda gitmemişti. Fox ve Green, geçtiğimiz yıl boşanmıştı. İkilinin; Bodhi, Journey ve Noah adında üç çocuğu bulunuyor.

11Megan Foxtan ilginç açıklama: Birbirimizin kanını içiyoruz
12Megan Foxtan ilginç açıklama: Birbirimizin kanını içiyoruz

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Megan Fox'tan ilginç açıklama: Birbirimizin kanını içiyoruz!

Megan Fox'tan ilginç açıklama: Birbirimizin kanını içiyoruz!

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