Megan Fox'tan ilginç açıklama: Birbirimizin kanını içiyoruz!
Nişanlısı Machine Gun Kelly ile evlilik hazırlığı yapan Megan Fox, birbirlerinin kanını içtiklerini dile getirdi. Konuyla alakalı konuşan Fox, bunu bir ritüel olarak gerçekleştirdiklerini belirtti
Şarkıcı Machine Gun Kelly'in evlilik teklifine 3 ay önce "Evet" yanıtını veren ünlü aktris ve model Megan Fox, şaşırtıcı bir açıklama yaptı. Glamour dergisinin İngiltere baskısı için röportaj veren Fox, nişanlısıyla zaman zaman kontrollü bir şekilde birbirlerinin kanını içtiklerini açıkladı.
"KOCAMIN KANI DÜNYADAKİ EN GÜZEL ŞEY"
2000-2003 yılları arasında evli kalan Angelina Jolie ile ikinci eşi Billy Bob Thornton da benzer bir tercih yaptıklarını açıklamışlardı. Jolie ile Thornton, yüzük takmak yerine boyunlarında birbirlerinin kanının bulunduğu bir kolye taşımayı seçmişti.
Jolie, konuyla ilgili, "Bazı insanlar büyük bir mücevherin çok güzel olduğunu düşünüyor ama bana göre kocamın kanı dünyadaki en güzel şey." demişti.
"BİRBİRİMİZLE CEHENNEME GİDİYORUZ"
Kelly de, "Biraz hafif olmalı ama biz birbirimizle cehenneme de gidiyoruz." ifadelerini kullanmıştı. Ünlü rapçi, Megan Fox ile ilişkisini, "Bir tür kendinden geçme ve acıyla kıvranma" sözleriyle tanımlamıştı.
Machine Gun Kelly, sözlerini, "İnsanların, bizim hakkımızda her şeyin harika olduğunu düşünmesini istemiyorum. Bunun en karanlık peri masalı olduğunu sebepsiz yere söylemiyorum." şeklinde sürdürmüştü.
ÜÇ ÇOCUK ANNESİ
Fox, meslektaşı Brian Austin Green ile 2010 yılında evlenmişti. Çift, iki çocuğun ardından yollarını ayırmaya karar vermişti. Ancak tam da "ayrılık" haberi basına yansımışken, Fox bir ödül törenine katılarak, hamile olduğunu gözler önüne sermişti.
İkili, üçüncü bebeklerinin dünyaya gelmesinin ardından evliliklerine bir şans daha vermişti ama işler yine yolunda gitmemişti. Fox ve Green, geçtiğimiz yıl boşanmıştı. İkilinin; Bodhi, Journey ve Noah adında üç çocuğu bulunuyor.