Megan Fox'tan ilginç açıklama: Birbirimizin kanını içiyoruz!

"KOCAMIN KANI DÜNYADAKİ EN GÜZEL ŞEY"

2000-2003 yılları arasında evli kalan Angelina Jolie ile ikinci eşi Billy Bob Thornton da benzer bir tercih yaptıklarını açıklamışlardı. Jolie ile Thornton, yüzük takmak yerine boyunlarında birbirlerinin kanının bulunduğu bir kolye taşımayı seçmişti.



Jolie, konuyla ilgili, "Bazı insanlar büyük bir mücevherin çok güzel olduğunu düşünüyor ama bana göre kocamın kanı dünyadaki en güzel şey." demişti.