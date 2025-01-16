Meclis Araştırma Komisyonu Narin Güran davası hakkında ilgili bakanlıktan bilgi aldı! 'Aileden 50'den fazla çocuk tespit ettik'
Çocukların Her Türlü Şiddet, İhmal ve İstismardan Korunarak Akıl, Ruh ve Beden Sağlıklarının Gelişimi İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkililerini dinledi. Bakanlık yetkilileri, sunumlarının ardından milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Toy, İYİ Parti Manisa Milletvekili Şenol Sunat'ın, Narin Güran'ın yaşadığı köyde 50 çocuğa nasıl bir destek sağlandığına dair sorusu üzerine, Narin Güran cinayetine ilişkin dava duruşmalarının çok sayıda insan tarafından izlendiğini anlattı.
AA
• 16 Ocak 2025 - 12:24 • Son Güncelleme:
AA
• 16 Ocak 2025 - 12:24 • Son Güncelleme: