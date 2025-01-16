Meclis Araştırma Komisyonu Narin Güran davası hakkında ilgili bakanlıktan bilgi aldı! 'Aileden 50'den fazla çocuk tespit ettik'

Bakanlık olarak bu kişi hakkında da suç duyurusunda bulunduk. Yine çocukların babaları ile ilgili de suç duyurusunda bulunduk. Annenin ihmali ötesinde bir durumun olduğu, biliyor ama çocuğu yine oraya bırakmaya devam ediyor, gibi bir tablo var."