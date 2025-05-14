Mayıs son sürprizini yaptı! Lapa lapa kar yağışı başladı, her yer beyaza büründü, onlarca kent kar altında....
Mayıs ayının ortasına gelindi. Herkes baharı beklerken birçok ilden lapa lapa yağan kar görüntüleri gelmeye devam ediyor. Adeta kara kışın hüküm sürdüğü kentler resmen buz tuttu. 14 Mayıs sabahına kar yağışı ile uyananlar sabah saatlerinde evlerinden çıkınca büyük şaşkınlık yaşadı. Yoğun kar yağışı sonrası her yer beyaza bürünürken, kar yağışı da etkisini artırdı. Erzurum'dan Trabzon'a onlarca il kar altında. Meteoroloji'den yeni uyarı geldi. İşte Mayıs'ta kar yağışı ile ilgili son dakika gelişmeleri...
AA
• 14 Mayıs 2025 - 10:32 • Son Güncelleme:
AA
• 14 Mayıs 2025 - 10:32 • Son Güncelleme: