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GündemMayıs son sürprizini yaptı! Lapa lapa kar yağışı başladı, her yer beyaza büründü, onlarca kent kar altında....
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Mayıs son sürprizini yaptı! Lapa lapa kar yağışı başladı, her yer beyaza büründü, onlarca kent kar altında....

Mayıs ayının ortasına gelindi. Herkes baharı beklerken birçok ilden lapa lapa yağan kar görüntüleri gelmeye devam ediyor. Adeta kara kışın hüküm sürdüğü kentler resmen buz tuttu. 14 Mayıs sabahına kar yağışı ile uyananlar sabah saatlerinde evlerinden çıkınca büyük şaşkınlık yaşadı. Yoğun kar yağışı sonrası her yer beyaza bürünürken, kar yağışı da etkisini artırdı. Erzurum'dan Trabzon'a onlarca il kar altında. Meteoroloji'den yeni uyarı geldi. İşte Mayıs'ta kar yağışı ile ilgili son dakika gelişmeleri...

AA
• 14 Mayıs 2025 - 10:32 • Son Güncelleme:
AA
• 14 Mayıs 2025 - 10:32 • Son Güncelleme:
1Mayıs son sürprizini yaptı Lapa lapa kar yağışı başladı, her yer beyaza büründü, onlarca kent kar altında....

Baharı bekleyenler büyük şaşkınlık yaşıyor. Mayıs ayında montlar dolaplardan çıktı. Yurt genelinde mevsim normallerinde seyreden sıcaklık bazı bölgelerde kendini kar yağışı olarak gösterdi. Görenler gözlerine inanamıyor. Lapa lapa yağan kar nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Erzurum'a ilkbahar mevsiminin son ayı olan mayısta lapa lapa kar yağdı.Kentte birkaç gündür aralıklarla etkili olan sağanak, bu sabah yerini kar yağışına bıraktı.

2Mayıs son sürprizini yaptı Lapa lapa kar yağışı başladı, her yer beyaza büründü, onlarca kent kar altında....

Mayıs ayının ortasında lapa lapa yağan kar, sabah iş yerlerine giden vatandaşları şaşırttı.İlkbahar mevsiminin son ayında, araçların üzeri ve çatılar kısmen beyaza büründü.Erzurum'un İspir ilçesine bağlı Gölyurt Geçidi ile Kars ve Ardahan'daki bazı dağlar da karla kaplandı.

3PALANDÖKENDE TİPİ

PALANDÖKEN'DE TİPİ!

Erzurum-Tekman karayolu 2 bin 885 rakımlı Palandöken geçidinde etkili olan tipi sürücüleri zor durumda bıraktı. Yolda mahsur kalan sürücüler bir birlerine yardım ederek çıkmaya çalıştı. Bazı araçlar zincir takarken kar lastiğini sökmeyen sürücüler ise zaman zaman patinaj yaparak güçlükle de olsa yola devam edebildiler.Öte yandan Erzurum - Bingöl karayolu Herdo deresi mevkiinde de kar ve tipi nedeniyle çok sayıda araç yolda kaldı.

4ARDAHAN

ARDAHAN

Öte yandan Ardahan'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.Kentte dün gece başlayan yağmur, sabah saatlerinde özellikle yüksek rakımlı bölgelerde kar yağışına dönüştü. Yeşile bürünen Ardahan Ovası'nı çevreleyen dağların beyaza bürünmüş karlı hali, güzel manzara oluşturdu. (

5ARTVİN

ARTVİN

Artvin´in Ardanuç ilçesine bağlı, bin 700 rakımda yer alan Geçitli köyü, Mayıs ayında yağan karla beyaza büründü. Yaklaşık 90 haneden oluşan köyde sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı, vatandaşları şaşkına çevirdi.Çiçek açmış meyve ağaçlarının karla kaplanması ise kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı. Doğanın beyaz örtüyle birleştiği manzara, görsel şölen sundu.Kış mevsiminin uzun ve sert geçtiği bölgede köy halkı, "Kış Artvin´i çok sevdi, gitmek bilmiyor" diyerek durumu esprili bir dille yorumladı.

6TRABZON

TRABZON

Trabzon, Gümüşhane ve Bayburt kesişiminde yer alan 2 bin 200 metre yükseklikteki Balahor Yaylası’nda Mayıs ayında kar yağışı yaşandı.Yaylalarına çıkan vatandaşlar sabah kalktıklarında kar sürprizi ile karşılaştılar. Tarihi İpekyolu üzerinde bulunan 120 hanenin bulunduğu yayla beyaza bürünürken, o anlar yayla sakinlerinin cep telefonu kameralarına yansıdı.

7BİNGÖL

BİNGÖL

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde mayıs ayının ortasında kar yağışı etkili oldu. Yaklaşık 20 santim yağan kar nedeni ile birçok araç yolda kaldı.Türkiye’nin kış aylarında en çok kar yağdığı Karlıova ilçesi, esaretten kurtulamadı. Dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı hayatı durma noktasına getirdi. Bingöl-Erzurum karayolunda da etkili olan kar nedeni ile ulaşımda aksamalar yaşandı. Birçok araç yolda kalırken, kar lastiği olan şanslı sürücüler hızlarını düşürerek trafikte seyretmeye devam etti.Karayolları ekipleri yollarda kar temizliği gerçekleştirirken, yetkililer meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

8BUGÜN HAVA NASIL OLACAK

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kırklareli, Afyonkarahisar, Denizli ve Sinop çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Anadolu'nun doğusu (Van hariç), Adana, Çankırı, Kırıkkale, Bingöl, Mardin, Batman ve Siirt çevreleri ile Hatay kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'da pus ve yer yer sis bekleniyor.

9Mayıs son sürprizini yaptı Lapa lapa kar yağışı başladı, her yer beyaza büründü, onlarca kent kar altında....

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığında, önemli bir değişikliğin olmayacağı, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.RÜZGAR: Rüzgarın genellikle kuzey, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

10KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

Yağışların, Doğu Anadolu'nun doğusu (Van hariç), Adana, Çankırı, Kırıkkale, Bingöl, Mardin, Batman ve Siirt çevreleri ile Hatay kıyılarında yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

11KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:

Rüzgarın, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

12TOZ TAŞINIMI UYARISI:

TOZ TAŞINIMI UYARISI:

Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, hava kalitesinde azalama, görüş mesafesinde düşme, çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

13MARMARA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, bu sabah saatlerinde Kırklareli çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu, bu sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

14EGE

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Afyonkarahisar ve Denizli çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, zamanla az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, zamanla az bulutlu

DENİZLİ °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, zamanla az bulutlu

İZMİR °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

MUĞLA °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

15AKDENİZ

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde Adana çevreleri ile Hatay kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ISPARTA °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

16İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde Çankırı ve Kırıkkale çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

NEVŞEHİR °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

17BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimleri ile Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

18ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AMASYA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ARTVİN °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

19DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin doğusu (Van hariç) ile Bingöl çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin güneydoğusunda, güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ERZURUM °C, 11°C

Çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

KARS °C, 11°C

Çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

MALATYA °C, 22°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 14°C

Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

20GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin doğusunda doğusunda toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 21°C

Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 24°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MARDİN °C, 20°C

Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

SİİRT °C, 18°C

Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.