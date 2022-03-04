• 04 Mart 2022 - 13:35 • Son Güncelleme:
Masumlar Apartmanı'nın Neriman'ı Gizem Katmer sevgilisini paylaştı!
Masumlar Apartmanı'nda 'Neriman' karakteriyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Gizem Katmer, sevgilisiyle pozunu Instagram hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.
• 04 Mart 2022 - 13:35 • Son Güncelleme:
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Masumlar Apartmanı dizisiyle milyonların tanıdığı bir isim haline gelen genç oyuncu Gizem Katmer, sanat yönetmeni sevgilisi Güçlü Aydoğdu ile pozunu Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.
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