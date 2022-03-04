Masumlar Apartmanı'nın Neriman'ı Gizem Katmer sevgilisini paylaştı!

Katmer, aşk pozuna kalp emojisi eklemeyi ihmal etmedi. Gizem Katmer ve Güçlü Aydoğdu'nun siyah beyaz mutluluk pozuna, ''Çok güzelsiniz. Bir tarafınızı kaşıyın'', ''Bayıldım bu kareye'' ve ''Çok yakışmışlar'' gibi yorumlar yapıldı.