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MagazinMasumlar Apartmanı'nın Neriman'ı Gizem Katmer sevgilisini paylaştı!
HaberlerMagazin Haberleri Masumlar Apartmanı'nın Neriman'ı Gizem Katmer sevgilisini paylaştı!
• 04 Mart 2022 - 13:35 • Son Güncelleme:

Masumlar Apartmanı'nın Neriman'ı Gizem Katmer sevgilisini paylaştı!

Masumlar Apartmanı'nda 'Neriman' karakteriyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Gizem Katmer, sevgilisiyle pozunu Instagram hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.

• 04 Mart 2022 - 13:35 • Son Güncelleme:
1Masumlar Apartmanının Nerimanı Gizem Katmer sevgilisini paylaştı
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Masumlar Apartmanı dizisiyle milyonların tanıdığı bir isim haline gelen genç oyuncu Gizem Katmer, sanat yönetmeni sevgilisi Güçlü Aydoğdu ile pozunu Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

2Masumlar Apartmanının Nerimanı Gizem Katmer sevgilisini paylaştı

Katmer, aşk pozuna kalp emojisi eklemeyi ihmal etmedi. Gizem Katmer ve Güçlü Aydoğdu'nun siyah beyaz mutluluk pozuna, ''Çok güzelsiniz. Bir tarafınızı kaşıyın'', ''Bayıldım bu kareye'' ve ''Çok yakışmışlar'' gibi yorumlar yapıldı.

3Masumlar Apartmanının Nerimanı Gizem Katmer sevgilisini paylaştı

İşte Gizem Katmer'in sevgilisi Güçlü Aydoğdu...

4Masumlar Apartmanının Nerimanı Gizem Katmer sevgilisini paylaştı

26 yaşındaki Gizem Katmer, Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde Sahne Sanatları ve Oyunculuk bölümünü bitirdi.

5Masumlar Apartmanının Nerimanı Gizem Katmer sevgilisini paylaştı

Perdesiz Performans Oyunculuk atölyesinde sahneye çıkan Gizem Katmer, 2020 yılında TRT 1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisiyle ekran macerasına adım attı.

6Masumlar Apartmanının Nerimanı Gizem Katmer sevgilisini paylaştı

Sosyal medyada epey aktif olan Gizem Katmer, iddialı pozlarıyla dikkatleri üzerine topluyor.

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