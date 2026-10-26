MASTERCHEF KİM ELENDİ 25 EKİM 2026? Dün akşam MasterChef Türkiye'ye veda eden isim Emre oldu!
MasterChef Türkiye'de 25 Ekim Pazar akşamı yapılan elemede yarışmaya veda eden isim belli oldu. Siyah sarımsakla başlayan ve Danilo Şef'in crespelle tabağıyla devam eden gecede Emre ile Ayşe son ikiye kaldı. Şeflerin değerlendirmesi sonucunda MasterChef hayallerine veda eden isim Emre oldu. Peki, dün akşam MasterChef'te neler yaşandı, eleme potasında kimler vardı?
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TV8 ekranlarında yayımlanan MasterChef Türkiye'nin 25 Ekim 2026 Pazar akşamı bölümünde haftanın eleme heyecanı yaşandı. Sekiz yarışmacının mücadele ettiği gecede, iki aşamalı elemenin ardından MasterChef'e veda eden isim Emre oldu. Son ikiye kalan Ayşe ise yarışmada yoluna devam etmeyi başardı.
Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın değerlendirmeleri sonucunda elenen isim açıklanırken Emre'nin vedası yarışmacı arkadaşlarını da duygulandırdı. Özellikle Ayşe'nin gözyaşlarını tutamadığı anlar geceye damga vurdu.
25 EKİM MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?
MasterChef Türkiye'de 25 Ekim Pazar akşamı elenen yarışmacı Emre Can İrkilmez oldu.
Haftanın eleme potasında Enes, Emre, Ayşe, Eyyüp Can, Nilay, Burçin, Tolgahan ve Hasan Alp bulunuyordu.
Yarışmacılar, ilk turda siyah sarımsak kullanarak hazırladıkları yaratıcı tabakları şeflerin beğenisine sundu. İkinci turda ise Danilo Zanna'nın hazırladığı özel tarifi en başarılı şekilde uygulamak için mücadele etti.
İki turun ardından son ikiye Emre ve Ayşe kaldı. Şeflerin son değerlendirmesiyle yarışmaya veda eden isim Emre olarak açıklandı.
MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VARDI?
25 Ekim tarihli MasterChef Türkiye elemesinde sekiz yarışmacı yer aldı.
Haftanın eleme adayları Enes, Emre, Ayşe, Eyyüp Can, Nilay, Burçin, Tolgahan ve Hasan Alp oldu.
İlk etapta yarışmacılardan siyah sarımsağı kullanarak yaratıcı bir yemek hazırlamaları istendi. Yarışmacılara 45 dakika süre verildi.
Sürenin sonunda tabakları değerlendiren şefler, başarılı buldukları dört yarışmacıyı eleme potasından çıkardı.
Burçin, Nilay, Tolgahan ve Enes ilk turu geçerek yarışmada kalmayı garantiledi. Emre, Ayşe, Eyyüp Can ve Hasan Alp ise ikinci etapta mücadele etmek zorunda kaldı.
MASTERCHEF'TE SON İKİYE KİMLER KALDI?
İlk turun ardından potada kalan dört yarışmacıyı daha zorlu bir görev bekliyordu.
Danilo Zanna, yarışmacılardan ricotta peyniri ve ıspanak dolgulu mini üçgen crespelle tabağını hazırlamalarını istedi.
İtalyan mutfağından gelen bu yemekte ince krep hamurunun hazırlanması, iç harcın dengesi ve sosun kıvamı önem taşıyordu.
Yarışmacılara bu etap için de 45 dakika süre tanındı.
Şeflerin değerlendirmesinde Hasan Alp potadan ilk kurtulan yarışmacı olurken ardından Eyyüp Can'ın da yarışmaya devam edeceği açıklandı.
Böylece MasterChef'te son ikiye Emre ve Ayşe kaldı.
Şeflerin son değerlendirmesinde Ayşe'nin tabağı daha başarılı bulundu ve yarışmaya veda eden isim Emre oldu.
EMRE'NİN VEDASINDA DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI
MasterChef'e veda eden Emre, yarışmadan ayrılırken yaptığı konuşmada hem üzüntüsünü hem de yarışmada geçirdiği zamandan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Yarışmaya veda etmesine rağmen MasterChef'te edindiği deneyimin kendisi için değerli olduğunu anlatan Emre, yarışmayı 16'ncı sırada tamamladığını söyledi.
Ancak Emre'nin açıklamalarındaki en dikkat çekici bölüm, eleme potasına gönderilmesine ilişkin sözleri oldu.
Emre, potaya gönderilmeyi hak etmediğini düşündüğünü belirterek yarışma boyunca yaşadığı bazı olaylara sitem etti.
Ayşe ise arkadaşının elenmesinin ardından gözyaşlarını tutamadı. Emre'nin yarışmadan ayrılmasını istemediğini söyleyen Ayşe'yi yine Emre teselli etti.
Emre'nin vedasının ardından MasterChef Türkiye'de kalan yarışmacılar şampiyonluk mücadelesine devam edecek.
MASTERCHEF'TE GEÇEN HAFTA KİM ELENMİŞTİ?
MasterChef Türkiye'nin 18 Ekim 2026 Pazar akşamı yayımlanan bir önceki eleme bölümünde yarışmaya veda eden isim Şiringül olmuştu.
25 Ekim'deki elemenin ardından Emre Can İrkilmez de yarışmaya veda ederek MasterChef Türkiye 2026 sezonunu 16'ncı sırada tamamladı.