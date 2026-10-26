MASTERCHEF KİM ELENDİ 25 EKİM 2026? Dün akşam MasterChef Türkiye'ye veda eden isim Emre oldu!

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MasterChef'e veda eden Emre, yarışmadan ayrılırken yaptığı konuşmada hem üzüntüsünü hem de yarışmada geçirdiği zamandan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



Yarışmaya veda etmesine rağmen MasterChef'te edindiği deneyimin kendisi için değerli olduğunu anlatan Emre, yarışmayı 16'ncı sırada tamamladığını söyledi.



Ancak Emre'nin açıklamalarındaki en dikkat çekici bölüm, eleme potasına gönderilmesine ilişkin sözleri oldu.



Emre, potaya gönderilmeyi hak etmediğini düşündüğünü belirterek yarışma boyunca yaşadığı bazı olaylara sitem etti.



Ayşe ise arkadaşının elenmesinin ardından gözyaşlarını tutamadı. Emre'nin yarışmadan ayrılmasını istemediğini söyleyen Ayşe'yi yine Emre teselli etti.



Emre'nin vedasının ardından MasterChef Türkiye'de kalan yarışmacılar şampiyonluk mücadelesine devam edecek.