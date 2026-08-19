MasterChef ana kadroya kim girdi? 18 Ağustos MasterChef'te yedeklerden kadroya geçen isim belli oldu!

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MasterChef Türkiye’de ana kadro heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Dün akşam yayınlanan son bölümde, yedek yarışmacılar ana kadroya adını yazdırabilmek için bir kez daha tezgah başına geçti. Şefler Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun değerlendirdiği gecede, zorlu iki etabı başarıyla tamamlayan bir isim hayallerine ulaştı. Geçtiğimiz hafta Recep’in ana kadroya dahil olmasının ardından, bu hafta kadroya giren yeni yarışmacı izleyiciler tarafından merak konusu oldu.