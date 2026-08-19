MasterChef ana kadroya kim girdi? 18 Ağustos MasterChef'te yedeklerden kadroya geçen isim belli oldu!
TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye’de ana kadro heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Dün akşam yayınlanan son bölümde, yedek yarışmacılar ana kadroya adını yazdırabilmek için bir kez daha tezgah başına geçti. Şefler Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun değerlendirdiği gecede, zorlu iki etabı başarıyla tamamlayan bir isim hayallerine ulaştı. Geçtiğimiz hafta Recep’in ana kadroya dahil olmasının ardından, bu hafta kadroya giren yeni yarışmacı izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Peki, MasterChef’te dün akşam kim kazandı, yedeklerden ana kadroya kim girdi?
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MasterChef Türkiye’de ana kadro heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Dün akşam yayınlanan son bölümde, yedek yarışmacılar ana kadroya adını yazdırabilmek için bir kez daha tezgah başına geçti. Şefler Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun değerlendirdiği gecede, zorlu iki etabı başarıyla tamamlayan bir isim hayallerine ulaştı. Geçtiğimiz hafta Recep’in ana kadroya dahil olmasının ardından, bu hafta kadroya giren yeni yarışmacı izleyiciler tarafından merak konusu oldu.
İKİ ETAPLI ZORLU MÜCADELE
13 yedek yarışmacı adayının kıyasıya yarıştığı gecede ilk etap yaratıcılık oyunu oldu. Şefler, yarışmacılardan paprika kullanarak özgün ve lezzetli bir tabak çıkarmalarını istedi. Süre sonunda en başarılı tabakları hazırlayan adaylar ikinci tura kalmayı başardı.
İkinci ve son etapta ise şeflerin yarışmacılardan istediği imza tabağı Ratatuy (Ratatouille) oldu. Fransız mutfağının bu teknik isteyen klasik lezzetini rakiplerine kıyasla en doğru teknik ve lezzet dengesiyle sunan isim gecenin galibi oldu.
MASTERCHEF YEDEKLERDEN ANA KADROYA KİM GİRDİ?
Gecenin sonunda şeflerin ortak kararıyla en iyi Ratatuy yemeğini hazırlayarak MasterChef Türkiye ana kadrosuna girmeye hak kazanan yarışmacı Emre oldu. Emre, gösterdiği başarılı performansla önlüğün sahibi olarak önümüzdeki haftalarda ana kadroda yarışma şansı elde etti.